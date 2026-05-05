Obcím se nelíbí akcelerační oblasti, protestují proti větrným elektrárnám

Milan Libiger
  16:02aktualizováno  16:02
Vláda navrhuje akcelerační oblasti, na kterých by mohly vyrůst větrné a také solární elektrárny. Ve Zlínském kraji vláda počítá s pěti takovými zónami, na kterých by měly vzniknout obří větrníky. Návrh se ale nelíbí starostům obcí, na jejichž katastrech mají stát.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Dosud jediná větrná elektrárna v kraji je od roku 1993 na Svatém Hostýně. Starostové mají obavu z nadměrného hluku a argumentují i ochranou ptactva. Vadím jim, že většinou jsou okraje zón jenom 500 metrů od zástavby, což považují za nedostatečné.

Jedna se dotýká katastru Fryštáku, Martinic, Lukovečku a Rackové. Jejich starostové se scházejí a chtějí podat společně připomínky.

„Pošleme je jednotně a pak možná ještě každý sám za sebe,“ zmínil starosta Rackové Jaroslav Kaňa. „Hlavní je hluk a ochrana životního prostředí. Studie zmiňují i škodlivý vliv na lidi. Větrníky můžou změnit mikroklima a vysušovat krajinu. Zjišťujeme, co vše mohou způsobit,“ doplnil.

Boj o větrníky kousek za domem. Stát řeší, kde mohou obří elektrárny stát

Vadí mu také, že větrné elektrárny mohou stát v okolí na nejkvalitnější orné půdě. „Není to špatná myšlenka, ale provedení je horší. Hrajeme si na ekologii, ale chtějí nám postavit větrníky vlastně mezi domy. To je přece nesmysl,“ poznamenal starosta Martinic Pavel Fiurášek.

Hned tři akcelerační zóny zasahují do katastru Kelče. Starosta Karel David zpracoval připomínky, o kterých budou rozhodovat příští úterý zastupitelé. „To, jestli budeme připomínky posílat, vyhodnotí zastupitelstvo,“ nastínil David.

Dvě oblasti zasahují i do sousedních Kunovic. Také tam budou připomínky schvalovat zastupitelé. „Hlavním argument je blízkost k obydlí 500 metrů ze dvou stran obce. Z toho pramení hluk, infrazvuk a další argumenty sbíráme,“ předestřel starosta Josef Haša.

500 metrů od domů je příliš blízko

Jedna zóna zasahuje do katastru Morkovic-Slížan. „Stoprocentně budeme podávat námitku. Je nesmysl, aby se akcelerační zóna přibližovala na 500 metrů k obydleným plochám,“ souhlasí starosta Pavel Horák.

Podle něho by pak obyvatele rušil hluk, pokud by měli otevřená okna.„Nejsem proti větrným elektrárnám, ale musí být v rozumných vzdálenostech od obytných zón. Ne tak, jak je to teď navržené,“ sdělil Horák.

Větrná elektrárna by podle návrhu mohla stát i u Loukova. „Vůbec se mi to nelíbí,“ prohlásil starosta obce Antonín Zlámal. „Větrné elektrárny zničí spoustu ptactva. Máme tu labutě, divoké kachny, vznikají tady biotopy, které větrnou elektrárnou budou značně omezené,“ doplnil.

Akcelerační zóny mají urychlit budování větrníků, zákon směřuje do Senátu

Za problém považuje i hluk. Větrník by stál jen několik set metrů od zástavby v místní části Libosváry.

Vládní plán vychází z nového zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který reaguje na evropské předpisy. Má jít o území, kde je vyhodnocený minimální střet s ochranou přírody.

Hlavním lákadlem pro investory bude zkrácení povolovacího procesu z běžných deseti let na jeden rok. Pro obce, které se v zónách nacházejí, zákon slibuje finanční bonusy a podíly z vyrobené elektřiny.

Zóna neznamená automatické schválení

Schválení zóny automaticky neznamená, že tam větrníky vyrostou. Nejde o jejich povolení ani o garanci získání povolení. Součástí návrhu jsou také opatření, jež mají eliminovat negativní dopady na okolí.

„V praxi to znamená, že úřad může jako podmínku vyžadovat například hlukovou studii, posouzení vlivu na krajinný ráz nebo opatření k ochraně místní přírody a podzemních vod,“ řekla mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.

Obce i veřejnost můžou připomínky posílat do 1. července. V květnu bude veřejné projednání. „Všechny připomínky a stanoviska dotčených orgánů budou řádně vyhodnoceny a vypořádány,“ sdělila Lukášová.

Výstavbě větrníků v Česku pomůže nový stavební zákon i akcelerační zóny

Územní rozvojový plán je ale závazný pro územní plány obcí, což znamená, že samosprávy budou muset návrh akceptovat, pokud bude schválený. Oblasti mají být vymezeny do konce srpna.

„Návrh představuje oblasti vhodné k výstavbě větrných a fotovoltaických elektráren, nejde ale o konečnou podobu. Naopak tímto krokem teprve začíná proces, ve kterém se budou vyjadřovat kraje, obce, veřejnost i další orgány státní správy,“ vzkázala ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.

Vzroste role obcí?

Podle Filipa Turka, který je vládním zmocněncem pro klima na ministerstvu životního prostředí, se mají současně posílit pravomoci obcí při povolování větrníků.

Chce předložit pozměňovací návrh stavebního zákona, aby zastupitelé mohli rozhodovat o tom, jestli v určité vzdálenosti od zástavby větrníky chtějí, nebo ne. „Tím by se posílila role obcí při povolování větrných elektráren i ve vymezených akceleračních oblastech,“ naznačil Turek.

Dvě stě lidí ve Zlíně protestovalo proti fotovoltaice, podepisují také petici

Při povolování by pak měl být vyžadovaný souhlas obecního zastupitelstva. „Bude mít tedy možnost výstavbu větrné elektrárny v těchto místech odsouhlasit, nebo odmítnout a skutečnost, že se jedná o plochu v akcelerační oblasti, na tom nic nemění,“ vysvětlil Turek. Starostové by takovou možnost uvítali, ale zatím příliš nevěří tomu, že začne platit.

Návrh na území republiky zahrnuje 80 míst. Dalších 14 oblastí má usnadnit budování solárních elektráren, šest z nich se týká Zlínského kraje. Jedna má být ve zlínských Malenovicích, což se nelíbí tamním obyvatelům, kteří proti tomu protestovali a sepsali petici. Soláry mají totiž stát na místě polí a sadů.

28. května 2024

