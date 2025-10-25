V „nedělu“ do kostela. Každý rok ubývá věřících, kteří chodí na bohoslužby

Jana Fuksová
  10:02aktualizováno  10:02
Pro celou rodinu je to velká událost. Dítě potřebuje sváteční kroj, i s rodiči se předem několikrát setká s farářem v kostele nebo na faře, musí všechno společně nacvičit, sehnat kytičky na věneček, uklidit a vyzdobit kostel.
V kostele sv. Andělů strážných prožily děti z Nivnice svůj velký den v podobě...

V kostele sv. Andělů strážných prožily děti z Nivnice svůj velký den v podobě prvního přijímání. Jde o náboženský obřad, při němž člověk poprvé přijme eucharistii, tedy tělo Kristovo v podobě hostie. Slavnostní atmosféru umocnily tradiční slovácké kroje, které měly děti na sobě. | foto: Obec Nivnice

V kostele sv. Andělů strážných prožily děti z Nivnice svůj velký den v podobě...
Národní pouť, Dny lidí dobré vůle, Slavnostní poutní mše svatá, Velehrad 2025....
Národní pouť, Dny lidí dobré vůle, Slavnostní poutní mše svatá, Velehrad 2025....
Národní pouť, Dny lidí dobré vůle, Slavnostní poutní mše svatá, Velehrad 2025....
5 fotografií

První svaté přijímání je obřad, který je jedním ze sedmi svátostí a pro devítileté dítě znamená první krok k hlubší samostatné víře. A těchto dětí přibývá. Podle statistik udělili duchovní olomoucké arcidiecéze loni přes 2 300 svatých přijímání, což je o 350 více než rok předtím.

„V regionu kolem to bývá obvykle tak, že k přijímání jde celá třída, kromě třeba jednoho dvou dětí,“ říká Jarmila Matyášová z Drslavic, malé obce nedaleko Uherského Brodu, která šije, vyšívá a půjčuje kroje. „Mám k půjčení připravené kompletní čtyři kroje i s botičkami a všemi doplňky. A v posledních letech se mi nestalo, že by nebyly půjčené,“ dodala.

V kostele sv. Andělů strážných prožily děti z Nivnice svůj velký den v podobě prvního přijímání. Jde o náboženský obřad, při němž člověk poprvé přijme eucharistii, tedy tělo Kristovo v podobě hostie. Slavnostní atmosféru umocnily tradiční slovácké kroje, které měly děti na sobě.
V kostele sv. Andělů strážných prožily děti z Nivnice svůj velký den v podobě prvního přijímání. Jde o náboženský obřad, při němž člověk poprvé přijme eucharistii, tedy tělo Kristovo v podobě hostie. Slavnostní atmosféru umocnily tradiční slovácké kroje, které měly děti na sobě.
Národní pouť, Dny lidí dobré vůle, Slavnostní poutní mše svatá, Velehrad 2025. Během dvou dní dorazilo asi 30 tisíc lidí. Na snímku krojovaní poutníci v bazilice (4. červenec 2025)
Národní pouť, Dny lidí dobré vůle, Slavnostní poutní mše svatá, Velehrad 2025. Během dvou dní dorazilo asi 30 tisíc lidí. Jiří Suchý dostal z rukou arcibiskupa Josefa Nuzíka řád svatých Cyrila a Metoděje. (5. červenec 2025)
5 fotografií

Tradice, rodinné vazby i historie regionu mají vliv na počet věřících

Uherskobrodský děkanát je také jedním z těch, kde zůstávají vysoká čísla i u počtu věřících na bohoslužbách. A to přesto, že obecně návštěvnost rok od roku klesá. Totéž je možné říct o zbytku Zlínského kraje, konkrétně děkanátech Uherské Hradiště, Valašské Klobouky, Vsetín, Zlín a Vizovice, které mají pod sebou desítky farností.

Když loni arcidiecéze v kostelech sčítala příchozí během tří říjnových nedělí ve všech svých farnostech, v těchto regionech překročila průměrná účast stovku. A na Valašskokloboucku dokonce dosáhla téměř ke 200.

Do kostela chodí i mladí lidé

„Poznal jsem, že tato společenství jsou poměrně živá, je zde hodně rodin, na bohoslužby chodí dost dětí a mladých lidí. Žijí komunitně, společně,“ všiml si biskupský vikář Pavel Macura, jenž byl šest let děkanem ve Valašských Kloboukách.

