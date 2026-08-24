Skvělá zábava na pódiu i hravé expozice
Těšit se můžete na vystoupení oblíbených tváří české hudební scény – na hlavním pódiu pro vás vystoupí Jiří Korn, Michal David, Monika Absolonová, Yvetta Blanarovičová, Heidi Janků, skupina Kollárovci nebo INFLAGRANTI. Program zpestří živé rozhovory s odborníky, vystavovateli a známými osobnostmi pod vedením autorů podcastu Vzhůru na sever. Program i koncerty jsou v rámci vstupného na veletrh.
Nenechte si ujít interaktivní expozici Pohádka Zahrady Čech v pavilonu H, která vás hravou formou provede historií, současností i budoucností veletrhu. V pavilonu A na vás a vaše děti čeká zóna Příběhy partnerů s tvořivými workshopy a soutěžemi.
Vyzkoušet si své floristické dovednosti budou moci také návštěvníci veletrhu. Floristická soutěž je otevřená všem amatérům i dětem, kteří rádi tvoří z květin.
Rozkvetlé dědictví Zahrady Čech: Květiny v kulisách historie
Mimořádným zážitkem pro vás bude projekt Rozkvetlé dědictví Zahrady Čech. Přední floristé vytvoří originální květinové instalace navržené přímo na míru historii i architektuře litoměřických památek. Přijďte se pokochat krásou rozkvetlých kostelů Všech svatých, sv. Vojtěcha i sv. Jakuba, Hradu Litoměřice a navštivte i výjimečně zpřístupněnou Biskupskou rezidenci.
Získejte odborné know-how a ptejte se na cokoliv
Chcete se dozvědět více o pěstování, péči o zahradu nebo nových trendech? Odborné přednášky v Modrém salonku jsou určené právě vám – ať už s pěstováním začínáte, nebo jste zapálení zahradníci. Využijte příležitost k živé diskusi a ptejte se odborníků na cokoliv z praxe. Program zaštiťují renomovaní partneři jako Ovocnářská unie ČR, Zelinářská unie Čech a Moravy či Český zahrádkářský svaz a o své zkušenosti se s vámi podělí uznávaní experti včetně Ing. Romana Chaloupky, Tomáše Trejbala z Přírodních zahrad nebo Ing. Heleny Zahradníkové, Ph.D.
Hudební tečka v Domě kultury
Zlatou tečkou za celými oslavami bude v neděli 13. září od 19:00 v Domě kultury hudebně-zábavné představení Pohádka Zahrady Čech od tvůrců Muzikály Naruby s Josefem Vágnerem, Petrem Ryšavým a Janem Kopečným.
Podrobný program a více informací naleznete na zahradacech.cz.