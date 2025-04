Židle z Českého Těšína se dostaly až k papeži. KOVONA SYSTEM slaví 25 let a dál roste

V roce 2000 převzali čtyři zakladatelé — Jaroslav Sedláček, František Sečka, Jan Hudzieczek a Petr Latka závazky ve výši 25 milionů korun, část výrobního programu a některé stroje tehdejší Kovony Karviná. Nově vzniklá akciová společnost KOVONA SYSTEM začínala s výrobou kovových regálů a lakováním ocelových kol pro automobilku Škoda. Lakování však mělo brzy skončit a firmu čekala nejistá budoucnost.

„Nikdo neměl křišťálovou kouli a nemohl zaručit, že to zvládneme. Riskovali jsme hodně — za úvěry jsme ručili veškerým osobním majetkem „ vzpomíná na začátky jeden ze zakladatelů společnosti, Jaroslav Sedláček.

Zásadní zlom přišel nečekaně. Tehdejší obchodní ředitel, Pavel Kunčický oslovil jednoho ze světových nábytkářských řetězců s nabídkou regálových systémů. „Regály nepotřebovali, ale nabídli nám možnost ucházet se o dodávky kancelářských stolů. Připravili jsme nabídku, uspěli a brzy přibyly další zakázky,“ popisuje Kunčický.

Právě tato spolupráce firmu nasměrovala k dalšímu růstu. Významným milníkem se stal vývoj a výroba známé skládací židle z kovu a plastu, které se vyrobilo už téměř 50 milionů kusů. „Pamatuji si, jak jsme tehdy řešili vývoj každého detailu židle. O to větší překvapení pro nás bylo, když jsme později v tisku zahlédli fotografii papeže, jak stojí před skupinou svých nejbližších spolupracovníků – a ti všichni sedí právě na našich židlích. Možná na ní před chvílí seděl i sám papež,“ říká s úsměvem jeden z dlouholetých zaměstnanců, tehdejší šéf vývoje a výroby, Zdeněk Luzar.

Právě kvůli velkoobjemové zakázce na skládací židli byl v roce 2003 vybudován nový výrobní areál s administrativní budovou v Českém Těšíně, kde firma sídlí dodnes.

Z Českého Těšína až na globální trhy

KOVONA SYSTEM dnes zaměstnává okolo sedmi stovek lidí z okolí a má tři hlavní výrobní programy. Kromě dodávek kovového nábytku ve velkých sériích na zakázku, vyrábí vlastní regálové systémy a dodává výrobky specializované kovovýroby – od stavebnictví, po komponenty do automobilového a energetického průmyslu. Své výrobky dodává do celého světa, od Ameriky, přes Evropu až do Japonska.

Firma však nezůstává jen u výroby. Investuje do vývoje produktů, automatizace a vlastního know-how. „Zajímá nás celý proces – od analýzy trhu, rozvoje obchodních vztahů, návrhu produktu i výrobní technologie až po výrobu samotnou,“ říká předseda správní rady David Molin.

Jedním z klíčových prvků inovací je i vlastní vývoj technologií. „Od roku 2016 jsme vyvinuli a vyrobili přes 70 strojů,“ doplňuje Antonín Bielecki, technický ředitel.

Důraz na inovace jde ruku v ruce s odpovědným přístupem k lidem a životnímu prostředí. Společnost využívá energii z vlastní solární elektrárny o výkonu 1 megawatt a nakupuje výhradně 100% zelenou elektřinu. Zaměstnanci zase oceňují moderní pracovní prostředí – včetně výškově nastavitelných stolů vlastní výroby.

Tradice dlouhá 121 let

Přestože KOVONA SYSTEM slaví 25 let, její příběh navazuje na mnohem starší tradici výroby v regionu. První zmínky sahají do počátku 20. stolení, kdy v tehdejším Fryštátě (dnešní Karviné) fungovala Pospíšilova drátovna. Na tu v meziválečném období navázal známý výrobce designového kovového nábytku Mücke Melder. Z něj po druhé světové válce vzniká Kovona Karviná, která řeší dodávky bytových jader a stavebního lešení.

„Je zajímavé, že ačkoliv jsme v roce 2000 začínali téměř od nuly, navazujeme na bohatou historii. Je to určitá zodpovědnost vůči regionu i lidem, kteří tu vždy byli zvyklí pracovat s kovem a měli oči otevřené“ uzavírá Sedláček.