Barokní mincovnu v Kroměříži koupila od arcibiskupství firma Unico Modular

Novým majitelem bývalé biskupské mincovny v Kroměříži je společnost Unico Modular z Vizovic na Zlínsku. Barokní stavbu získala od olomouckého arcibiskupství, plánuje její vícestranné využití. Kupní cena byla necelých 30 milionů korun, řekl dnes ČTK mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka. Stavba, kterou dal v 17. století postavit biskup Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu, nebyla v poslední době využívaná. Sbírky mincovnictví z ní arcibiskupství před časem přesunulo na kroměřížský zámek.
Peníze získané z prodeje arcibiskupství využije na péči o Arcibiskupský zámek v Kroměříži a přilehlou Podzámeckou zahradu, které jsou památkami UNESCO. "Abychom mohli soustředit své síly a prostředky na jejich zachování a rozvoj, rozhodli jsme se přehodnotit priority v oblasti správy dalších objektů. Výsledkem tohoto strategického rozhodnutí je také záměr prodat budovu bývalé biskupské mincovny," uvedl generální vikář olomoucké arcidiecéze Ladislav Švirák, který je i členem správní rady Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži.
O plánu prodat mincovnu informovalo arcibiskupství loni v červnu. Zpočátku se arcibiskupství snažilo najít zájemce o historickou budovu ve veřejné sféře. "Ještě před zveřejněním záměru o prodeji jsme budovu nabídli městu Kroměříž, aby mincovna zůstala v majetku veřejných institucí. Až posléze jsme přistoupili k oslovení dalších zájemců skrze realitní kancelář," uvedla vedoucí oddělení správy majetku arcibiskupství Jana Fládrová. Realitní kancelář budovu nabízela za 30,5 milionu korun.
Společnost Unico Modular, která mincovnu koupila, se zabývá vývojem a výrobou obytných a technologických kontejnerů a modulárních sestav. "Chceme budově poskytnout komplexní péči a vdechnout jí nový život skrze vícestranné využití. Naším záměrem je zachovat historický odkaz stavby a současně ji citlivě přizpůsobit potřebám moderní společnosti, abychom tak dostáli své strategii aktivně se podílet na podpoře regionu a komunitním rozvoji," uvedl za firmu Pavel Šikl.
Mincovna je v ulici Na Sladovnách v blízkosti centra Kroměříže. Stavba z roku 1665 je poslední dochovanou biskupskou mincovnou na Moravě. V minulosti sloužila k ražbě mincí olomouckých biskupů, kteří od císaře Rudolfa II. získali mimořádné právo razit vlastní měnu. Tuto činnost mincovna ukončila v 18. století. V posledních desetiletích byla v budově expozice věnovaná biskupskému mincovnictví, nyní je v nedalekém zámku.