YATE radí, jak vybrat ten správný spacák

Teplotní určení - základní kámen pohodlného spaní

Na každém spacáku je uvedeno, do jakých teplot je určen – a to se vyplatí nepřehlížet. Zimní by měl udržet teplo i v mrazu, naopak v letním se nechcete upéct. Pro většinu běžných výletníků dává smysl univerzální třísezónní spacák, ve kterém je možné spát od jara do podzimu. Je to ale trochu kompromis – může se stát, že v parném létě v něm bude příliš horko a při ranních mrazících zase zima.

Kdo se chystá i na zimní nebo extrémní vysokohorské výpravy, pro toho je kvalitní teplý spacák nutností. U zimních spacáků je rozhodující sledovat hodnotu „komfort“, která říká, do kolika stupňů se ve spacáku pohodlně vyspíte. „Mezní“ a „extrém“ znamenají, že pravděpodobně nezmrznete, ale rozhodně se příjemně nevyspíte. To asi nechce pokoušet nikdo.

I letní spacáky mají svoje limity – třeba ve spacáku do +3 °C se v teplé červencové noci pravděpodobně pořádně zapotíte. Teplotní určení je však jen orientační údaj, protože každý vnímá chlad jinak. Ženy bývají na chlad citlivější než muži. „Komfort“ teplota pro muže bývá u většiny spacáků mezní teplotou pro ženy.

Na velikosti záleží…

Velikost je důležitá hlavně pro zimní spacáky, aby se dala schovat i ramena a hlava. Pokud bude spacák krátký, nepůjde část těla schovat a bude vám zima. Naopak když bude příliš dlouhý, vznikne u chodidel prázdná kapsa, kterou bude obtížné vyhřát a na nohy vám bude zima. Dobrý spacák by měl být maximálně asi o 10 cm delší, než je délka postavy, pro kterou je určen. Není tedy vhodné kupovat například dětem spacák pro dospělého s tím, že do něj doroste. Tím spíš, když si dnes dítě může vybrat spacák se žralokem nebo třeba s beruškou…

Výplň spacáku - peří nebo duté vlákno?

Tepelnou izolaci zajišťuje u spacáku typ, kvalita a množství izolačního materiálu - výplně. Používají se dva základní materiály - peří a umělá vlákna.

Péřové spacáky mají lepší termoizolační vlastnosti a jsou proto i lehčí, nemusí se použít tolik materiálu. Nevýhodou je větší citlivost na vlhkost a náročnější údržba. Spacáky s umělým vláknem bývají těžší než péřové a mají větší objem. Mezi hlavní výhody patří především snadnější údržba a nižší cena.

Mumie nebo dekáč?

Do teplé letní noci nebo na chalupu pořiďte klidně dekový spacák, pro chladnější noci je dobré mít spacák, který lépe kopíruje tvar těla - mumii. Nevzniká v něm tolik volného prostoru, který by se hůře vyhříval.

Závěrem - jaký spacák je tedy pro mě ten pravý?

Základem je vědět, do jakých podmínek chci spacák používat. Na chalupu nebo na občasné přespání v létě postačí levnější spacáky, například dekový YATE Flint nebo YATE Bala. Pokud jezdíme autem do kempu, nemusíme tolik řešit velikost a hmotnost spacáku, ale přesto si chceme být jistí, že nám ani při chladnější noci nebude zima, sáhneme po kvalitním univerzálním spacáku, například YATE Mons s plněním z umělého vlákna. Naopak pro náročnější turistické výpravy, obzvlášť pokud si vše neseme na zádech, je lepší zainvestovat do kvalitního spacáku, třeba YATE Anseris plněný husím peřím. Skvělou volbou pro letní čundry s batohem bude i péřový spacák YATE Anaso s hmotností pouze 850 g.

Výběr spacáku není věda, ale pár věcí je dobré si pohlídat – teplotní určení, velikost, výplň i tvar. Když spacák sedí, čeká vás klidná noc a tedy i dobrý start do nového dne.