Vybíráte ideální dárek pro milovníky kávy? Oblíbená Vánoční směs Upraženo je zpět

Každý rok se na ni těší tisíce zákazníků a i letos je znovu tady – Vánoční směs Upraženo. „Naše Vánoční směs má pro nás symbolický význam. Každý rok ji ladíme tak, aby lidem přinesla radost a vůni svátků. Věříme, že káva je o sdílení – o chvílích, které spojují,“ uvádí Adéla Ladman, provozní ředitelka Upraženo.
Vánoční dárek s chutí Brazílie, Nikaraguy a Beskyd
V letošní vánoční limitce směsi najdete 100 % Arabicu z Brazílie a 100 % Arabicu z Nikaraguy. Obě kávy se skvěle doplňují a vytvářejí harmonickou chuť, ve které se mísí hořká čokoláda, kakao, vlašský oříšek a smetana, s jemným sladkým dozvukem mléčné čokolády s oříškovou náplní.
Směs je k dispozici ve dvou velikostech 250 a 1000 gramů. Na své si přijdou i milovníci filtrované kávy, v pražírně si pro ně připravili speciální variantu s vlastním, stylovým obalem. Každé balení potěší nejen skvělou chutí, ale i elegantním vánočním vzhledem. Ideální dárek pro milovníky kávy, který se hodí pod stromeček.
Pražírna z podhůří Beskyd sbírá světová ocenění
Pražírna kávy Upraženo z podhůří Beskyd, se může pochlubit špičkovou kvalitou potvrzenou i v zahraničí. Získala už šest ocenění Great Taste Awards, které jsou považovány za gastronomické Oscary. Dvojnásobné ocenění si odnesla jejich vlajková loď – 100% Arabica z Brazílie.
V roce 2023 se navíc Upraženo stalo jedinou českou pražírnou, která získala v této prestižní soutěži dvouhvězdičkové ocenění.
Kvalita a čerstvost jako základní filozofie Upraženo
Upraženo si i v předvánočním shonu drží své standardy kvality. Kávy se praží a balí až po přijetí objednávky, takže se zákazníci mohou spolehnout na maximální čerstvost.
Vánoční směs je k dostání výhradně na e-shopu www.uprazeno.cz do vyprodání zásob.
O společnosti Upraženo:
Samotná společnost Coffee concept s.r.o., vznikla v roce 2019, e-shop Upraženo funguje již od roku 2013. V roce 2019 tři tehdejší majitelé začali s prodejem kompatibilních kávových kapslí a především se pustili do svého velkého snu – budování pražírny kávy. Rok trvalo, než s kávami vyrazili do světa a vznikla tak pražírna Upraženo – světová káva s beskydským srdcem.
