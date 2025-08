1. srpna 2025 někdo odložil do babyboxu ve zlínské nemocnici novorozenou holčičku. Dostala jméno Daniela. (srpen 2025) | foto: Krajská nemocnice T.Bati Zlín

„Lékař a sestřička z jednotky intenzivní péče za dvě a půl minuty miminko vyzvedli. Holčička je donošená, zdravá, váží 3 140 gramů, byla zabalená v čisté hezké dečce a měla dvakrát podvázaný pupečník,“ informovala mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Z boxu ji vyzvedly lékařka Ludmila Vápeníková a sestra Eliška Pelikánová z Novorozenecké JIP. Momentálně je miminko v teple inkubátoru a lékaři mu ještě udělají krevní testy. Holčička dostala jméno Daniela Augustínová, příjmení zvolili podle měsíce srpna – anglicky August.

Holčička je 280. odloženým miminkem

„Požádal jsem, aby děťátko pojmenovali Daniela na počest maminky velké dárkyně Zuzany Řípové, majitelky restaurace Vašírovský dvůr poblíž zámku Lány,“ vysvětlil zakladatel babyboxů Ludvík Hess. „Daniela je jedenáctým letošním děťátkem, jež vstoupilo dvířky babyboxu do nového a snad lepšího života,“ konstatoval.

Malá Daniela je třetím dítětem v babyboxu zlínské krajské nemocnice. První dítě do něj bylo vloženo v roce 2010, druhé v roce 2014. Vždy se jednalo o holčičky. Dostane kufřík Nadačního fondu La vida loca, který dostávají odložené děti.

Dosud bylo do babyboxů, které jsou rozmístěné po celé České republice, umístěno 152 holčiček a 128 chlapečků. Česká mincovna, která tradičně obdarovává všechna miminka odložená do babyboxu zlatým dukátem, by měla pro Danielku vyrazit nový novorozenecký dukát s číslem 280.