Vánoční trhy na náměstí Míru ve Zlíně letos začnou v pátek 27. listopadu a potrvají do středy 23. prosince. Vánoční strom se rozsvítí o první adventní neděli 29. listopadu v 17.45 hodin. Zlín je mezi českými městy raritou, protože zdejší jedli kavkazskou nebylo třeba nikde řezat a dovážet, na náměstí trvale roste od roku 2009.
Centrální vánoční strom letos ozdobí vánoční baňky doplněné LED hvězdami. Stejné motivy se objeví také na prodejních stáncích. Vánoční náladu tradičně podtrhne nasvícená radnice, pódium i kašna v parčíku za pódiem.
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Vánoční trhy Zlín 2026: program, koncerty, Vánoční stodola a rozsvícení stromu
Už v 16 hodin vystoupí Bartošův dětský soubor s cimbálovou muzikou Valášek a na náměstí se objeví svítící andělé na chůdách. Večer ještě zahraje kapela Docuku se slovenskou zpěvačkou Eniesou.
„Rozsvícení se ponese v pohádkovém duchu, a tak u stromu nebude chybět statečný kovář Mikeš,“ uvedl hlavní organizátor programu Michal Žáček z Agentury Velryba.
Na další adventní neděle pořadatelé ohlásili koncerty Kateřiny Marie Tiché, Alžběty Kolečkářové nebo Petra Koláře. Dohromady se během adventu na náměstí vystřídá 61 vystupujících a skupin.
Adventem ožije i Čiperova vila
Hlavní vystupující mohou návštěvníci čekat právě o nedělích, kdy bude program nejzajímavější pro děti. Dopoledne na ně čeká kouzelník Jirka Hadaš, odpoledne tvořivé dílny a 13. prosince i dvě loutková představení.
Kovářské téma bude provázet celý zlínský advent. „O druhé, třetí i čtvrté adventní neděli se tak vždy od 15 hodin koná pod vánočním stromem kovářská dílna.
Kováři při ní budou přímo na místě kovat železné výrobky a sochy,“ doplnil Žáček. Na náměstí navíc budou do 23. prosince vystaveny sochy z Kovozoo ve Starém Městě. V sobotu 12. a 19. prosince odpoledne se navíc uskuteční kovodílničky pro děti.
Během prvních dní bude na náměstí třicet stánků s občerstvením, od sladkých a slaných dobrot po horkou medovinu, čokoládu, svařené víno nebo punč. Kdo chce na trzích nakupovat dárky, měl by počkat.
Padesát stánků řemeslného jarmarku s dekoracemi nebo ručně vyráběnými předměty se přidá až v sobotu 5. prosince, budou otevřeny do neděle 20. prosince.
Samotné trhy skončí 23. prosince, náměstí ovšem ožije skromnějším programem i v povánočním období do 3. ledna. Na 1. ledna je navíc naplánovaný novoroční ohňostroj.
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Advent ve Zlínském kraji. Tam, kde tradice stále žijí
Předvánoční atmosféru ve Zlíně nabídne i Čiperova vila, kde se ve čtvrtek 26. listopadu uskuteční od 16 hodin akce Vánoce na Čiperce s tvořením, vystoupeními a rozsvícením vánočního stromu.
Adventní Zlín
Místo: Zlín, náměstí Míru.
Termín: Pátek 27. listopadu až středa 23. prosince, povánoční program do 3. ledna.
Rozsvícení vánočního stromu neděle 29. listopadu v 17.45.
Otevírací doba: Denně 9.00 až 22.00, občerstvení od 10.00, řemeslný jarmark 5. až 20. prosince od 9.00 do 18.00.
Více na adventnizlin.eu.
„V prosinci budou následovat další dílny, koncerty a vánoční prohlídky,“ sdělil ředitel Centrály cestovního ruchu Zlínského kraje Michal Vala.
Ve Zlíně se rozsvítí také vánoční stromy v patnácti místních částech. Od pátku 27. listopadu až do konce měsíce se tak mohou obyvatelé jednotlivých částí města těšit na společná setkání, program pro děti i dospělé a především na okamžik, kdy se poprvé rozzáří vánoční strom.
V pátek začne v Loukách slavnost v 17 hodin, ve Štípě už o hodinu dříve vánočními dílničkami ve víceúčelovém objektu. O den později se vánoční světla rozzáří v dalších místních částech. V Malenovicích začne program v 16 hodin, ve Lhotce a Chlumu v 17 hodin.
Stánky v Hradišti budou i na Mariánském náměstí
Vánoční trhy, kulturní program a oblíbené tradice nabídne letošní advent v Uherském Hradišti, kde program na Masarykově náměstí potrvá až do Štědrého dne.
