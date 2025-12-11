Pomáhají při zápalu plic, angíně, zánětu močových cest, spále, tuberkulóze nebo borelióze. Antibiotika mohou dokonce zachránit život. Jsou určená na bakteriální infekce a záněty, ale při nesprávném dávkování mohou ztratit účinnost.
Světová zdravotnická organizace to považuje za jednu z deseti nejvážnějších zdravotních hrozeb současnosti.
Na superbakterie antibiotika nestačí. Hrozba větší než rakovina, varují vědci
„Praktičtí lékaři vědí o tom, že antibiotika by se neměla předepisovat často a jen v přísně indikovaných případech. Opakovaně se tento přístup prezentuje na školeních,“ podotkl zlínský praktický lékař pro dospělé Lubomír Nečas.
„Je určitě dobře, že nejsou v Česku volně prodejné, jako je tomu v některých jiných zemích,“ zdůraznil.
Balení je nutné doužívat
Z dat Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) vyplývá, že ve Zlínském kraji lékaři před pěti lety předepsali 330 tisíc balení antibiotik. V roce 2022, tedy během covidové pandemie, pak došlo k nebývalému nárůstu na 377 tisíc. Rok potom počet klesl na 370 tisíc a loni už se k rekordnímu opět přiblížil.
„Za prvních osm měsíců letošního roku bylo ve Zlínském kraji předepsáno 225 951 balení antibakteriálního léčiva,“ upřesnila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
Spotřeba stoupá v celé republice. Problém bývá i v tom, že pacienti nedoberou celé balení, léky si schovají a při dalších potížích se k nim bez vědomí lékaře zase vrátí. Tím se ovšem bakterie stávají rezistentní, tedy odolné vůči léčbě, a v budoucnu pak může být obtížné bakteriální infekci vůbec vyléčit.
Pozor na antibiotika u dětí
„V Česku jsou v posledních letech na vzestupu například infekce dýchacích cest, jako je zápal plic, a infekce močových cest vyvolané rezistentními kmeny bakterie Klebsiella pneumoniae,“ upozornila lékařka Zuzana Elbertová.
„Stále se stává, že pacient volá a vyloženě si žádá antibiotika. My je ale po telefonu pochopitelně nepředepisujeme a chceme, aby v takovém případě pacient přišel osobně. V ordinaci mu můžeme udělat test CRP, který odhalí, zda se jedná o bakteriální infekci, nebo ne,“ dodal Nečas.
S antibiotiky šetřete. Až je budete potřebovat, nemusí vám zabrat
Dospělí pacienti nejsou jediní, kteří by si na správné užívání antibiotických léků měli dávat pozor. „Bývá to pravidlem také u rodičů nemocných dětí, kteří často vyžadují antibiotika i tam, kde to není nutné,“ sdělila Nataša Bartoníková, primářka oddělení lékařské mikrobiologie zlínské nemocnice, kde už několik let funguje antibiotické středisko.
„Je důležité, aby lékaři nasazovali antibiotickou léčbu na základě výsledků z vyšetření a v dostatečně vysoké dávce,“ doplnila.
Pokles v lékárně o 20 procent
V nemocniční lékárně ve Zlíně však sledují příznivý trend. Loni i letos vydali zákazníkům méně antibiotických léků a sirupů než v roce 2023. Od ledna do října to bylo letos zhruba 15 tisíc balení, před dvěma lety 19 tisíc.
Vědec: Nedostatek účinných antibiotik bude za čas stejný problém jako rakovina
„V letošním roce je to ve srovnání s rokem 2023 zatím pokles o 20 procent. Důvodem je pravděpodobně větší informovanost mezi lékaři i veřejností ohledně racionální antibiotické terapie,“ popsal vedoucí lékárny v Baťově nemocnici Pavel Kurfürst.
V Evropě kvůli antibiotické rezistenci zemře přibližně 35 tisíc lidí ročně. V Česku se odhaduje, že například v roce 2020 to bylo zhruba 500 lidí, což je o 40 procent více než obětí dopravních nehod. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí pro Česko doporučuje snížit celkovou spotřebu antibiotik u lidí o devět procent.