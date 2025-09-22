Vybrala ho správa zámku na základě výběrového řízení. Podle arcibiskupství tak zámek získává odborníka, který technické znalosti v oboru stavebnictví spojuje s citem pro historii a péči o památkové objekty.
„Kroměřížský zámek a přilehlá Podzámecká zahrada patří mezi nejcennější památky, o které arcibiskupství pečuje. Jsme rádi, že se jich ujímá člověk s tak bohatými zkušenostmi i nadšením pro uchování historického dědictví,“ zmínil předseda správní rady zámecké správy Ladislav Švirák.
Pětačtyřicetiletý Taufar vystřídá ve funkci Jiřího Uhlíře, který největší a nejvýznamnější památku ve Zlínském kraji zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO vedl čtyři roky. Podle arcibiskupství Uhlíř místo opustil po vzájemné dohodě.
Během Uhlířova působení se výrazně zvýšil počet návštěvníků – z původních 46 tisíc na loňských 119 tisíc a dalších 41 tisíc na kulturních akcích.
Taufar se narodil v Brně a po studiu na stavební fakultě se věnoval realizaci sanací a statického zajištění historických staveb po celé České republice. Řídil celkové obnovy kostelů Nanebevzetí Panny Marie v Porta coeli v Předklášteří, sv. Ignáce v Jihlavě a sv. Jakuba v Brně. Přednášel vedle toho na Fakultě stavební VUT v Brně a na univerzitě v rakouské Kremži.
„Kroměřížský zámek s přilehlou Podzámeckou zahradou vnímám jako jedinečný klenot, který má co nabídnout nejen obyvatelům města, ale také návštěvníkům z Česka i zahraničí,“ prohlásil Taufar.
V současné době návštěvníky láká mimo jiné jedinečný objev stovek polodrahokamů v umělých jeskyních zámku takzvaných grottách. Objevil je tam tým vědců, historiků, památkářů a dalších expertů zapojených do rozsáhlého uměleckohistorického průzkumu.