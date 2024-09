Zlínská nemocnice spustila novinku. Léky nachystá online, pak pošle zprávu

Výhodou je, že v tomto případě se nestane, že by požadované léčivo v lékárně nebylo nebo že by na něj museli čekat.

„Tuto novinku nejvíce ocení pacienti, jejichž léky nebývají v lékárně skladem nebo se připravují v laboratoři,“ zdůraznila mluvčí Baťovy nemocnice Dana Lipovská.

Někteří pacienti už si online rezervaci vyzkoušeli.

„Občas se mi stávalo, že některé léky, které babička musí brát, v některé lékárně nebyly. Mohli jsme si je tam sice objednat, ale člověk pak musí do lékárny dvakrát. Takto jsme ze zlínské nemocnice dostali zprávu, že si pro léky můžeme přijít. Je to určitě pohodlnější,“ popsala Petra Šedivá ze Zlína.

Systém funguje tak, že na úvodní straně webových stránek kntb.cz najdou zájemci červené „tlačítko“ nazvané Rezervace léků. Po kliknutí na něj se otevře formulář k vyplnění, kde zadá pacient kód z eReceptu, vybere si jednu ze dvou nemocničních lékáren, uvede své telefonní číslo a e-mail a odešle požadavek.

„Zpět mu přijde zpráva s potvrzením přijetí objednávky. Jakmile lékárna požadavek zpracuje a nachystá, přijde druhá zpráva, že si může svou objednávku vyzvednout,“ vysvětlil vedoucí farmaceut lékáren Baťovy nemocnice Pavel Kurfürst.

Lidé si mohou vybrat, kde si léky vyzvednou

Pokud je na některý lék doplatek, hradí se až při převzetí v lékárně.

„Za velmi přínosné považuji i to, že pacienti budou mít jistotu dostupnosti léku v lékárně, v opačném případě pacienta zkontaktujeme a domluvíme s ním řešení,“ doplnil Kurfürst.

Díky propojení s nemocničním provozem mají totiž tyto lékárny skladem tisíce položek, často i velmi specifických léků, které běžné lékárny nenabízejí. Pokud některý požadovaný lék nemají, dokážou ho přes své distributory zajistit zpravidla během jednoho až dvou dní.

Zákazníci si v online rezervaci také mohou vybrat, ve které lékárně si léky vyzvednou. Využít mohou menší, která sídlí v budově ředitelství a krajské hygienické stanice v blízkosti patrového parkoviště, nebo lékárnu u hlavního vjezdu do areálu. První je otevřená v pracovní dny od 7:30 do 15 hodin, větší od 7 do 17 hodin, v rámci pohotovosti až do 22 hodin a o svátcích a víkendech od 8 do 20 hodin.

Lékárníci budou online rezervace zpracovávat ve všední dny od 7 do 15 hodin. Rezervace o víkendu a ve svátky tedy přijdou na řadu až v první pracovní den.