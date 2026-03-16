Agentura Zlínského kraje spolupracuje s regionem, kam míří Muskovy firmy

Rozvojová agentura Zlínského kraje ZRIA navázala spolupráci s regionem Bastrop, který leží v blízkosti měst Austin a San Antonio v USA. Je to oblast, kde nový kampus pro své firmy včetně X a SpaceX staví i miliardář Elon Musk. Memorandum, které ZRIA a Bastorp podepsaly, usnadní spolupráci v podnikání, vzdělávání, stážích a talentové výchově a také výzkumných a inovačních projektech, sdělila dnes ČTK marketingová manažerka agentury ZRIA Michaela Hlaváčková.
Podpis dokumentu byl minulý týden součástí cesty zástupců ZRIA, Zlínského kraje a firem z regionu na konferenci technologií a inovací SXSW 2026 v Austinu. "Naše firmy budou mít například snazší přístup do podnikatelského ekosystému v regionu Bastrop. Vzdělávání se zaměří na stáže a spolupráci v klíčových odvětvích jako jsou polovodiče, letecký průmysl, automobilový průmysl nebo čisté technologie, tedy oblasti s velkým potenciálem. Výzkumné projekty budou zase směřovány do témat jako chytrá města, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost nebo pokročilé materiály," uvedl ředitel strategického úseku ZRIA Petr Kubíček.
V obou regionech působí významné firmy leteckého, obranného nebo polovodičového průmyslu. "Vstupujeme do regionu, který s ohledem na Muskovy rozsáhlé aktivity čeká významný rozvoj a objeví se v něm celá řada příležitostí v moderních technologických oborech. Memorandum je praktický nástroj, jak snáze najít partnery a nové příležitosti na tamním trhu nebo se tam prezentovat a mít při tom také podporu místních autorit. Zároveň otevírá možnost texaským firmám a institucím rozšiřovat své aktivity v našem regionu a využít ho jako vstupní bránu do Evropy," uvedl Kubíček.
Možnost, jak získat nové partnery a příležitosti na trhu Evropské unie, vidí v uzavřené spolupráci i zástupci Bastropu. "Tato dohoda představuje více než jen formální partnerství, odráží ducha spolupráce a příležitostí, které definují okres Bastrop. Je nám ctí, že jsme mohli přivítat naše partnery ze Zlínského kraje, a těšíme se na budování vztahů, které budou přínosem pro naše podniky, naše zaměstnance a budoucí generace," uvedl předseda regionální rady Bastropu Gregory Klasu.
Spolupráce s regionem Bastrop v Texasu podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše (ANO) otevírá dveře do velmi dynamického technologického prostředí. "Pomůže našim firmám, univerzitě i dalším partnerům z regionu navazovat nové kontakty a projekty. Každé takové partnerství je pro Zlínský kraj důležité, protože rozšiřuje příležitosti pro náš region. Díky aktivitám krajské rozvojové agentury ZRIA systematicky posilujeme propojení Zlínského kraje s jedním z nejrychleji se rozvíjejících technologických center v USA," řekl Holiš.
Zástupci ze Zlínského kraje byli součástí oficiální české delegace v USA, kterou vedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Spolu s konferencí SXSW absolvovala i další akce a jednání s americkými představiteli. Agentura ZRIA svými aktivitami propojuje Zlínský kraj a Texas už dva roky.