„K nejkrásnějším okamžikům začátku adventu patří rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí. Letos je v hlavní roli krásný smrk z Jarošova, jehož výzdoba bude navíc rozšířena o další světelné řetězy,“ uvedl mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
Hradišťské Vánoce
Místo: Uherské Hradiště, Masarykovo a Mariánské náměstí.
Termín: Pátek 27. listopadu až úterý 22. prosince, povánoční provoz do 6. ledna. Tradiční velký řemeslný jarmark od 12. do 22. prosince.
Rozsvícení vánočního stromu neděle 29. listopadu v 17.00.
Otevírací doba stánků: Denně 9.00 až 18.00.
Více na www.hradistskevanoce.cz.
Slavnostní rozsvícení se uskuteční v pátek 27. listopadu. Klub kultury připravuje od 16 hodin komponovaný pořad inspirovaný vánočními tradicemi, o sváteční náladu se postarají místní soubory, sbory, muzikanti, andělé a kapela akuStyk.
Na Masarykovo náměstí dorazí 27. listopadu také stánky s občerstvením, zůstanou tam až do středy 6. ledna. „Od 12. prosince se navíc vánoční nabídka poprvé rozšíří také na Mariánské náměstí, kde přibydou další stánky, kolotoč a atrakce pro děti,“ dodal Pášma.
Jedním z vrcholů adventního dění v Hradišti je tradiční velký vánoční jarmark, který Masarykovo náměstí ovládne od soboty 12. prosince do úterý 22. prosince. Každý den od 9 do 18 hodin nabídne vánoční dobroty i originální dárky. Celkem tady bude až 180 stánků.
„Poslední dva adventní víkendy se navíc návštěvníci mohou těšit na stánky s tradičními výrobky také na Kolejním nádvoří v bývalé jezuitské koleji,“ podotkl Pášma.
Program je založený na místních umělcích
V pátek 4. prosince se na Masarykovo náměstí chystá svatý Mikuláš se svou družinou andělů a čertů. Mikulášský rej začne už v 15 hodin zábavním programem, na který v 17 hodin naváže příchod očekávaného Mikuláše.
Pro malé tvůrce bude připravena oblíbená Ježíškova dílna v Klubu kultury, otevřená v neděli 6. a v pondělí 7. prosince. Masarykovo náměstí bude během adventu žít i hudbou.
Každý adventní víkend od 12. do 22. prosince nabídne Hvězdná stage na náměstí kulturní program, v němž se vystřídají koledy, folklorní soubory, hudební kapely i školní skupinky.
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Vánoční tradice, které milujeme: cukroví, jmelí i zlaté prasátko
Žádná velká jména pop music ale nečekejte, v Hradišti to dělají jinak. Podobně jako je zdejší jarmark zaměřený na regionální produkty, je i hudební program založený hlavně na lidové hudby a umělcích ze Slovácka.
„Prostor dostali hlavně místní muzikanti, aby se mohli ukázati,“ zdůraznil Pášma. Ať už jsou to folklorní soubory a kapely Včelaran, Kunovjan, Dolinka, Derfla, country skupina Kalíšek nebo rockoví Bourbon 25 a Žlutá ponorka.
Velkým zážitkem budou 20. prosince od 16 hodin rockové koledy v podání sboru Svatý Pluk.
Kroměříž postraší krampusové
Na kroměřížském Velkém náměstí budou adventní trhy od 29. listopadu do 23.prosince. Zahájí je rozsvícení stromu a koncert Petra Bendeho.
V dalších týdnech vystoupí například Neřež Trio, Turbo, Michal Hrůza a Heidi Janků. Velkým lákadlem bude strašidelná Krampus show, která se na náměstí uskuteční v sobotu 5. prosince od 18 hodin.
„Vánoční atmosféru doplní také program v Arcibiskupském zámku, kde se od 5. do 20. prosince uskuteční Hradozámecký advent se speciálními prohlídkami a doprovodným programem,“ konstatoval Michal Vala z krajské Centrály cestovního ruchu.
Vsetínský advent zahájí 29. listopadu rozsvícení stromů na Dolním náměstí a náměstí Svobody. K jeho hlavním bodům patří Mikulášský den4.prosince, na kterém v 17 hodin vystoupí hudebník Adam Mišík.
Zámecké adventní kouzlení 6. prosince nabídne valašské zvyky, řemeslný jarmark, tvořivé dílny a folklorní hudbu.
Vánoční program ve Vsetíně láká také na vystoupení kapel Mňága a Žďorp, Fleret nebo Buty. Advent uzavře 23. prosince společné zpívání koled se souborem Vsacan.