Kolize se stala chvilku po sobotní třetí hodině ranní, co jí předcházelo, zatím není zřejmé.
„Devatenáctiletá řidička vyletěla z cesty a narazila vozem do domu, zranila se lehce. Z počátku si na žádné potíže nestěžovala, později si ji však převzali do péče záchranáři. Škoda je milion sto tisíc korun. Alkohol byl vyloučen s pomocí dechové zkoušky. Příčinu nehody policisté vyšetřují,“ sdělila iDNES.cz mluvčí policie Šárka Trnková.
|
Řidička s automatem popletla řazení. Auto spadlo ze zídky a „zapíchlo“ se do trávy
„Hasiči za pomoci navijáku vytáhli vozidlo z domu a uklidili střepy. Poté předali místo události a vrátili se zpět na základnu,“ přiblížil mluvčí krajských hasičů David Martinec.
Chvilku před páteční 10. hodinou večer zasahovali krajští hasiči také u nehody auta u obce Vlachova Lhota, při níž se zranili dva lidé. Vůz se při nehodě přetočil na střechu. „Na žádost policie byl povolán vyprošťovací automobil z centrální stanice Zlín, aby vůz otočil zpět na kola,“ doplnil mluvčí.
V sobotu o půl deváté ráno pak hasiči spěchali ke kruhovému objezdu ve Zlíně-Malenovicích k převrácenému nákladnímu autu, ze kterého se vysypaly pytle s cementem.
„Na místo vyjížděla jednotka z centrální stanice Zlín i Otrokovice. Nehoda se obešla bez zranění. Hasiči zachytávali uniklé provozní kapaliny a provedli protipožární opatření u vozidla,“ doplnil Moravec.