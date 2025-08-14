Vrchol sezony je tady, startuje Barum rally. Závod zkomplikuje dopravu

Protože při závodech v centru Zlína organizátoři Barum Czech Rally Zlín nevybírají vstupné, neznají ani přesný počet diváků, který večerní rychlostní zkoušku navštíví.
„Podle odhadů od pořadatelů i policie to bývá kolem 30 tisíc lidí,“ nastínil ředitel soutěže Jan Regner. „Myslím si, že vzhledem k nabité startovní listině, kterou doplňuje i Martin Prokop, a vzhledem příznivému počasí to spoustu lidí potáhne ven. A když budou noční teploty kolem 20 stupňů a nebude pršet, tak to může být ještě více,“ odhadl.
Všechny rychlostní zkoušky loni navštívilo kolem 270 tisíc lidí, z toho bylo 56 tisíc unikátních diváků, kteří se po celé trase přesouvali. „Uvidíme, kolik to bude letos,“ poznamenal Regner.
|
Verstappen bude na Barum Rally chybět. Přijede však evropská elita
Každopádně pro Zlín to bude opět velký motoristický svátek. Atraktivní rychlostní zkouška startuje dnes ve 21:15 hodin ve Vodní ulici. Odtud její trasa vede přes nadjezd do baťovského areálu, na autobusové nádraží a opět na nadjezd, z něhož pokračuje přes Čepkov na Vodní ulici, kde je i cíl.
„Divácky nejatraktivnější místa jsou na autobusovém nádraží, u Domu kultury a u 21. budovy,“ upřesnil Regner. „Tam bývá tradičně plno.“
Trať se uzavře v době od 16:30 do 1:30, přičemž prolog opět zajistí závody veteránů. Někteří diváci přicházejí ale výrazně dříve.
Start soutěže je na náměstí Míru
„Půjdu k trati kolem třetí odpoledne, abych si zajistil dobré místo. Budu stát poblíž mrakodrapu. Někteří lidé tam určitě budou už od rána,“ míní mladík Josef Straka ze Zlína, který je velkým fanouškem Barum rally.
Městská policie upozorňuje diváky, aby nevstupovali na cizí pozemky ani do budov a nezkoušeli po nich šplhat, aby si zajistili lepší výhled. Každoročně dochází k tomu, že lidé stávají na stříškách nad domovními vstupy, které nejsou pro takovou zátěž konstruovány.
Oficiální start soutěže je v 16 hodin na náměstí Míru. „Nejlepší by bylo, kdyby diváci přišli na start a pak kolem 18 a 19 hodin byli na svém místě u trati městské rychlostní zkoušky. Její vrchol bude před půlnocí,“ sdělil Regner.
|
Kopecký o vztahu se spolujezdci. Jednou hodil i matku, ve Zlíně pojede s obhájcem
Vzhledem k horkému počasí, kdy mají teploty během dne stoupat přes 30 stupňů, bude na náměstí Míru rozprašovač páry pro ochlazení. Další je trvale nedaleko u tržiště Pod Kaštany.
Slunečné počasí je nejlepší, ačkoliv ani deštivé není pro závodníky úplně špatné. Vadí však pořadatelům a divákům. „Z hlediska bezpečnosti je nejhorší proměnlivé počasí, když svítí slunce a pak i prší. Jezdci se totiž musejí rozhodnout, jestli pojedou na suchých, nebo na mokrých pneumatikách. Stabilní počasí je ideální,“ přeje si Regner.
Pokud jde o městskou rychlostní zkoušku, tak v centru výrazně zkomplikuje dopravu, veřejnou i osobní. Už poroto, že nadjezd, který bude půl dne zavřený, je hlavním příjezdem na sídliště Jižní Svahy.
Komplikace v dopravě, vlaky nepojedou
Vedení dopravního podniku proto vyzývá diváky, aby přišli do centra pěšky. Pokud pojedou ve směru od Vizovic, mohou nechat vůz na odstavném parkovišti v Přílukách.
„Odtud mohou pokračovat do centra města z blízkých zastávek MHD autobusovými nebo trolejbusovými spoji na linkách číslo 1, 11, 12 nebo 38,“ upřesnil ředitel Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Josef Kocháň.
„K tomuto parkovišti vypravíme posilový spoj i v noci po skončení rychlostní zkoušky,“ dodal. Spoj pojede ze zastávky Náměstí Práce přes Školní a po trase trolejbusové linky 11.
|
Velehradská bazilika jako kulisa Barum rally. Vozy zastaví na poutním místě
Pokud lidé do centra autem přijedou, budou obtížněji hledat volné místo, přičemž nesmějí blokovat cesty vozům integrovaného záchranného systému.
Během uzavírky bude autům i vozům hromadné dopravy sloužit objížďka přes Prštné, kolem hypermarketu Albert a podél Dřevnice na křižovatku ulic Gahurova – K Pasekám.
Vlaky z Otrokovic budou od 15 hodin pro běžné cestující končit v Prštném, kde mohou přestoupit na trolejbus. Vlaky do stanice Zlín střed jsou určeny jen fanouškům rally. Běžní cestující by se z nádraží dostávali do města jen velmi složitě.
Pořádek ohlídá 300 policistů
Po ukončení rychlostní zkoušky vypraví dopravní podnik ze zastávek Náměstí Míru a Náměstí Práce posilové spoje na Jižní Svahy, do Malenovic i Otrokovic.
Na dopravu, veřejný pořádek a bezpečnost Barum Czech Rally Zlín bude dohlížet téměř 300 policistů. K dispozici budou mít radary na měření rychlosti i vrtulník.
„Kromě toho se policisté zaměří i na dodržování zákazu jízdy pod vlivem alkoholu nebo na kontrolu technického stavu vozidel fanoušků, zejména z pohledu nepovolených sportovních tuningových úprav,“ upozornil policejní mluvčí Petr Jaroš.
|
Německý koncern si přál, aby legendární soutěž Barum rally změnila název
Policie opět zřídila speciální telefonní linku 974 666 555, na které mohou lidé dostat aktuální informace o dopravě.
Vyzývá také návštěvníky, aby si kvůli zlodějům, které velké akce lákají, dávali pozor na své osobní a cenné věci a nenechávali je v zaparkovaných autech.
|
2. února 2024