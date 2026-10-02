Avizovaná investice do rozšíření závodu onsemi v Rožnově tématem voleb není

Přestože je avizovaná miliardová investice do rozšíření závodu onsemi v Rožnově pod Radhoštěm pro město důležitá, tématem komunálních voleb a předvolební kampaně není. Lídři kandidátek i obyvatelé města by si investici i s ní spojený rozvoj města většinou přáli, připomínají však, že se o ní nerozhoduje ve městě, ale v dané společnosti a na státní úrovni, řekli ČTK.
Americký výrobce polovodičů onsemi plánuje ve svém rožnovském závodě rozšíření výroby za dvě miliardy dolarů, tedy více než 40 miliard korun. Přestože to firma oznámila před dvěma lety, stále se tak nestalo. Stát zatím o pobídce pro projekt nerozhodl. Pro město se zhruba 16.000 obyvateli by to podle radnice byla velká příležitost. "Nemyslím si, že by investice onsemi v Rožnově nějak dramaticky ovlivňovala komunální volby. Je to samozřejmě významné téma pro budoucnost města, ale není podle mě dominantním tématem kampaně. Pro mě je podstatné hlavně to, aby město bylo připravené na obě varianty – tedy na situaci, kdy se investice uskuteční, i na situaci, kdy k ní nakonec nedojde," uvedl starosta Jan Kučera, který je lídrem kandidátky Nezávislých Rožnováků a STAN.
Podobně to vidí i lídři dalších subjektů, v Rožnově jich kandiduje šest, také hnutí ANO, KDU-ČSL, ODS a nezávislí kandidáti, Zdravý Rožnov s podporou Pirátů a SPD. "Investici onsemi nepovažujeme za téma, na kterém by měla stát komunální kampaň. O jejím rozsahu a načasování rozhoduje především americký vlastník a v tuto chvíli stále není jasné, v jaké podobě se projekt uskuteční. Úkolem města podle nás není slibovat, že investice určitě přijde, ani předjímat, že nepřijde. Město musí být připravené na obě varianty a investovat především do projektů, které Rožnov potřebuje bez ohledu na konečné rozhodnutí onsemi," uvedl lídr kandidátky ANO Roman Suroviak.
Podle lídryně Zdravého Rožnova s podporou Pirátů Kristýny Kosové se zvažovaná investice promítá do různých strategických plánů města. "Popravdě se zdá, že byla na více úrovních spíš využita k tomu, aby byly naplněny jiné plány města nebo se řešily problémy, které už reálně máme. A také trochu nahrazovala program. Ukázalo se také, že vázat rozvoj města na jednu okolnost je v této turbulentní době dost problematické a že spousta lidí už má tohoto tématu dost, protože se jich zdánlivě netýká," uvedla Kosová.
Lídr kandidátky SPD Pavel Rech uvedl, že pokud investice neprojde, nestane se nic zásadního. "Rožnov bude žít dál svým životem. Jsem přesvědčen, že město Rožnov pod Radhoštěm není zcela připraveno na tuto investici a příliv několika set nových zaměstnanců," uvedl Rech. Podle místostarosty a lídra KDU-ČSL Tomáše Grosse je však město na případnou investici připraveno. "Máme desítky projektů v různých oblastech rozvoje města tak, aby případná realizace posunula Rožnov dál nejen v oblasti technologické, ale také v oblastech, které řeší město – doprava, školství, zdravotnictví, bydlení a opravdu mnohé další," uvedl Gross.
Lídr ODS Antonín Slovák poznamenal, že pokud by k rozšíření výroby nedošlo, pro Rožnov by to neznamenalo žádný bezprostřední kolaps. "Stávající závod zde dlouhodobě funguje a stabilně zaměstnává lidi. Přišli bychom však o unikátní rozvojový impulz, který mohl město i celý region posunout mezi špičková evropská technologická centra," uvedl Slovák.
Pro oslovené obyvatele města není většinou zvažovaná investice aktuální. "Hodně se o tom mluvilo a teď nic. Asi by to pro město znamenalo velké možnosti, ale také starosti. Myslím, že lidi teď řeší běžné starosti," řekla ČTK žena středního věku.
V minulých komunálních volbách ve městě vyhrálo hnutí ANO, druzí byli Nezávislí Rožnováci, následovali lidovci, ODS, SPD a Zdravý Rožnov. Koalici sestavili Nezávislí Rožnováci, lidovci a ODS.