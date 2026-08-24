50. ročník Zahrady Čech přinese program, jaký tu ještě nebyl

Komerční sdělení
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50. ročník Zahrady Čech přinese program, jaký tu ještě nebyl

50. ročník Zahrady Čech přinese program, jaký tu ještě nebyl | foto: Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

50. ročník Zahrady Čech přinese program, jaký tu ještě nebyl
50. ročník Zahrady Čech přinese program, jaký tu ještě nebyl
50. ročník Zahrady Čech přinese program, jaký tu ještě nebyl
50. ročník Zahrady Čech přinese program, jaký tu ještě nebyl
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Komerční sdělení

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Litoměřice – Jubilejní 50. ročník podzimního veletrhu Zahrada Čech je tu a vy můžete být u toho! Od 11. do 16. září na vás čeká bohatý sortiment i velkolepý program. Pořadatelé propojí tradici s moderními trendy a oslavy poprvé přenesou z výstaviště do celých Litoměřic. Nenechte si to ujít!

Skvělá zábava na pódiu i hravé expozice

Těšit se můžete na vystoupení oblíbených tváří české hudební scény – na hlavním pódiu pro vás vystoupí Jiří Korn, Michal David, Monika Absolonová, Yvetta Blanarovičová, Heidi Janků, skupina Kollárovci nebo INFLAGRANTI. Program zpestří živé rozhovory s odborníky, vystavovateli a známými osobnostmi pod vedením autorů podcastu Vzhůru na sever. Program i koncerty jsou v rámci vstupného na veletrh.

50. ročník Zahrady Čech přinese program, jaký tu ještě nebyl

Nenechte si ujít interaktivní expozici Pohádka Zahrady Čech v pavilonu H, která vás hravou formou provede historií, současností i budoucností veletrhu. V pavilonu A na vás a vaše děti čeká zóna Příběhy partnerů s tvořivými workshopy a soutěžemi.

Vyzkoušet si své floristické dovednosti budou moci také návštěvníci veletrhu. Floristická soutěž je otevřená všem amatérům i dětem, kteří rádi tvoří z květin.

Rozkvetlé dědictví Zahrady Čech: Květiny v kulisách historie

Mimořádným zážitkem pro vás bude projekt Rozkvetlé dědictví Zahrady Čech. Přední floristé vytvoří originální květinové instalace navržené přímo na míru historii i architektuře litoměřických památek. Přijďte se pokochat krásou rozkvetlých kostelů Všech svatých, sv. Vojtěcha i sv. Jakuba, Hradu Litoměřice a navštivte i výjimečně zpřístupněnou Biskupskou rezidenci.

Získejte odborné know-how a ptejte se na cokoliv

Chcete se dozvědět více o pěstování, péči o zahradu nebo nových trendech? Odborné přednášky v Modrém salonku jsou určené právě vám – ať už s pěstováním začínáte, nebo jste zapálení zahradníci. Využijte příležitost k živé diskusi a ptejte se odborníků na cokoliv z praxe. Program zaštiťují renomovaní partneři jako Ovocnářská unie ČR, Zelinářská unie Čech a Moravy či Český zahrádkářský svaz a o své zkušenosti se s vámi podělí uznávaní experti včetně Ing. Romana Chaloupky, Tomáše Trejbala z Přírodních zahrad nebo Ing. Heleny Zahradníkové, Ph.D.

Hudební tečka v Domě kultury

Zlatou tečkou za celými oslavami bude v neděli 13. září od 19:00 v Domě kultury hudebně-zábavné představení Pohádka Zahrady Čech od tvůrců Muzikály Naruby s Josefem Vágnerem, Petrem Ryšavým a Janem Kopečným.

Podrobný program a více informací naleznete na zahradacech.cz.

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