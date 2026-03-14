Už za Bati chtěli ve Zlíně nové reprezentativní nádraží. Dodnes nestojí

Pavel Stojar
  9:02
Je pozoruhodné, že některé věci, které Zlíňany trápily už před devadesáti lety, jsou stále nedořešené. Třeba vlakové nádraží, které dnes patří k nejpalčivějším problémům města, považovali už v polovině třicátých let urbanisté, vedení města i firma Baťa za nevyhovující.

Vedení firmy, v té době bylo těsně provázané s vedením města, zadalo vytvoření plánu nového moderního dopravního terminálu, který by byl skutečně reprezentativní branou do dynamicky rostoucího baťovského města.

Šedesátimetrovou dvoupodlažní budovu navrhl Josef Gočár v roce 1942. Nádraží mělo tři 250 metrů dlouhá nástupiště. Měl vzniknout velký společný terminál pro vlaky i autobusy.

Pro Ladislavu Horňákovou je výstava Neuskutečněné vize firmy Baťa poslední, kterou připravila jako kurátorka sbírky architektury v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. (únor 2026)
Moderní dopravní uzel ve Zlíně navržený Josefem Gočárem v roce 1942. Plán pochází z archivu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.
Velkolepé budovy plánované na náměstí Práce architektem F. L. Gahurou v roce 1942 připomínaly evropské metropole. Plán pochází z archivu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.
Nová podoba náměstí Práce podle architekta Vladimíra Karfíka. Plán pochází z roku 1945 a je uchován v archivu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.
Svým vzhledem by připomínalo později postavené nádraží v Pardubicích. Jeho architekt Karel Řepa se zlínským Gočárovým návrhem hodně inspiroval.

„Dodneška ale máme to nádraží, za které se ve Zlíně styděli už ve třicátých letech,“ podotkla expertka na zlínskou architekturu Ladislava Horňáková.

Podobných nerealizovaných vizí bylo mnohem víc. Mohou si je prohlédnout návštěvníci zajímavé výstavy v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Připravila ji právě Horňáková.

Modernizace trati za 12 miliard míří k roku 2027. Chystá se demolice nádraží

Velkolepá výstavba na náměstí Práce, rozsáhlý sportovní areál na Vršavě s několika stadiony, monumentální kostely, modernizovaná nemocnice nebo parkovací dům pro 500 aut.

To vše měli baťovští architekti připraveno. Pak však přišla válka a po ní komunisté, kteří ovládli Zlín i firmu Baťa. Plány zůstaly jen na papíře. Nic z toho nebylo postaveno v původně zvažovaném rozsahu.

Vystavený plán nádraží patří k největším raritám. „Podařilo se jej získat z Národního technického muzea,“ upozornila kurátorka. „Běžně tyto dokumenty nepůjčují, protože byly v roce 2002 zasaženy povodní, pak zmraženy a teď se opět rozmrazují. Je to velmi choulostivý materiál.“

Různé podoby náměstí Práce

Mnoho studií bylo věnováno náměstí Práce. I to zůstalo do současnosti nedokončené. V představách architektů a šéfa Jana Antonína Bati mělo vypadat o dost jinak než nyní.

„Nejradikálnější podoba pochází od Bohuslava Fuchse, který chtěl spojit náměstí Práce a náměstí Míru velkou lávkou, kterou by podjížděla auta,“ překvapila Horňáková.

Stejně tak projekt městského architekta Františka Lydie Gahury počítal s tím, že přes náměstí Práce pojedou auta pod zemí. Otevřela by se tak volná rovná plocha mezi tovární branou a náměstím, která by sloužila jako shromaždiště například při oslavách 1. máje.

Velkolepé budovy plánované na náměstí Práce architektem F. L. Gahurou v roce 1942 připomínaly evropské metropole. Plán pochází z archivu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Už tehdy se tedy počítalo v centru města s tunelem, který zvažují i současní urbanisté a dopravní experti. Současné budovy na náměstí měly doplnit další objekty.

„Gahura počítal s tím, že Velké kino se rozmontuje a znovu postaví o něco výše až na úrovni hotelu. Z bočních stran se pak mělo náměstí uzavřít,“ popsala Horňáková.

„Obchodní dům měl být výrazně rozšířen a na protější straně by náměstí uzavřel dům služeb s prodejnou obuvi, vzdělávací zařízení a v horní části pak velký zdravotní ústav, jakási centrální poliklinika pro Zlín a okolí.“

Tomáš a Jan Baťové viděli město jinak

Jiné vize počítaly se vznikem velkého kulturního centra s propojenými budovami kina i divadla. Zajímavé je, jak se proměnil přístup, když vliv nad městem přešel po smrti Tomáše Bati v roce 1932 na jeho bratra Jana.

