Zažijte hornická dobrodružství na výstavě Poklady země

Muzeum Novojičínska ve svých prostorách připravilo výstavu o „zemských pokladech“, které se na území okresu od pradávných dob nacházely a jejichž dobývání, zpracování a využití změnilo okolní krajinu i nás samé k nepoznání.

Návštěvníci mají během prohlídky možnost poznat celou řadu historických i soudobých těžebních lokalit, postupů, příběhů a řadu sbírkových předmětů, které se k hornictví a vůbec k využití surovin, kterém nám příroda poskytuje, váží.

Máte unikátní příležitost seznámit se s těžbou štramberského vápence, stříbra z Oderských vrchů, prohlédnout si cennou sbírku minerálů a hornin, zjistit, jak se vyráběly hukvaldské sklenice a kde byly vyrobeny okenní terčíky kroměřížského zámku, nahlédnout do kunínské Czeikeho cihelny nebo zrušeného dolu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Uvědomíte si také, jak se průmyslová činnost podepsala na tváři Novojičínska, a zároveň objevíte krásu a historickou hodnotu této krajiny.

Výstavu doplňuje rovněž řada moderních technologických prezentačních prostředků, která jistě zaujme nejen děti. Na návštěvníky tak čekají 3D brýle s virtuální prohlídkou břidlicového dolu nebo animace historických těžebních metod. A mluvíme-li o dětech, pro ně je připravena tematicky vybavená herna plná bagrů, tatrovek, cihel a štěrku.

Celou výstavu korunují rozměrné obrazy malíře Adama Kašpara, který se ve svém díle zabývá geologickým vývojem země. Adam Kašpar(1993) patří mezi nejvýraznější osobnosti současné české realistické malby. Jeho skicáře jsou plné poznámek o sedimentaci hornin, výpisků z geologických skript, map, představ o vzhledu krajiny před lidským zásahem i osobních zážitků z pobytu v přírodě. Na rozdíl od romantických krajinomaleb 19. století představují jeho obrazy spíše archeologický výzkum života na Zemi. Ve výběru Kašparových témat často rezonuje krajina bez náznaku lidské existence. Skládá krajinu z různých úhlů pohledu, aby zvýraznil určitý geopolitický problém nebo ji přetvořil přetvořil do podoby, jak by mohla vypadat bez lidského zásahu či za desítky či stovky let po přirozené asanaci lidských zásahů. Jeho díla jsou zastoupena ve významných českých i zahraničních sbírkách současného umění.

Edukační program, který jsme v souvislosti s výstavou připravili pro školy, děti seznámí nejen s místní krajinou a surovinami, které se na Novojičínsku nacházejí, ale také s jejich zpracováním a využitím. Suroviny si děti v programu samy „vytěží“ a zjistí, k čemu se využívají. Pokud se jim podaří vytěžit všechny suroviny, dojdou k truhle s pokladem, který jim vydá sama země. Program nabízíme školám během školního roku po celou dobu trvání výstavy.

Během července a srpna se mohou objednat také rodiny s dětmi, jednotlivci či zájmové skupiny na program Léto na zámku. Účastníky čekají tvořivé dílny, kde si kromě aktivit inspirovaných výstavou Poklady země mohou projít hledačku s názvem Ztracený v muzeu. Během ní se seznamují se zajímavými minerály a horninami. Plánek hry a zadané úkoly je nakonec dovedou do cíle a odmění je z „pokladů země“.