Aplikace Záchranka umožní ve Zlínském kraji tísňové volání s přesnou polohou

Obyvatelé Zlínského kraje mohou mít díky aplikaci Záchranka tísňové volání s přesnou polohou a svým zdravotním profilem přímo v telefonu. Kraj se stal jedenáctým partnerským krajem aplikace, pomocí které si lidé mohou mobilním telefonem snadno a rychle přivolat první pomoc. ČTK to dnes sdělila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) Veronika Slaměnová.
Obyvatelé kraje mohou mít plný rozsah funkcí aplikace navázaný na krajské zdravotnické operační středisko. "Stisk jednoho tlačítka odešle dispečerovi přesnou polohu volajícího, jeho zdravotní profil i další údaje z telefonu. Pomáhá to zejména tam, kde volající nedokáže popsat, kde přesně se nachází: v lese, na cyklostezce, na chatě nebo v neznámém městě," uvedla mluvčí. Aplikace umožňuje také videohovor s dispečinkem. Lidé, kteří nemohou mluvit nebo neslyší, mohou komunikovat pomocí ikon a textu.
"Nechci slibovat, že díky aplikaci přijedeme dřív. Slibuji, že vás dřív najdeme a že o vás budeme vědět víc, než u vás zastavíme. V přednemocniční péči se rozhoduje ve vteřinách a informace jsou stejně důležité jako rychlost. Ročně vyjíždíme přes 65.000 krát. Když nám aplikace u části z nich ušetří minutu hledání správného vchodu nebo cesty v lese, stojí to za to," uvedl ředitel ZZS ZK Jan Šebek Cholewa.
Aplikace nabízí i funkce pro běžný život. Ukáže mapu nejbližších automatických externích defibrilátorů, přehled lékařských, zubních a lékárenských pohotovostí ve Zlínském kraji i otevřených lékáren, varovná upozornění při mimořádných událostech v regionu a postupy první pomoci pro laiky. V oblasti působnosti horské služby rozpozná použití tísňového tlačítka a kontaktuje kromě záchranné služby i horské záchranáře.
Kampaň cílí především na lidi, kteří pečují o starší rodiče. Senioři z aplikace profitují nejvíc, sami si ji ale zpravidla nenainstalují a nenastaví. "Stáhněte ji rodičům. Trvá to dvě minuty a může to zachránit život," uvedl Cholewa. Aplikace nenahrazuje volání na linku 155. Je způsobem, jak záchrannou službu přivolat rychleji a s přesnější informací o poloze člověka. Aplikaci je možné zdarma stáhnout v App Store i Google Play.
ZZS ZK loni přijala 100.307 tísňových volání, řešila 56.850 událostí a uskutečnila 65.204 výjezdů, při nichž ošetřila 54.284 pacientů. Provozuje 17 výjezdových základen s přibližně 450 zaměstnanci.