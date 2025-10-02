Desetiletý spolupachatel. Agresivita dětí narůstá, potvrzují školy i policie

Jana Fuksová
  12:52aktualizováno  12:52
Krajská policie ve Zlíně loni vyšetřovala přes 200 trestných činů, které měly na svědomí děti. Šlo o krádeže, poškození cizí věci nebo ublížení na zdraví. Čtvrtina studentů středních škol má špatné vztahy se spolužáky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Fotolia

Jeden případ se stále prověřuje, druhý vyhodnotili kriminalisté jako přestupek proti občanskému soužití. V prvním měla parta mladíků napadnout čtrnáctiletého školáka, ve druhém šlo o napadení skupiny kluků. Oba se udály v Uherském Ostrohu a okolí na začátku letošního roku, v obou sehráli hlavní roli nezletilí pachatelé.

Přestože policie upozornila, že události spolu nesouvisejí, vyvolaly diskusi o narůstající agresivitě mladých lidí. Vyplývá ze zkušeností na školách, linkách bezpečí, v rodinách i na policii.

„V současné době se často setkáváme s projevy agresivity dětí, se šikanou, majetkovou trestnou činností i se sexuálně motivovanými delikty,“ potvrdila Barbora Dudová z Oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.

Města tyranizují party mladistvých, část výrostků údajně sympatizuje s nacismem

„Zvyšuje se také počet dětí, které jsou závislé na alkoholu a na omamných a psychotropních látkách, přičemž hranice věku takto zasažených dětí se stále snižuje.“

Statistiky její slova potvrzují. V loňském roce policie ve Zlínském kraji stíhala 66 nezletilých pachatelů mladších patnácti let a 121 mladistvých ve věku od patnácti do osmnácti. Dohromady 145 trestných činů měli na svědomí mladiství, 57 děti mezi šesti a čtrnácti lety.

Většinou šlo o krádeže, ublížení na zdraví, útěky z výchovného ústavu nebo poškození cizí věci. Nejmladšímu pachateli bylo loni deset let a dopustil se krádeže a porušování domovní svobody jako spolupachatel.

Třetina studentů má potíže se spolužáky

Rizikové chování se ale často nepromítá do policejní statistiky, protože nejde vysloveně o kriminální chování a projevuje se spíše ve školách, mezi kamarády nebo v rodinách.

Z posledních dotazníků mezi středními školami ve Zlínském kraji ze školního roku 2023/2024 například vyplynulo, že téměř třetina studentů má problém se špatnými vztahy mezi spolužáky.

Téměř 18 procent žáků užívá tabák, asi devět procent alkohol a sedm prokazuje závislost na počítačových hrách a hazardu.

Kriminalita mladistvých v Česku je na vzestupu. Od roku 2021 vzrostla o třetinu

Školy se potýkají i se záškoláctvím, které v některých případech dokonce tiše podporují rodiče, také s ostrakizací, tedy vyloučením dítěte z kolektivu, s opakovaným záměrným psychickým i fyzickým ubližováním, sebepoškozováním a ve více než třech procentech případů i s užíváním drog.

„Vidíme, že násilné projevy mezi dětmi a dospívajícími postupně sílí. Není to problém jedné školy nebo jedné generace, ale něco, co ohrožuje celou společnost,“ vysvětlil bezpečnostní expert Radim Pošíval.

O tomto tématu mluvil na nedávné konferenci CrisCon pořádané Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati v Uherském Hradišti.

Z obětí se mohou stát násilníci

Data o narůstajícím násilí ve školách, dokonce i mateřských školách, shromažďuje také Česká školní inspekce. Z těch posledních vyplývá, že před třemi lety zaznamenali na základních školách ve Zlínském kraji kolem osmnácti případů šikany na tisíc žáků v uherskohradišťském, kroměřížském i vsetínském okrese.

Na Zlínsku jich bylo kolem deseti. U středních škol se počty pohybují kolem pěti případů na tisíc studentů. Příčin je podle odborníků několik.

„Hraje v tom roli domácí prostředí a výchova. Vidíme, že stále nevymizelo násilné chování vůči dětem a fyzické tresty. A z obětí se pak mohou stávat násilníci,“ poukázal Jan Paťawa, vedoucí Krizového informačního týmu ministerstva vnitra.

Fascinace násilím, úkryt v online prostoru. České děti se nebezpečně radikalizují

„Souvisí to i s nejistotou okolního světa i samotného školního prostředí, kdy například školy po celé republice před časem čelily bombovým útokům. Tím je degradován pocit, že škola je bezpečné místo. A nejistota se pak u dětí může projevovat i zvýšenou agresivitou,“ zdůraznil.

