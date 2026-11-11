Soud zamítl návrh na neplatnost volby kandidáta ve volbách v Uherském Hradišti

Krajský soud v Brně zamítl návrh na neplatnost volby jednoho z kandidátů v komunálních volbách v Uherském Hradišti. Na justici se obrátila neúspěšná kandidátka za hnutí ANO Denisa Mišurcová (nestr.), která žádala přepočítání hlasů ve třech okrscích. Při sčítání podle ní mohlo nastat pochybení v neprospěch ANO. Soud sice připustil dílčí chyby, nebyly však podle něj natolik významné, aby hrubě ovlivnily výsledek voleb. ČTK to dnes zjistila na úřední desce soudu, rozhodnutí je pravomocné. Ve městě tedy může být svoláno ustavující zastupitelstvo.
Navrhovatelka přezkumu v Uherském Hradišti se domnívala, že kvůli namítaným pochybením mohlo ANO přijít o jeden mandát v zastupitelstvu na úkor vítězných Hradišťáků. Zatímco ANO získalo ve volbách v Uherském Hradišti pět mandátů, Hradišťáci osm. Rozhodující pro zamítavé stanovisko však bylo, že ani po soudním přepočítání hlasů a kontrolním přepočtu Českým statistickým úřadem nenastala změna rozdělení mandátů ani změna zvolených zastupitelů.
V okrsku 6 soud potvrdil chybu při sčítání hlasů. Kandidátovi na 27. příčce kandidátky ANO nebylo podle soudu započítáno 25 hlasů a kandidátovi o příčku výše jeden hlas, zjistil i další drobné chyby. Celkový rozdíl však činil pouze 26 hlasů, zatímco k získání šestého mandátu by ANO potřebovalo dalších 455 hlasů. "I přesto, že se v tomto případě jednalo o nezákonný postup, je možné uzavřít, že se nejednalo o takové pochybení, které by bylo s to hrubě ovlivnit zisk mandátu kandidátkou volební strany Hradišťáci Janou Bujákovou," uvedl soud.
Tvrzení navrhovatelky týkající se okrsku 13, u nějž Mišurcová namítala výrazně nižší průměrný počet hlasů na jeden hlasovací lístek než v ostatních okrscích ve městě, soud nepovažoval za důkaz manipulace. Upozornil, že voliči nemusejí využít všech 27 hlasů a v jednotlivých okrscích se může lišit volební účast i způsob hlasování.
Ve volebním okrsku 1 členka volební komise podle informací navrhovatelky chybovala, nesprávně postupovala při sčítání hlasů a část z nich opětovně přepočítávala, aniž by byl zkontrolován celý výsledek okrsku. Proto měla Mišurcová pochybnosti o správnosti zbývajících nepřepočítaných hlasů. Tvrzené pochybení při sčítání však nebylo podle soudu ničím konkrétním prokázáno. "Podle dostupných informací proběhlo sčítání hlasů standardním způsobem," uvedl soud.
Koalici na radnici v Uherském Hradišti utvoří dosud opoziční Hradišťáci spolu s ANO a Občanskými demokraty a nezávislými osobnostmi. Novým starostou by se měl stát lídr Hradišťáků Michal Dvouletý (Soukromníci). Ve funkci vystřídá Stanislava Blahu (ODS), který v čele města stojí od roku 2014 a nově bude místostarostou. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít koalice 18 křesel.
Ze Zlínského kraje soud obdržel čtyři návrhy týkající se výsledků komunálních voleb. Už dříve zamítl jako nedůvodné návrhy na jejich neplatnost ve Zlíně a také v jednom z volebních okrsků v Kvasicích. Dosud nerozhodl o návrhu na zneplatnění výsledků voleb v Holešově na Kroměřížsku. Podali jej starosta Milan Fritz (ANO) a místostarostové Pavel Karhan (KDU-ČSL) a Václav Hlobil (nestr.), kteří míní, že při volbách byla porušena zásada svobodné a rovné soutěže, a to kvůli podobě kampaně jejich volebních soupeřů.