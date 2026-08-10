Podle nahrávek se také snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmy bývalého manžela. Ty pak skutečně čelily prověrkám úřadů. Balaštíková autentičnost nahrávek popřela. Policie případ odložila, protože byl promlčený.
Nyní se po roce snaží o návrat do vysoké politiky. Chce se stát senátorkou ve volebním obvodě v Uherském Hradišti za nově vzniklou stranu Odvážné Česko, jíž je předsedkyní.
Jde tak do boje proti hnutí ANO, v němž po své aféře pozastavila členství. Babišovci nyní vsadili na záchranáře Jiřího Vašicu. Mandát obhajuje lidovec Josef Bazala a do voleb jdou i další tři lidé.
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„Rozhodla jsem se kandidovat, protože mě k tomu vyzývali zemědělci a řada občanů z různých profesí,“ sdělila Balaštíková. „Petici za mou kandidaturu podepsali také lékaři, myslivci, včelaři, rybáři či výrobci potravin. Překvapilo mě množství lidí, kteří mě podpořili.“
Ke kandidatuře potřebovala získat tisíc podpisů od oprávněných voličů obvodu. Podle svých slov jich sehnala 2 500 a další lidé se stále hlásí. Věří, že i proto může na navzdory loňské kauze uspět.
„Když do něčeho takového jdete, tak chcete uspět. Nejdete tam jen proto, abyste rozčeřil hladinu. Předpokládám, že ani mí soupeři,“ zmínila Balaštíková.
„To, co prezentovali novináři, nebyla pravda. Na mém webu a stránkách Odvážného Česka budou pravdivé informace,“ řekla politička ke svému případu.
Svoji kandidaturu nechápe jako vzdor či odplatu vůči ANO. Tvrdí, že s mnohými bývalými kolegy z hnutí má dobré vztahy a nesetkala se z jejich strany s negativními reakcemi.
Podle Vašici je věcí hnutí, jak se k politickým ambicím Balaštíkové postaví. „Každý má právo kandidovat, nevidím v tom jediný problém. Jako zkušená politička má přehled. Bude to sportovní souboj,“ reagoval Vašica.
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„Lidé v mém okolí ji vnímají různě. To, co se stalo, jí nepomohlo, ale spoustu voličů to odradit nemusí. Třeba u zemědělců má podporu, protože se v tomto oboru dlouho pohybuje,“ podotkl.
Balaštíková měla jako poslankyně řadu let na starosti zemědělství a byla i stínovou ministryní ANO pro tuto oblast. Pracovala také jako ředitelka napajedelského hřebčína, v němž pod novým vedením zanikl chov anglického plnokrevníka a řeší se jeho další budoucnost.
Senátní volby ve Zlíně
Ve Zlínském kraji budou lidé volit do Senátu i v obvodu 78, který zahrnuje Zlín.
Mandát obhajuje Tomáš Goláň (Hlas Zlínska – ODS, TOP 09, KDU-ČSL). Protikandidáty mu budou bývalý rektor zlínské univerzity Vladimír Sedlařík (ANO), městský a krajský zastupitel Ivo Mitáček (STAN), lékař a bývalý krajský radní Lubomír Nečas (SPD), ředitel základní školy Pavel Dlouhý (SEN 21) a vydavatel Jan Doleček (KSČM).
„Respektuji její volbu. Naši podporu má kandidát záchranář Jiří Vašica. Téma bezpečnosti a záchranářství je v mnoha zákonech řešeno, v Senátu by pro nás byl velkou oporou,“ sdělil hejtman a krajský šéf ANO Radim Holiš.
Podobně reagoval Bazala. „Jsem připraven se soustředit na občany, protože kandiduji kvůli nim, ne proti někomu. A chci vést slušnou kampaň na základě svých výsledků pro region,“ poznamenal stávající senátor, který kandiduje s podporou STAN, TOP 09 a ODS.
Podle politoložky Evy Lebedové z Univerzity Palackého v Olomouci by Balaštíková s ohledem na loňskou kauzu kandidovat spíše neměla. „Čistě teoreticky má šanci uspět, v politice se může stát všechno. Ovšem byla bych spíše překvapená,“ naznačila Lebedová.
„Myslím si, že její primární zájem je, že nechce odejít z politiky. Člověk, který disponoval politickou mocí, o niž rychle a nečekaně přišel, se s tím těžko smiřuje,“ konstatovala.