Pod vedením Tomáše byla nejdůležitější účelnost a nízké náklady a hlavní slovo měl především městský architekt Gahura. Jeho nástupce Jan naproti tomu požadoval od architektů větší reprezentativnost a světovost staveb a obracel více pozornost k renomovaným osobnostem české i světové architektury.

Byl mezi nimi například proslulý francouzský architekt Le Corbusier. I když se nakonec ukázalo, že jeho představy se s těmi Baťovými hodně rozcházely.

Zlín podle Le Corbusiera: ve městě by vyrostly obří kolektivní domy

„Jan Baťa řekl Gahurovi, že chce mít náměstí jako v Berlíně nebo Římě. Byl to trošku velikášský přístup. Proto Gahura uvažoval o výzdobě sochami a oslavným památníkem práce,“ vysvětlila Horňáková. „Nakonec se ale projekt zcivilnil.“

O pár let později se postavil zlínský „mrakodrap“, nová centrála firmy Baťa. Tím pádem se i nové centrum mělo přesunout před ni a celá dispozice náměstí se měla změnit. Tento překotný vývoj byl pro baťovskou éru typický.

„Některé plány zůstaly nerealizované prostě proto, že vývoj Zlína byl daleko rychlejší než představy Bati a jeho architektů, jak by to mělo vypadat,“ upozornila Horňáková. „Něco naplánovali, ale za rok bylo všechno jinak a museli to posunout dál.“

Plány byly málem zničeny

Vystavené kresby plánovaných velkorysých veřejných i dopravních staveb, sportovišť, zdravotnických zařízení a kostelů jsou fascinující. Přitom mohly být dávno zničeny. Zachráněny byly jen šťastnou náhodou a díky aktivním lidem, jako je zlínský architekt Ivan Bergmann.

„Díky němu se podařil zachránit archiv podniku Stavoprojekt, který chtěli zničit, protože tyto nerealizované vize se jim nehodily k dalšímu zpracování,“ uvedla Horňáková. „Přivezla jsem odtamtud hromadu zajímavých věcí.“

Tato výstava je poslední, kterou připravila jako kurátorka sbírky architektury před odchodem do důchodu. Během jejího působení v galerii se podařilo získat do sbírek galerie velké množství dokumentů, archiválií, ale také originálních plánů. Jen malá část z toho je k vidění na výstavě. Některé z plánů se ani vystavit nedají, protože měří skoro čtyři metry.

Návrh Kamila Roškota na monumentální římskokatolický kostel v Prštném pochází z roku 1942. Plán pochází z archivu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

„Exponáty ze zlínské sbírky jsou doplněné o materiály z Gahurovy pozůstalosti, která je uložena v Muzeu města Brna na Špilberku,“ podotkla kurátorka.

I ty se podařilo zachránit před vyhozením, když je nový majitel Gahurova brněnského domku chtěl v 60. letech zlikvidovat.

Řada zajímavých dokumentů a fotografií zůstala také po bývalém zlínském městském architektovi Pavlu Novákovi, s nímž v roce 2000 Horňáková připravovala výstavu Zlín nepostavený, která se ovšem nevěnovala jen baťovským projektům, ale celému 20. století.

Netřeba silnic, všichni budou létat

Kuriozitou, která je na výstavě také k vidění, je anketa z novin z roku 1934, kdy firma Baťa slavila 40 let. Vedoucí pracovníci měli popsat, jak bude Zlín vypadat za dalších 40 let.

„Architekti Karfík a Gahura měli dost zajímavé vize. Už v té době předpovídali mobilní telefony a představovali si, že namísto aut se budeme pohybovat pomocí vírníků vzduchem a přistávat na střechách domů,“ usmála se kurátorka.

„Silnice by nebyly potřeba. Rychlost vývoje v meziválečné éře byla tak obrovská, že se takovým optimistickým vizím nemůžeme divit.“

Výstava Neuskutečněné vize firmy Baťa potrvá do 19. dubna. Připravené jsou i komentované prohlídky výstavy s kurátorkou, uskuteční se 24. března a 14. dubna.

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Stará radnice ve Žďáru změní tvář. Bude jiná zvenku i zevnitř

Fasáda Staré radnice v současné podobě už nebude mít dlouhého trvání. Přijde o...

