„Měla by to být superkvalitní čtvrť, která navazuje na to nejlepší, co bylo ve Zlíně postaveno. Bude to nejlepší bydlení v širokém okolí,“ je přesvědčený náměstek primátora Pavel Brada, jenž má v kompetenci majetek města i územní rozvoj.
Byty jsou navržené s balkony a okny směrovanými do více světových stran, budou prostornější a prosvětlenější. Výstavba jednoho domu vyjde na 70 až 80 milionů korun, náklady na celý projekt jsou 2 až 2,5 miliardy korun.
Město řeší přípravu svých třinácti objektů tak, že by je vítěz investorské soutěže postavil a zpátky mu převedl jako kompenzaci padesát či šedesát bytů. Když by všechno šlo podle předpokladů, mohly by do podle Brady do pěti let stát.
Výhrady k záměru ale mají obyvatelé Bartošovy čtvrti, s nimiž se zástupci města před pár dny setkali. Obávají se nedostatku parkovacích míst, zastaralých rozvodů inženýrských sítí či vysoké spodní vody. A chtěli by rovněž snížit počet navržených budov.
Spory bude řešit pracovní skupina
Debata byla místy vyhrocená. Nakonec se obě strany dohodly, že vznikne společná pracovní skupina, která bude okolnosti zástavby lokality Boněcký rybník řešit.
„Budeme se snažit snížit počet domů, aby se snížil také počet parkujících vozidel,“ nastínil předseda spolku Naše Bartoška Jan Suchý.
Na debatě někteří občané navrhovali, ať město raději staví na sídlišti Jižní Svahy, protože Bartošova čtvrť je klidová zóna. Podle zástupců města je ale Boněcký rybník jednou z mála rozvojových ploch ve Zlíně.
„Projekt je koncipovaný tak, že jsou objekty navržené v zeleni. Je tam minimalizovaný podíl zpevněných ploch a komunikací. Všechny domy mají podzemní parkování,“ popsal hlavní městský architekt Jindřich Nový.
Ze soutěže vzešel návrh architekta Pavla Chládka, jenž ctí podle města ráz Bartošovy čtvrti a lokalitu nezatěžuje příliš objemnými domy. Výstavba má být méně intenzivní než u panelových domů v okolí.
„Návrh už je dostatečně řídký, pokud jde o zástavbu,“ nepochybuje primátor Jiří Korec.
Pod všemi domy má být 400 podzemních stání pro auta, dalších 90 podélných stání na povrchu. Podle vedení radnice by to mělo být dostatečné. Možné je navíc rozšíření parkování u nedaleké zdravotní školy. Lidé však počty míst v podzemí zpochybňují a nevěří jim.
Lidé se bojí vody z kanalizace
„Než se začne projekt realizovat, měly by se také udělat nové páteřní rozvody vody, kanalizace a dalších inženýrských sítí. Ty jsou ze 60. let a dnes už na hraně životnosti,“ upozornil Suchý.
„Když se kanalizace zahltí takovým množstvím bytů, bude se stále zanášet a bude nutné ji čistit,“ obává se.
Lidé rovněž upozorňují na vysokou spodní vodu, která jim v době delších dešťů teče kanály do sklepů a garáží. Další výstavba podle nich může situaci pouze zhoršit.
Podle Brady jsou tyto věci poměrně snadno technicky řešitelné. „Celé Otrokovice byly postaveny na bažinách. Jde jen o to, jak se stavba založí a jak provede. Nikdo nechce, aby tam byly problémy,“ vzkázal Brada.
Pokud jde o páteřní kanalizaci, vodárny prověří, jaký bude mít připojení nových domů vliv na stávající kanalizaci. „Buď výpočty ukážou, že je to adekvátní, nebo ukážou, že je kanalizaci třeba posílit, a tak se posílí,“ naznačil Brada.
Zkracování cesty mají zabránit závory
Ve hře také je, že by se nová cesta mezi bytovými domy napojila na výpadovku ze Zlína do Vizovic. Lidé by to uvítali jako možnost výjezdu, ovšem obávají se toho, že by přes Bartošovu čtvrť pak nově jezdili řidiči, kteří si tudy budou zkracovat cestu.
„Jde to vyřešit, když tam budou automatické systémy. Každý, kdo tam bude bydlet, dostane kartu, díky níž zvedne závoru a vjede dovnitř,“ konstatoval Suchý. Podle Korce musí město nejdříve prověřit, jestli je napojení možné, a případně pak zjistit, jak docílit toho, aby ho nevyužívala tranzitní doprava.
Některým obyvatelům Bartošovy čtvrti a blízkého okolí se nelíbí ani věci, které s výstavbou bytovek nesouvisí. Jde například o technické řešení navržené v rámci elektrifikace železniční trati ze Zlína do Vizovic, a to na hlavní křižovatce nad dopravním podnikem. Stávající cesta má překročit částečně zahloubené koleje na pilířích.
Podle Suchého by však bylo lepší, kdyby silnice zůstala na povrchu, a křižovatka by se změnila jen v tom, že by šly koleje pod zem. „Výjezd z lokality by se tak zjednodušil a vůbec komfort pro všechny občany by byl lepší,“ míní.
Navržené technické řešení už je ale podle Správy železnic definitivní, protože je součástí pravomocného územního rozhodnutí i žádosti o stavební povolení.
Zástupci města a spolku Naše Bartoška by se měli v brzké době sejít a řešit některé dílčí věci ohledně lokality Boněcký rybník, například zeleň, hrací prvky či případná sportoviště.
„Spíše se budeme bavit o veřejném prostoru, aby lokalita nabídla něco, co současná Bartošova čtvrť nemá a potřebuje, a aby byl projekt co nejvíce stravitelný pro současné obyvatele,“ dodal Korec.