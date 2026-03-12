Autorka Gabriela Končitíková přináší pohled do domácnosti rodiny Baťových i na kulturu stolování ve Zlíně první poloviny 20. století. Jídla a nápoje vycházejí z dochovaných receptů Marie Baťové.
Do Zlína se dostaly prostřednictvím Rosemarie Blyth-Baťové, vnučka zakladatele slavné obuvnické firmy je předsedkyní správní rady Nadace Tomáše Bati. Už před sedmi lety díky tomu vznikla knížka pekařských receptů 99 sladkých teček Marie Baťové.
I nová kuchařka obsahuje baťovsky symbolických 99 receptů, tentokrát ale na všechny druhy pokrmů. Zajímavostí podle autorky je, že oproti dnešní době se u Baťů kladl velký důraz na snídaně.
„Baťa říkával: Raději přijď pozdě než bez snídaně. Snídaně je pro něj velké téma. A je evidentní, že musel být velký milovník vajíček na tisíc způsobů,“ uvedla Gabriela Končitíková.
Některé pokrmy jsou jednoduché, jako třeba knedlík s vejci. Jiné vyžadují náročnější přípravu. „Nejzajímavější kapitola jsou recepty ze zahraničí. Hodně cestovali, Marie ovládala několik cizích jazyků, zajímala se o dění ve světě. Některé z těchto receptů jsme nechali s původním cizojazyčným názvem.“
Autorka, která je ředitelkou Nadace Tomáše Bati, a její kolegyně Romana Homolová, Martina Jadrníčková a Klára Horáková se loni na několik týdnů proměnily v kuchařky a pekařky. Musely všechny pokrmy připravit a pečlivě naaranžovat, aby bylo možné je vyfotografovat a také ochutnat.
Kniha ovšem není jen kuchařkou. „Je také malým kulturně-historickým svědectvím o době, kdy se ve Zlíně formovala moderní společnost založená na práci, odpovědnosti a úctě ke každodennosti. Připomíná, že i obyčejné rodinné stolování může být součástí širšího příběhu o hodnotách, které utvářejí život jednotlivce i celé společnosti,“ doplnila autorka.
Čtenáři v knížce najdou i řadu dosud nepublikovaných fotografií Marie Baťové. „Na této kuchařce je kromě receptů skvělá ještě další věc. Je v ní totiž zakomponovaný příběh Marie Baťové. Lidé se tak dozví nejen, že dovedla dobře uvařit, ale byla to také neuvěřitelně odvážná žena s velkým tahem na bránu,“ podotkla Končitíková.
Gabriela Končitíkováautorka knihy
„Uměla se politicky angažovat, vytvářet sociální cítění ve firmě i ve městě, ale taky dokázala vydržet s Tomášem Baťou a zvládla ho někdy korigovat, což také nebylo vůbec lehké.“
Osud bohužel manželům dopřál jen dvacet let společného života. Po Tomášově tragické smrti v červenci 1932 zůstala sama se synem Tomíkem, její role v rámci firmy ale ještě vzrostla.
Podílela se na tvorbě modelů obuvi či punčoch a nový šéf Jan Antonín Baťa jí často přenechával roli hostitelky významných návštěv.
Velká zkouška přišla během druhé světové války. Ještě před vznikem Protektorátu Marie uprchla i se synem Tomášem ze země, později se ale vrátila, aby zabránila Němcům ve vyvlastnění podniku a převedení na čistě válečnou výrobu.
Navíc se zapojila do finanční pomoci rodinám zatčených zaměstnanců a stýkala se s manželkami pronásledovaných vlastenců, například s ženou předsedy protektorátní vlády generála Aloise Eliáše. Na sklonku války firma s jejím souhlasem finančně a materiálně podporovala Slovenské národní povstání a partyzánský odboj.
Jídla od Baťové nabídne michelinská restaurace
Když po válce město i firmu ovládli komunisté, rozhodla se Marie v roce 1946 definitivně opustit Československo. Zemřela v únoru 1954 v New Yorku. Až v roce 1993 její ostatky nechal syn Tomáš Baťa junior převézt na zlínský Lesní hřbitov, po bok jejího manžela.
Jedním z kmotrů knihy byl i šéfkuchař vyhlášené zlínské michelinské restaurace La Villa Július Löffler. Restaurace sídlí ve vile někdejšího ředitele Baťova koncernu Hugo Vavrečky.
„Rozhodli jsme se naše vily propojit. Inspirovali jsme se recepty Marie Baťové a od letošního podzimu chci připravit speciální baťovské menu,“ prozradil Löffler při úterním křtu kuchařky.
Křest knihy odstartoval sérii akcí, kterými si nadace připomíná 150. výročí narození nejslavnějšího zlínského rodáka. Zapojí se i město nebo zlínská univerzita. Jubileum připadá na 3. dubna, což je ovšem Velký pátek, takže hlavní program oslav se uskuteční 1. dubna.
