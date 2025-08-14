Vrchol sezony je tady, startuje Barum rally. Závod zkomplikuje dopravu

Milan Libiger
  15:32aktualizováno  15:32
Vrchol sezony je tady. Startuje Barum rally. Největší atrakcí soutěže je každoroční rychlostní zkouška přímo v srdci Zlína. Odehraje se v pátek večer. Pořadatelé očekávají, že ji navštíví 30 tisíc lidí, možná i víc.
Barum Czech Rally Zlín 2024

Barum Czech Rally Zlín 2024 | foto: Jan Altnerpro iDNES.cz

Mapa městské rychlostní zóny ve Zlíně (15. srpna 2025)
Barum Czech Rally Zlín 2024
Barum Czech Rally Zlín 2024
Barum Czech Rally Zlín 2024
23 fotografií

Protože při závodech v centru Zlína organizátoři Barum Czech Rally Zlín nevybírají vstupné, neznají ani přesný počet diváků, který večerní rychlostní zkoušku navštíví.

„Podle odhadů od pořadatelů i policie to bývá kolem 30 tisíc lidí,“ nastínil ředitel soutěže Jan Regner. „Myslím si, že vzhledem k nabité startovní listině, kterou doplňuje i Martin Prokop, a vzhledem příznivému počasí to spoustu lidí potáhne ven. A když budou noční teploty kolem 20 stupňů a nebude pršet, tak to může být ještě více,“ odhadl.

Všechny rychlostní zkoušky loni navštívilo kolem 270 tisíc lidí, z toho bylo 56 tisíc unikátních diváků, kteří se po celé trase přesouvali. „Uvidíme, kolik to bude letos,“ poznamenal Regner.

Verstappen bude na Barum Rally chybět. Přijede však evropská elita

Každopádně pro Zlín to bude opět velký motoristický svátek. Atraktivní rychlostní zkouška startuje dnes ve 21:15 hodin ve Vodní ulici. Odtud její trasa vede přes nadjezd do baťovského areálu, na autobusové nádraží a opět na nadjezd, z něhož pokračuje přes Čepkov na Vodní ulici, kde je i cíl.

„Divácky nejatraktivnější místa jsou na autobusovém nádraží, u Domu kultury a u 21. budovy,“ upřesnil Regner. „Tam bývá tradičně plno.“

Trať se uzavře v době od 16:30 do 1:30, přičemž prolog opět zajistí závody veteránů. Někteří diváci přicházejí ale výrazně dříve.

Start soutěže je na náměstí Míru

„Půjdu k trati kolem třetí odpoledne, abych si zajistil dobré místo. Budu stát poblíž mrakodrapu. Někteří lidé tam určitě budou už od rána,“ míní mladík Josef Straka ze Zlína, který je velkým fanouškem Barum rally.

Městská policie upozorňuje diváky, aby nevstupovali na cizí pozemky ani do budov a nezkoušeli po nich šplhat, aby si zajistili lepší výhled. Každoročně dochází k tomu, že lidé stávají na stříškách nad domovními vstupy, které nejsou pro takovou zátěž konstruovány.

Oficiální start soutěže je v 16 hodin na náměstí Míru. „Nejlepší by bylo, kdyby diváci přišli na start a pak kolem 18 a 19 hodin byli na svém místě u trati městské rychlostní zkoušky. Její vrchol bude před půlnocí,“ sdělil Regner.

Kopecký o vztahu se spolujezdci. Jednou hodil i matku, ve Zlíně pojede s obhájcem

Vzhledem k horkému počasí, kdy mají teploty během dne stoupat přes 30 stupňů, bude na náměstí Míru rozprašovač páry pro ochlazení. Další je trvale nedaleko u tržiště Pod Kaštany.

Slunečné počasí je nejlepší, ačkoliv ani deštivé není pro závodníky úplně špatné. Vadí však pořadatelům a divákům. „Z hlediska bezpečnosti je nejhorší proměnlivé počasí, když svítí slunce a pak i prší. Jezdci se totiž musejí rozhodnout, jestli pojedou na suchých, nebo na mokrých pneumatikách. Stabilní počasí je ideální,“ přeje si Regner.

Pokud jde o městskou rychlostní zkoušku, tak v centru výrazně zkomplikuje dopravu, veřejnou i osobní. Už poroto, že nadjezd, který bude půl dne zavřený, je hlavním příjezdem na sídliště Jižní Svahy.

Komplikace v dopravě, vlaky nepojedou

Vedení dopravního podniku proto vyzývá diváky, aby přišli do centra pěšky. Pokud pojedou ve směru od Vizovic, mohou nechat vůz na odstavném parkovišti v Přílukách.

„Odtud mohou pokračovat do centra města z blízkých zastávek MHD autobusovými nebo trolejbusovými spoji na linkách číslo 1, 11, 12 nebo 38,“ upřesnil ředitel Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Josef Kocháň.

„K tomuto parkovišti vypravíme posilový spoj i v noci po skončení rychlostní zkoušky,“ dodal. Spoj pojede ze zastávky Náměstí Práce přes Školní a po trase trolejbusové linky 11.

Velehradská bazilika jako kulisa Barum rally. Vozy zastaví na poutním místě

Pokud lidé do centra autem přijedou, budou obtížněji hledat volné místo, přičemž nesmějí blokovat cesty vozům integrovaného záchranného systému.

