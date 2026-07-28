Asociace českých filmových klubů uvede na podzim do kin filmy Láska a Papája

Asociace českých filmových klubů (AČFK) uvede 15. října do kin film Láska slovenského režiséra Marka Škopa.Dnes večer budou moci jeho premiéru vidět diváci na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, kterou AČFK pořádá. V září uvede asociace do distribuce polské romantické drama Krátký film o lásce a v listopadu brazilský animovaný film Papája. Novinářům to dnes řekl programový ředitel festivalu i AČFK Jan Jílek.
Asociace v minulosti distribuovala už Škopův dokument Osadné i filmy Eva Nová a Budiž světlo. Třetí režisérův celovečerní snímek Láska o neschopnosti milovat své dítě a následcích na předchozí dva hrané filmy navazuje. "Dá se to vnímat jako volná trilogie na téma vztahu rodičů a dětí, který může mít i komplikovanější podoby," řekl dnes novinářům Škop.
Připustil, že před uvedením filmu je zvědavý na reakce publika. "Je to film o mateřství. V jádru stojí mateřství, které může být i destrukční. Mateřství skrz naskrz civilizacemi a věky je vždycky něco, čeho si jako lidstvo ohromně ceníme a úplně zaslouženě, protože matky jsou v našich životech ohromně důležité. A tento náš film hovoří o tom, že mohou být někdy ale i nebezpečné," uvedl Škop.
Hlavní postavou příběhu je Anna. Podle režiséra má komplikovaný vztah se svou matkou, která jí nedovolila se rozvíjet jako samostatné bytosti. "Je nejednoznačná. Na někoho může působit až protivně, což je záměr," řekl o Anně dvaapadesátiletý filmař. Ve snímku ji ztvárnila Jana Kovalčiková. "Postava Anny je velmi pozorující osoba světa kolem sebe," řekla slovenská herečka. "Snažila jsem se ji pochopit, porozumět jí a naučit se s ní povídat," doplnila Kovalčiková.
Roli matky obstarala Ingrid Timková, další postavy hrají Rebeka Poláková, Ivana Chýlková nebo Milan Ondrík. Natáčelo se v Bratislavě a okolí. Před dnešní první veřejnou projekcí novinky převezme Výroční cenu AČFK Dušan Kondel, který stojí už více než 30 let v čele karlovarského filmového klubu.
Od září bude možné díky distribuční činnosti AČFK v kinech zhlédnout snímek Krátký film o lásce od polského režiséra Krzysztofa Kieslowského z konce 80. let. Podle Jílka je nasazení snímku do časově omezené distribuce výsledkem spolupráce s dalšími filmovými festivaly v Itálii, Francii a Finsku. Příběh sleduje mladého poštovního úředníka, který se zamiluje do starší promiskuitní ženy.
Do kinosálů AČFK uvede též nový snímek Papája brazilské režisérky Priscilly Kellenové. "Bude to velmi exotické dobrodružství jednoho papájového semínka, které začne poznávat život a svět a amazonský prales," uvedl Jílek. Dnes odpoledne jej mohli vidět návštěvníci Letní filmové školy. Do kin plánuje asociace film nasadit od 12. listopadu.