Nejeden Žďárák řekl své „ano“ v budově Staré radnice, aby tam později s dětmi seděl na vítání občánků a za pár let na jejich slavnostním vyřazení ze školek a škol. Památka, kde se koná i řada výstav...

14. března 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Velikonoční program v ústeckém domě dětí a mládeže uleví o prázdninách rodičům

ilustrační snímek

Dům dětí a mládeže (DDM) v Ústí nad Labem si připravil bohatý velikonoční program na 2. dubna, kdy začínají žákům prázdniny. Uleví tak rodičům, kteří musí do...

14. března 2026  8:15,  aktualizováno  8:15

Jdeme směrem, který architektonickou soutěž nepoužívá, hájí rozhodnutí radní

Libor Picka, člen rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a...

Rekonstrukce bývalých lázní v Plzni spojená se stavbou galerie by podle krajského radního pro kulturu Libora Picky ze STAN mohla začít na jaře příštího roku. Právě Picka má ve vedení kraje nyní...

14. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Po srážce s rychlíkem zemřel v Trutnově člověk, provoz na trati je přerušen

V Bakově nad Jizerou vlak táhl zaklíněného muže. (19. prosince 2021)

Po srážce s rychlíkem zemřel v sobotu ráno v Trutnově člověk. Provoz na trati je v úseku mezi trutnovským hlavním nádražím a Teplicemi nad Metují přerušen.

14. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Orlová na Karvinsku chystá další obměnu veřejného osvětlení za 12 milionů Kč

ilustrační snímek

V Orlové na Karvinsku začne příští týden další část výměny veřejného osvětlení. Dělníci v ulicích města obmění přes 800 svítidel. Od nového LED osvětlení si...

14. března 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

Už za Bati chtěli ve Zlíně nové reprezentativní nádraží. Dodnes nestojí

Pro Ladislavu Horňákovou je výstava Neuskutečněné vize firmy Baťa poslední,...

Je pozoruhodné, že některé věci, které Zlíňany trápily už před devadesáti lety, jsou stále nedořešené. Třeba vlakové nádraží, které dnes patří k nejpalčivějším problémům města, považovali už v...

14. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Výročí narození Komenského připomene na Slovácku program pro školy i výstava

ilustrační snímek

Výročí narození Jana Amose Komenského připomene v tomto měsíci na Slovácku, tedy v jeho rodném kraji na jihovýchodě Moravy, program pro školy či výstava...

14. března 2026  7:25,  aktualizováno  7:25

V budějovické Artovně si zájemci vyrobí boty i koberec. Dají si u toho kávu

Lenka Horvát (vlevo) a Lenka Štifterová založili Artovnu (13. března 2026).

Vyvolat si vlastní fotografii v temné komoře, vyrobit si koberec, přijít na přednášku, užít si teambuilding, zajít na výstavu nebo si jen v klidu posedět u kávy. To všechno se skrývá v jediném místě....

14. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Orlici někdo provrtal broky, přesto vyvedla mladé. Teď Toničku zabila sokyně

Orlice Tonička zemřela po souboji s jinou samicí orla skalního, která ji chtěla...

Dvakrát už mohla být orlice Tonička mrtvá. Poprvé, když přišla na svět jako mladší mládě z páru, protože u orlů skalních je zvykem, že starší sourozenec zabije mladšího. Podruhé, když ji před...

14. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Skrytá rokoková krása. Zámek u Žatce zdobí vzácné malby, čekají na odhalení

Na zámku Stekník nedaleko Žatce proběhl doplňující restaurátorský průzkum....

Na zámku Stekník nedaleko Žatce proběhl doplňující restaurátorský průzkum. Odborníci v jižním křídle památky zkoumali vzácné nástěnné malby, které jsou z velké části dosud ukryté pod novějšími...

14. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Pardubický kraj hledá způsob, jak začít regulovat stavbu větrných elektráren

Větrný park v Hrádku nad Nisou

Zástupci firem stavějících větrné elektrárny v posledních měsících obcházejí desítky obcí v Pardubickém kraji. Nabízejí miliony korun i levnější elektřinu výměnou za souhlas se stavbou vysokých...

14. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Na farmě u Hazlova děti zjišťují, že zelenina neroste v supermarketu

Rodinná farma Kořeny v Lipné u Hazlova spolupracuje se základními a středními...

Když před čtyřmi lety vznikla v Lipné u Hazlova rodinná farma Kořeny s cílem pěstovat kvalitní zeleninu, ovoce a bylinky, mnozí ze zemědělců v okolí si klepali na čelo. Jenže se ukázalo, že to...

14. března 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