Během uzavírky bude autům i vozům hromadné dopravy sloužit objížďka přes Prštné, kolem hypermarketu Albert a podél Dřevnice na křižovatku ulic Gahurova – K Pasekám.

Vlaky z Otrokovic budou od 15 hodin pro běžné cestující končit v Prštném, kde mohou přestoupit na trolejbus. Vlaky do stanice Zlín střed jsou určeny jen fanouškům rally. Běžní cestující by se z nádraží dostávali do města jen velmi složitě.

Pořádek ohlídá 300 policistů

Po ukončení rychlostní zkoušky vypraví dopravní podnik ze zastávek Náměstí Míru a Náměstí Práce posilové spoje na Jižní Svahy, do Malenovic i Otrokovic.

Na dopravu, veřejný pořádek a bezpečnost Barum Czech Rally Zlín bude dohlížet téměř 300 policistů. K dispozici budou mít radary na měření rychlosti i vrtulník.

„Kromě toho se policisté zaměří i na dodržování zákazu jízdy pod vlivem alkoholu nebo na kontrolu technického stavu vozidel fanoušků, zejména z pohledu nepovolených sportovních tuningových úprav,“ upozornil policejní mluvčí Petr Jaroš.

Německý koncern si přál, aby legendární soutěž Barum rally změnila název

Policie opět zřídila speciální telefonní linku 974 666 555, na které mohou lidé dostat aktuální informace o dopravě.

Vyzývá také návštěvníky, aby si kvůli zlodějům, které velké akce lákají, dávali pozor na své osobní a cenné věci a nenechávali je v zaparkovaných autech.

2. února 2024

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji je dobrá, teplé počasí ji i ohřálo

Kvalita vody ve venkovních koupalištích je stále většinou dobrá. Hygienici na žádném ze sledovaných míst nevyhlásili zákaz koupání. Zhoršená jakost vody - na...

14. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  14:30

Proseč plánuje levnější biotopové koupaliště, náklady chce snížit aspoň na půlku

Proseč na Chrudimsku chce zlevnit připravovaný projekt biotopového koupaliště minimálně na polovinu. Nejsou dostupné dotace, proto ho nejspíš postaví z...

14. srpna 2025  14:23,  aktualizováno  14:23

Silnici I/7 u Studeněvsi na Kladensku uzavřela nehoda, dva zranění

Silnici I/7 u Studeněvsi na Kladensku uzavřela dnes odpoledne nehoda dvou osobních aut. Dva lidé jsou zranění, z toho jeden těžce, řekla ČTK mluvčí středočeské...

14. srpna 2025  14:21,  aktualizováno  14:21

V Luhačovické přehradě se zhoršila kvalita vody, hygienici doporučují sprchu

V Luhačovické přehradě na Zlínsku se v uplynulých dnech zhoršila kvalita vody. Při koupání je tam zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů,...

14. srpna 2025  14:15,  aktualizováno  14:15

V Ostravě mají raritní mláďata. Jaguarundi se v zajetí rozmnožuje sporadicky

Nedávno sestavený pár jaguarundi v ostravské zoo má dvě mláďata. Chovatelé se před porodem rozhodli pro neobvyklý krok, samce od samice neoddělili. A setkali se s úspěchem, chovný pár situaci zvládl...

14. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Rum už je moc, ale cigarety nezletilým prodají. Testovali jsme obchodníky

Redakce iDNES.cz otestovala plzeňské prodejny, jestli jsou ochotné prodávat nezletilým mladším 18 let alkohol a nikotinové výrobky. Vybrala k tomu dívku a chlapce ve věku 15 let, kteří nevypadají...

14. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Uhelný trh

Pejskům je v tropických dnech nejlépe ve stínu jako například v Praze 1 na Starém Městě Uhelném trhu pod stromem.

vydáno 14. srpna 2025  15:51

Vrchol sezony je tady, startuje Barum rally. Závod zkomplikuje dopravu

Vrchol sezony je tady. Startuje Barum rally. Největší atrakcí soutěže je každoroční rychlostní zkouška přímo v srdci Zlína. Odehraje se v pátek večer. Pořadatelé očekávají, že ji navštíví 30 tisíc...

14. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Finále Plzeň promítne 26. 9. až 1. 10. premiéry a předpremiéry filmů i seriálů

Festival českých filmů Finále, který bude v Plzni od 26. září do 1. října, představí řadu snímků, které teprve čeká premiéra v kinech a na obrazovkách....

14. srpna 2025  13:57,  aktualizováno  13:57

Ve Velkých Karlovicích začne příští týden festival Týden kultury na Valašsku

Ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku začne příští týden festival Týden kultury na Valašsku. Akce se bude konat devátým rokem, potrvá od 20. do 26. srpna....

14. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Na Vysočině je zakázané koupání v Kachličce, u Pilské nádrže byl zákaz zrušený

Na Vysočině je kvůli znečištění vody dál zakázané koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Hygienici dnes zrušili zákaz pro žďárskou Pilskou nádrž,...

14. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Kvalita vody v koupališti Rokle v Brněnské přehradě se zlepšila

Kvalita vody v koupališti Rokle v Brněnské přehradě se od minulého týdne mírně zlepšila. Sinice a chlorofyl se tam sice stejně jako v dalších koupalištích...

14. srpna 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.