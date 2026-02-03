Ve zlínském Velkém kině vzniknou po přestavbě dva sály, říká architekt

Petr Skácel
  16:02aktualizováno  16:02
Ondřej Synek je spoluzakladatelem studia re:architekti, jehož návrh zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži na revitalizaci Velkého kina ve Zlíně. Právě o něm Synek mluvil na besedě, kterou koncem ledna pořádala Kancelář architekta města Zlína.
Při besedě poodhalil, jak se budova z baťovské éry, která je už deset let uzavřená, promění v multifunkční kulturní centrum podobné Foru Karlín v Praze. Město již získalo stavební povolení a chystá se vybrat zhotovitele. Pokud všechno půjde dobře, mohly by stavební práce začít ještě letos.

„Původní koncept byl takový, že z jednoduché krabice‘, v níž byl jeden sál a malé foyer, se měl stát kulturní dům,“ popisuje Synek zadání, které jeho studio dostalo.

„My jsme přišli s nápadem na vznik dvou sálů a s širší nabídkou využití. Rozhodli jsme se to udělat tak, že zázemí vložíme pod zem a do velké haly vložíme malý sál, který vnitřní prostor rozdělí na dvě další části,“ líčí.

Architekti dříve počítali s tím, že budou schopni udržet také stávající konstrukci, která je památkově chráněná, a zesílit ji „superkonstrukcí“ na střeše. „Během zpracování se ale ukázalo, že je to nemožné, protože konstrukce je neudržovaná,“ zmínil Synek.

Celá přednáška trvala skoro sto minut a většinu času zabrala debata o kinu. I z příchozích bylo poznat, že je zajímá, jak myšlenka na změnu náplně budovy vznikala a jak ji pojali architekti z pražského studia.

Synek několikrát zdůraznil, že v budoucnu se změní celkové vnímání budovy stojící na náměstí Práce. Půjde o jednoduchý světlý kvádr, z něhož bude vystupovat přízemní vstupní část, která bude ve dvou směrech prosklená.

V sále bude obří obrazovka

„Chceme, aby se budova otevřela do okolí. Kino potřebuje tmu a uzavřenost, ale kulturní centrum nebo fórum naopak bude otevřené do stran i čelem k továrnímu areálu,“ vysvětlil Synek, podle něhož jde o návrat k historickému stavu z roku 1932, kdy bylo Velké kino postaveno podle návrhu architekta Františka Lýdie Gahury.

„Při vzniku kina měla budova podobu, kdy byla elevace tvořena přirozeným terénem. Lidé seděli na thonetkách a do foyer vedla dvě boční schodiště,“ řekl Synek. Později přišla menší přestavba, která však respektovala Gahurův koncept. „Kapacita zůstala přes 1 100 míst, ale akusticky bylo řešení mnohem propracovanější.“

Klíčovou změnou, s níž studio re:architekti přišlo, je rozdělení vnitřku budovy na dva sály. Menší bude mít kapacitu kolem 200 míst a může fungovat pro koncerty akustické hudby či jiné komornější akce. Do velkého sálu se vejde kolem 800 sedících diváků a budou v něm zasouvací sedadla.

Fungovat budou na principu elevace a půjdou tedy úplně zasunout, aby se zde mohl konat například koncert, veletrh či jiná akce. Umožní také umístit sedadla dokola a vytvořit uzavřenou arénu.

„Velký sál bude mít uvnitř displej s obrovskou obrazovkou o rozměru 26 krát 6 metrů. Bude akusticky utlumený a půjde tam promítat i v případech, kdy prostor nebude kompletně zastíněný,“ konstatoval Synek. „Zároveň může být cvičným sálem pro filharmonii v době, kdy se v Kongresovém centru bude konat jiná akce.“

Vjezd obřími prosklenými vraty

Vstupní hala v podobě foyer bude otevřená a výrazně větší, než bylo dosud zvykem. Boční vrata půjde otevřít směrem na východ k Obchodnímu domu, budou celá prosklená. „Našli jsme švýcarskou firmu, která je schopná dodat vrata o šířce šest metrů a výšce čtyři metry. Vyjedou celá a otevřou se do boku,“ poznamenal architekt.

Na dotaz z publika, jak bude řešený přístup do sálu, vysvětlil, že do něj půjde vjet kamionem právě těmito bočními vraty po silnici od Hotelu Zlín ke stávajícímu parkovišti. Tudy se do velkého sálu dostane produkce kapel či cokoliv dalšího. V zadní části budovy budou výtahy určené pro zásobování.

Úzká chodba u hlavního vstupu se změní na daleko prostornější prostor. Vpravo bude umístěna kavárna s barem, vlevo točité schodiště se vstupem do sálu. Budou tak zde moci probíhat dvě akce paralelně.

„V prvním patře vznikne podélné foyer propojené s terasou nad vstupem, z níž bude výhled na jednadvacítku a Jižní Svahy,“ popsal.

Šatny budou pod zemí

Velkou novinkou oproti současnému stavu bude také podzemní zázemí vybudované ve svahu pod budovou. Obsahovat má šatny, sklady či technologie.

„Do budoucna doufáme, že se parkoviště před Velkým kinem promění v piazzettu, malé náměstíčko, kterou jsme navrhli. Kavárna se pak bude moci celá otevřít do tohoto prostoru,“ naznačil Synek.