Počet návštěvníků bohoslužeb

Holešov 2 252, 2 671, 3 642

Kroměříž 2 439, 3 154, 3 468

Uh. Hradiště 6 741, 8 471, 9 151

Uh. Brod 5 362, 6 770, 7 865

V. Klobouky 6 088, 7 491, 8 589

V. Meziříčí 4 389, 5 059, 5 570

Vizovice 2 288, 2 780, 2 964

Vsetín 3 224, 4 142, 4 798

Zlín 3 931, 5 034, 5 817

Číslo vyjadřuje počet návštěvníků nedělní bohoslužby v konkrétním termínu při celorepublikovém sčítání v letech 2024, 2019 a 2014.

Zdroj: Arcibiskupství olomoucké

Podle něj to není jen otázka tradice. „Nedokážeme to úplně vysvětlit, ale lidé tam rádi žijí spolu a rádi chodí mezi sebe. Rodiny mají vztah k půdě, a tím pádem mají i přirozený vztah k Bohu, protože vědí, že všechno neovlivní a že je něco přesahuje. Víra jim dává smysl,“ poznamenal Macura.

Jeho slova potvrzují i data. Oproti zažité představě, že na bohoslužby chodí hlavně důchodci, se průměrný věk na Kloboucku zastavil na 45 letech. To je po olomoucké diecézi druhý nejnižší.

„Na mši v neděli chodím nepravidelně, ale když jdu, vídám hodně mladých,“ líčí krajská radní a bývalá starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková. „V neděli jsou u nás dokonce čtyři bohoslužby a na večerní přijíždějí často i lidé z okolí, protože dopolední doma nestihli,“ podotkla.

Ostatní farnosti ve Zlínském kraji jsou na tom o poznání hůř. Nejmenší průměrnou účast na nedělních bohoslužbách v kraji zaznamenávají diecéze v Holešově (72) a trochu překvapivě v nedaleké Kroměříži (57). Ani tak však nepatří mezi nejméně navštěvované v rámci celé arcidiecéze.

Gagarin v nebi Boha neviděl, vzpomíná na posměšky olomoucký arcibiskup

Při sčítání se (nepřekvapivě) ukázalo, že nejméně zastoupenou generací jsou lidé ve věku 20 až 40 let. Podle zástupců církve je to způsobeno i odchodem studentů na vysoké školy do jiných krajů. I proto se snaží neztratit kontakt alespoň s teenagery. Těm, kteří mají zájem nebo na základní škole navštěvovali nepovinný předmět náboženství, nabízejí výuku i na středních školách.

Náboženství jako předmět

Na gymnáziu ve Valašských Kloboukách je náboženství jedním z volitelných předmětů. „Iniciativa vychází ze samotných studentů. Předmět učí některý z kaplanů a schází se kolem dvaceti žáků na jednu hodinu týdně,“ popsal ředitel gymnázia Jaroslav Šůstek.

Ve Zlíně se náboženství jako součást výuky vyučuje jen na církevní základní škole. „A jiné děti chodí do náboženství na faru. Jsou ale i farnosti, kde se stále učí na běžných školách,“ konstatoval děkan zlínského děkanátu Kamil Obr.

Křesťanství je i v srdcích lidí, kteří se k církvi nehlásí, míní farář

Olomoucká arcidiecéze zahrnuje nejen celý Zlínský kraj, ale rovněž převážnou část Olomouckého kraje a části Jihomoravského a Pardubického kraje. Na ploše o rozloze více než 10 tisíc kilometrů čtverečných žije téměř 1,31 milionu obyvatel.

V diecézi je 418 farností sdružených do 21 děkanátů. Celkem 187 farností bylo loni obsazeno kněžími, dalších 231 bylo neobsazených a spravují je kněží z jiných farností. V jednom děkanátu je od 10 do 34 farností a celkový počet účastníků se v nich pohybuje od tisícovky až do 6 400.

