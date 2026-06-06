Autobus v Otrokovicích srazil na přechodu dva chodce, jeden zemřel

V centru Otrokovic na Zlínsku dnes v podvečer srazil autobus na přechodu pro chodce dva lidi, jeden z nich zemřel. Žádný z cestujících v autobuse se při nehodě nezranil. ČTK to sdělila mluvčí policie Monika Kozumplíková. Od začátku roku si dopravní nehody ve Zlínském kraji vyžádaly 11 lidských životů.
Nehoda se stala krátce před 18:00 na třídě Osvobození. "Řidička linkového autobusu jedoucí od Napajedel do centra Otrokovic srazila na přechodu pro chodce dvě osoby. Jedna z nich bohužel po střetu zemřela, druhá je se zraněním v nemocnici," uvedla Kozumplíková. Dodala, že dechová zkouška i test na přítomnost drog u řidičky byly negativní.
Okolnosti nehody vyšetřují dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic ČR bude místo nehody uzavřeno zhruba do 20:30.