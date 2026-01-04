Rybářský pavilon v Podzámecké zahradě v Kroměříži čeká kvůli balkonu oprava

Pavel Stojar
  10:02
Olomoucké arcibiskupství opraví Rybářský pavilon v Podzámecké zahradě v Kroměříži, která je památkou zapsanou na seznamu UNESCO. Ve špatném stavu je balkon pavilonu zhotovený z litiny. Celkové náklady jsou zhruba 2,4 milionu korun. Zlínský kraj by měl přispět částkou 1,7 milionu korun.
Podzámecká zahrada v Kroměříži (březen 2023)

Podzámecká zahrada v Kroměříži (březen 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Rybářský pavilon v Podzámecké zahradě v Kroměříži na dobové pohlednici
6 fotografií

Kdo z návštěvníků Podzámecké zahrady někdy procházel podél Dlouhého rybníka směrem k Arcibiskupskému zámku, nezapomene na krásný průhled zahradou přes vodní hladinu na Rybářský pavilon na jeho východním břehu.

Balkon této stavby se však ocitl v havarijním stavu. Díky příspěvku Zlínského kraje se teď arcibiskupství může pustit do opravy.

Podzámecká zahrada v Kroměříži (březen 2023)
6 fotografií

První stavba Rybářského pavilonu na tomto místě vznikla na konci 18. století, dnešní podoba je ovšem až dílem stavitelů a architektů z arcibiskupského stavebního úřadu Ernesta Králíčka a Antona Kybasta z roku 1865.

„Průčelí stavby je zdobené balkonem podepřeným sloupy, vše ozdobené filigránem z litiny. Podzámecká zahrada byla výkladní skříní Arcibiskupství olomouckého,“ řekla Lenka Křesadlová z Národního centra zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Výjimečná kovová konstrukce

Připomíná, že v zahradě se prezentovalo to nejlepší z arcibiskupského hospodářství a v souladu s touto filozofií byl jemný ornament litinové konstrukce vyroben v arcibiskupských železárnách ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Právě tato výjimečná kovová konstrukce se však vlivem sedání podloží na břehu Dlouhého rybníka zdeformovala a popraskala. V dubnu 2025 statik posoudil litinovou konstrukci a konstatoval havarijní stav.

„Pracovníci stavebního oddělení arcibiskupství navázali na práci svých dávných kolegů a připravili projekt stavební obnovy,“ vysvětlila Šárka Brantalová z arcibiskupství, která má projekt obnovy pavilonu na starosti.

V Podzámecké zahradě se podle ní v roce 2025 stal malý zázrak, když bylo ve velmi krátkém čase vydáno stavební povolení a Zlínský kraj vyhodnotil stav stavby jako vážný. Podpořil také snahu arcibiskupství na její záchranu a akci bude spolufinancovat. Na posledním jednání krajského zastupitelstva už byl odsouhlasen dotační příspěvek na opravu balkonu.

Stavební práce budou probíhat i v letošním roce. Do jaké míry omezí provoz kavárny v přízemí, ještě není jasné. „Průhled na Rybářský pavilon v původní kráse se návštěvníkům znovu otevře v roce 2027,“ upozornila Brantalová.

Předloni v květnu představilo arcibiskupství v Podzámecké zahradě zrestaurovaný Čínský pavilon z 19. století na ostrůvku v Divokém rybníce.

Vedle mola rybníka řemeslníci obnovili Trámový pavilon, tedy konstrukci, na které budou popínavé rostliny. Na ostrůvek v Dlouhém rybníku se po desítkách let vrátily takzvané Turecké stany.

6. května 2025

4. ledna 2026  10:52

4. ledna 2026  9:15

4. ledna 2026  10:42

4. ledna 2026  8:50

4. ledna 2026  10:22

4. ledna 2026  10:02

4. ledna 2026  10:02

4. ledna 2026  9:42

4. ledna 2026  9:32

4. ledna 2026  7:59

4. ledna 2026  9:22

4. ledna 2026  7:38