Velehrad ožil cyrilometodějskými slavnostmi, dorazilo asi 30 tisíc lidí

Podle zástupců církve jsou rozdíly mezi děkanáty příliš velké. „Volají po reformě farní sítě, aby lépe odpovídala současné situaci v diecézi, reflektovala klesající počty účastníků bohoslužeb, odpovídala očekávanému radikálnímu úbytku kněží v aktivní službě a napomohla potřebné obnově křesťanského života naší arcidiecéze,“ komentoval výsledky sčítání Pavel Hofírek, člen pracovní skupiny diecézní kněžské rady.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

V Českých Budějovicích srazil rychlík člověka, podle policie spáchal sebevraždu

V Českých Budějovicích v sobotu ráno srazil vlak člověka, který zemřel. Nehoda se stala na železničním přejezdu, uvedla mluvčí policie Štěpánka Schwarzová. České dráhy kvůli nehodě na víc než dvě...

25. října 2025  8:32,  aktualizováno 

Městské Lesní koupaliště v Liberci bude dál provozovat spolek, chce ho rozvíjet

Městské Lesní koupaliště v Liberci bude nadále provozovat stejnojmenný spolek, za jehož vznikem stojí architekti z kanceláře Mjölk. V rozvoji areálu v malebné...

25. října 2025  9:10,  aktualizováno  9:10

Ve světelské věznici už lékařské vyšetření na dálku absolvovalo 85 žen

Už 85 žen z věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku podstoupilo vyšetření lékařem na dálku, sdělila ČTK mluvčí věznice Lada Příbrská. Takzvanou...

25. října 2025  9:05,  aktualizováno  9:05

Naše vize byly vždy evropské, říká šéfka Brněnských Vánoc. Hospodaření akce hájí

Z Brněnských Vánoc se stalo politické téma. Přestože audit hospodaření, který si zadalo město, odhalil dílčí nedostatky, ředitelka pořádajícího Turistického informačního centra Jana Janulíková je s...

25. října 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Odložím hrnce a jdu, vypráví vitální důchodkyně, která provádí muzeem v nemocnici

Olga Faladová pracovala v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany od roku 1972 jako zdravotní sestra. Nyní je v důchodu, tak se stará o kroniky, čajovnu a muzeum, které mapuje stoletou historii...

25. října 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Jared Leto zabil Trona. Disney po kasovním propadáku končí s legendární značkou

Zdá se, že Jared Leto je větší příčinou pádu franšíz, než to vypadalo. V případě filmu Tron: Ares to byl koneckonců právě neoblíbený herec, kdo film protlačil a podle všeho i nechtěně pohřbil celou...

25. října 2025  10:11

V „nedělu“ do kostela. Každý rok ubývá věřících, kteří chodí na bohoslužby

Pro celou rodinu je to velká událost. Dítě potřebuje sváteční kroj, i s rodiči se předem několikrát setká s farářem v kostele nebo na faře, musí všechno společně nacvičit, sehnat kytičky na věneček,...

25. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Ostravská Nová radnice má 95 let, podle primátora jde o nadčasovou stavbu

I po 95 letech od otevření slouží ostravská Nová radnice dobře svému účelu. ČTK to řekl primátor Jan Dohnal (Spolu), který stavbu považuje za nadčasovou....

25. října 2025  8:15,  aktualizováno  8:15

Do jihlavské arény se těší i legendy Dukly. Některé však dorazí později

Sami kdysi rozdávali hokejovou radost na Horáckém zimním stadionu. Dnes bývalí hvězdní hráči Dukly Jihlava netrpělivě vyhlížejí spolu s fanoušky první zápas jihlavského A-týmu na ledě zbrusu nové...

25. října 2025  9:42

Truhlář vrací tvář cennému glorietu. Dřevo vysychalo sedm let, popisuje

Historicky cenný barokní gloriet v zahradě zámku Milešov na Litoměřicku se po letech chátrání a devastace dočkal nových oken a dveří. Pro památkově chráněnou stavbu je vytvořil truhlář Štěpán Elis....

25. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Rekonstrukce i výstavba. V Turnově přibývá míst k bydlení

Tři byty po rekonstrukci, do budoucna desítky dalších. Turnovští zastupitelé řeší otázku bydlení ve městě. Zájemci se teď mohou ucházet ve výběrovém řízení o několik zrekonstruovaných bytů.

25. října 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Stavba školky v Šámalově ulici v Brně za 127 milionů korun začne v listopadu

Práce na stavbě mateřské školy v brněnské Šámalově ulici začnou v listopadu. Budovu za téměř 127 milionů korun vybuduje stavební firma za dva roky. Škola bude...

25. října 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.