Proto na konci loňského roku vznikl vládní program nazvaný Bezpečné dětství. Ten má přispět například k vyšší kapacitě linky bezpečí, protože dnes je natolik přetížená, že se na ni spousta dětí nedovolá.

Zároveň by v každém kraji měl fungovat mobilní tým duševního zdraví. Ve Zlínském kraji se takto zaměřené centrum intenzivně připravuje. Odborníci se v něm budou starat o prevenci, ale také pomáhat v případě problémů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Lidé v H. Králové pro participativní rozpočet vybrali pumptrack či schodiště

Lidé v Hradci Králové vybrali pro druhý ročník takzvaného participativního rozpočtu vybudování cyklistického pumptracku ve čtvrti Svinary, obnovu historického...

2. října 2025  14:53,  aktualizováno  14:53

Kulturní dům v Holicích se možná dočká dispozičních změn, pracuje se na studii

Vnitřní uspořádání Kulturního domu města Holic na Pardubicku by mohlo být jiné než dosud. Víc prostoru by mohla dostat knihovna a ředitelský byt by mohli...

2. října 2025  14:48,  aktualizováno  14:48

Slavné tváře i přelet. Zlín se loučil s úspěšným hoteliérem, zemřel při pádu letadla

Poslední rozloučení s podnikatelem Stanislavem Matouškem se konalo po poledni na Lesním hřbitově ve Zlíně. Přestože byl zlínským rodákem, příliš známý tady nebyl. Proslul především jako majitel...

2. října 2025  16:22

VIDEO: Neznáte ho? Muž si přivlastnil mobil nalezený v taxi, hledá ho policie

Policie pátrá po zatím neznámém muži, který si koncem srpna přivlastnil telefon nalezený na zadním sedadle vozidla taxi služby. Zapomněla ho tam žena, která krádež později ohlásila. Ve snaze...

2. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Most chrlící plameny bude stát už za rok. Ostrava hledá, kdo jej postaví

Stavba nového unikátního mostu Na Karolině, který bude chrlit plameny a záměrně rezavět, se blíží. Ostravský magistrát nyní hledá dodavatele stavby, která vyjde na 342 milionů korun. Zájemci mohou...

2. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Řidiči míchačky hrozí za sražení cyklistky v Žatci až čtyři roky vězení

Sedmatřicetiletému řidiči míchačky, který v květnu srazil a těžce zranil cyklistku na kruhovém objezdu v Žatci na Lounsku, nově hrozí až čtyři roky vězení....

2. října 2025  14:25,  aktualizováno  14:25

Za výrobu a prodej pervitinu hrozí muži z Kroměřížska až deset let vězení

Za výrobu a prodej pervitinu hrozí čtyřiačtyřicetiletému muži z Kroměřížska až desetileté vězení. Policie ho obvinila z nedovolené výroby a jiného nakládání s...

2. října 2025  14:10,  aktualizováno  14:10

Onkologický ústav v Brně chce zlepšit orientaci po areálu, testuje nový systém

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně tento týden testuje nový orientační systém, který v příštím roce postupně zavede ve všech pavilonech. Návštěvníci jej...

2. října 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Lidé přišli na jednání zastupitelstva vyčinit radním, kvůli parkovacím zónám

Pardubičtí rezidenti na posledním zasedání zastupitelstva silně protestovali proti zavedení parkovného a dopravním úpravám na Židově. Radní však od plánu už neustoupí.

2. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Za plánování vraždy exmanžela dostala pracovnice NKÚ 16 let, padly i další tresty

Za plánování vraždy bývalého manžela potrestal Městský soud v Praze pracovnici Nejvyššího kontrolního úřadu 16 lety vězení. Realitnímu makléři Michalu Ticháčkovi, který podle obžaloby slíbil, že...

2. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

ŘSD získalo povolení pro stavbu druhého úseku D55 z Kokor do Přerova

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo stavební povolení na druhou polovinu dálnice D55 mezi obcí Kokory a Přerovem. Do konce letošního roku bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele této...

2. října 2025  15:42

Půl roku se nic nedělo. V Brně konečně začnou stavět tramvajovou trať s tunelem

Více než sedm měsíců uplynulo od slavnostní události, při níž brněnští politici poklepali základní kámen stavby prodloužení tramvajové trati na sídliště Kamechy na okraji města. Práce v terénu však...

2. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.