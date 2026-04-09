Ateliér Žampach představí své umělecké sklo v šesti moravských městech

Ateliér Žampach z Uherského Brodu na Uherskohradišťsku, který vyrábí umělecké pískované sklo, letos postupně představí svou tvorbu v šesti moravských městech. Vystavena bude v lodním kontejneru. Ten umožňuje snadné přesouvání mezi městy a zároveň vytváří překvapivě intimní prostředí, sdělil dnes ČTK za ateliér Ondřej Žampach.
"Lodní kontejner je pro takovou prezentaci výjimečný a zároveň kompaktní prostor. Je to myšlenka, kterou jsem nosil v hlavě několik let," řekl Ondřej Žampach, iniciátor projektu pojmenovaného Když umění mluví. Podle organizátorů má za cíl přiblížit umění lidem, kteří by se s ním jinak možná nesetkali.
Interiér kontejneru bude laděný do černa, aby vyniklo sedm skleněných objektů a sedm malířských pláten Stanislava Žampacha. "Plátna jsou výjimečná nejen stylem malby, ale i plastickým modelováním a použitím drahých kovů. Výstavní prostory tak nabídnou kontrast křehkého skla a industriálního prostoru, stejně jako srovnání tvorby dvou generací výtvarných umělců," uvedli pořadatelé.
Ateliér Žampach se dlouhodobě věnuje pískovanému sklu, do kterého přenáší motivy inspirované přírodou. "Přenášet živou přírodu do zdánlivě neživého skla je pro nás velkou výzvou. Téměř na každém výrobku najdete stylizované prvky přírody, k níž máme hlubokou úctu a obdiv," řekl zakladatel ateliéru Stanislav Žampach.
Výstava bude volně přístupná a otevřená po celý den. "Chtěl bych zpřístupnit kulturní zážitek úplně všem, i těm, kteří nemají možnost cestovat do světových galerií," doplnil Ondřej Žampach. Pokud bude projekt úspěšný, plánuje ateliér rozšíření výstavy i mimo region.
První zastávka putovní výstavy bude na Masarykově náměstí v Uherském Brodě. Vernisáž se uskuteční v pátek 10. dubna od 17:00, výstava ve městě potrvá do konce dubna. V dalších měsících si ji budou moci lidé prohlédnout v Luhačovicích na Zlínsku, Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži a Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Podrobnosti jsou na webu.