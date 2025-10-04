Devatenáctiletá řidička ve Zlíně najela skrz sklo do domu, lehce se zranila

Autor: mav
  12:22aktualizováno  12:22
Kuriózní nehodu řešili v noci z pátku na sobotu hasiči ve Zlíně. Devatenáctiletá řidička najela v ulici Partyzánská se Škodou Fabií skrz skleněnou stěnu až do přízemí bytového domu. Vyvázla s lehčím poraněním. Hasiči vůz museli vyprostit s pomocí navijáku.
Ve zlínské ulici Partyzánská vjel automobil skrz skleněnou stěnu až do přízemí...

Ve zlínské ulici Partyzánská vjel automobil skrz skleněnou stěnu až do přízemí domu. (3. října 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Ve zlínské ulici Partyzánská vjel automobil skrz skleněnou stěnu až do přízemí...
Ve zlínské ulici Partyzánská vjel automobil skrz skleněnou stěnu až do přízemí...
Ve zlínské ulici Partyzánská vjel automobil skrz skleněnou stěnu až do přízemí...
Při havárii auta u obce Vlachova Lhota se zranili dva lidé. (3. října 2025)
11 fotografií

Kolize se stala chvilku po sobotní třetí hodině ranní, co jí předcházelo, zatím není zřejmé.

„Devatenáctiletá řidička vyletěla z cesty a narazila vozem do domu, zranila se lehce. Z počátku si na žádné potíže nestěžovala, později si ji však převzali do péče záchranáři. Škoda je milion sto tisíc korun. Alkohol byl vyloučen s pomocí dechové zkoušky. Příčinu nehody policisté vyšetřují,“ sdělila iDNES.cz mluvčí policie Šárka Trnková.

Řidička s automatem popletla řazení. Auto spadlo ze zídky a „zapíchlo“ se do trávy

„Hasiči za pomoci navijáku vytáhli vozidlo z domu a uklidili střepy. Poté předali místo události a vrátili se zpět na základnu,“ přiblížil mluvčí krajských hasičů David Martinec.

Chvilku před páteční 10. hodinou večer zasahovali krajští hasiči také u nehody auta u obce Vlachova Lhota, při níž se zranili dva lidé. Vůz se při nehodě přetočil na střechu. „Na žádost policie byl povolán vyprošťovací automobil z centrální stanice Zlín, aby vůz otočil zpět na kola,“ doplnil mluvčí.

V sobotu o půl deváté ráno pak hasiči spěchali ke kruhovému objezdu ve Zlíně-Malenovicích k převrácenému nákladnímu autu, ze kterého se vysypaly pytle s cementem.

„Na místo vyjížděla jednotka z centrální stanice Zlín i Otrokovice. Nehoda se obešla bez zranění. Hasiči zachytávali uniklé provozní kapaliny a provedli protipožární opatření u vozidla,“ doplnil Moravec.

