Nejčastěji se tímto způsobem přepravuje odebraná krev k vyšetření do hematologicko-transfuzního oddělení, oddělení klinické biochemie, oddělení lékařské mikrobiologie a oddělení patologie.
Potrubí momentálně propojuje třináct nemocničních budov a celková délka všech tras je 4,5 kilometru. Zásilky putují ve speciálních uzavřených pouzdrech.
|
VIDEO: Zkumavka, kapsle, potrubí. Zlínskou nemocnicí vede zvláštní pošta
„Běžní návštěvníci si potrubní pošty ani nevšimnou. Rozvod je v budovách veden většinou v podstropních částech, mimo objekty v teplovodních kanálech nebo pod zemí,“ přiblížil Martin Červinka z oddělení správy a údržby majetku nemocnice. „Nová – sedmá – linka nám umožnila odlehčit přetížení této ‚dopravy‘ a zřídit novou odesílací stanici na oddělení mikrobiologie a genetiky včetně nových propojovacích tras,“ vysvětlil.
Pouzdra urazí za rok 200 tisíc kilometrů
Zprovoznit novou trasu není jednoduché. „Nutností je například dodržet poloměry zatáček, aby jimi mohla pouzdra hladce proklouznout,“ upozornil náměstek pro provoz a bezpečnost Bohumír Gottfried.
Pouzdra se zásilkami urazí za rok dohromady asi 200 tisíc kilometrů. Mezi 25 stanicemi se průměrně posílá tisíc transportů denně, váha jednoho z nich může být až jeden kilogram. Zásilky putují rychlostí až pět metrů za sekundu.
|
Sterilizace jako srdce nemocnice. Sestrám projdou rukama tisíce nástrojů denně
Nejdelší trasu ve zlínské krajské nemocnici z patologického na onkologické oddělení o délce 1,5 kilometru překonají tyto patrony přibližně do pěti minut, což by žádný jiný způsob „převozu“ biologických vzorků či léků neumožnil.
„Potrubní pošta funguje na principu proudícího vzduchu pomocí dmychadel tam i zpět, díky výhybkám se pak rozvětvuje do jednotlivých budov,“ doplnil Gottfried.
|
25. srpna 2017