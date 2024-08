Nová pravidla baťovského bydlení. Zlín plánuje sjednotit vzhled čtvrtí

Navíc obyvatelé domků nikdy nevědí, co jim úřady, zejména památkáři, povolí, a co už ne. Proto je pro ně každá investice do zlepšení bydlení papírově náročná a nejistá.

Město teď přišlo s úpravami, jež by měly pomoci lidem, aby si snáze mohli nechat povolit změny, i samotným čtvrtím, aby se jejich ráz sjednocoval.

„Baťovské čtvrti mají pro Zlín velký význam kulturní a historický. Jsou součástí jeho identity, proto musejí být chráněny,“ předestřel ředitel Kanceláře architekta města Zlína Jindřich Nový. „Ale uvědomujeme si, že je v nich třeba podmínky nastavit tak, aby odpovídaly soudobým požadavkům na život.“

Jediný manuál nahradil všechny dosavadní

Proto město vzalo všechny dosavadní materiály o obecných zásadách památkové péče v baťovských čtvrtích a vytvořilo z nich jeden jediný. Měl by být jasný a přehledný. A místo restrikcí má nabízet možnosti.

Nové zásady památkové péče řeší například umísťování šop, pergol a altánů na pozemcích u domků. V případě šop jsou možné dvě varianty: jedna velikosti 2,4 na 2,4 metru, menší o rozměrech 1,2 na 3 metry.

„K oběma je možné připojit pergolu s plátěným zakrytím,“ naznačil Nový. „Vytvořili jsme také pravidlo o jejich umístění. Nemůžou být v uličním prostoru a jen v nějaké vzdálenosti od domu a sousedů.“

Zásady jsou na webu města

Majitelé baťovských obydlí si v nových zásadách památkové péče, které jsou dostupné na webových stránkách města, vyberou model šopy, který chtějí. A s povolením nebudou mít problémy. Dosud úředníci posuzovali žádosti individuálně a žadatel si nebyl jistý, zda uspěje.

Součástí zásad je i katalog typových materiálů, barevných škál a detailů, kde jsou uvedeny možnosti řešení říms, atik či parapetů. Dále dveří, oken, především jejich členění, zpevněných ploch a dalších věcí.

Například je tam uvedeno, že přístupový chodník ke vstupu do domu může být široký maximálně 1,2 metru a že odstavné plochy pro auta mohou mít maximálně 15 metrů čtverečních.

Nové podmínky odsouhlasili i památkáři

„Bydlení v baťovských čtvrtích je obyvateli bráno stále častěji jako bydlení v rodinném domě než jako v bytových jednotkách, jak tomu bylo původně. Proto jsme chtěli, aby byly vytvořeny nové podmínky v přehledné podobě reagující na potřeby současné doby,“ zmínil primátor Jiří Korec.

„Vnímáme dlouholeté volání obyvatel baťovských čtvrtí po úpravách regulačních podmínek a snažili jsme se jejich potřebám vyjít vstříc,“ podotkla vedoucí odboru kultury a památkové péče radnice Eva Ryndová.

Tento odbor žádosti o změny baťovských domků posuzoval z pohledu památkové péče, když konečné slovo měl stavební úřad. Doporučující stanovisko vydával Národní památkový ústav v Kroměříži, s nímž město na vytvoření nových pravidel spolupracovalo.

Někde město nabízí více možností, jinde udělalo i drobnější ústupky. Zde je jeden příklad: nově může být výška živého plotu, který nepovede kolem ulice, 1,8 metru. V uličním prostoru zůstává nadále 1,2 metru.

Přístavby na Podvesné a Zálešné

Dalším materiálem, zpracovaným externím architektem Pavlem Šiškou, je územní studie, která řeší na Podvesné a Zálešné typizované přístavby. Nabízí jich kolem třiceti, některé nově i přes rohy domů.

„Rohová přístavba lépe uchovává a zdůrazňuje původní tvar domku, také se lépe umísťuje na pozemek a umožňuje vhodnější dispoziční řešení,“ vypočítal Nový, podle něhož tak lidé mohou ušetřit i na projektu.

Rohová přístavba může stát jen na rovině, nikoliv ve svahu, v nichž leží čtvrti Letná a Lesní čtvrť. Proto se návrhy týkají pouze Zálešné a Podvesné. „Jsou to velice kvalitně navržené přístavby, jsou udělány chytře a esteticky. Mají velkou přidanou hodnotu,“ je přesvědčený Nový.

Důležitý je jednotný vzhled

„Zohledněny byly i odstupové vzdálenosti od komunikace, vzdálenosti od realizovaných přístaveb, hranic zaužívaných pozemků, inženýrských sítí a orientace ke světovým stranám,“ upřesnil Šiška. „Roli hrálo také umístění vstupu do objektu a konkrétní stavební typ domku.“

Podle Nového nejde o to, aby lidé odstraňovali to, co není podle nových zásad, ale aby baťovské lokality opět získaly jednotnější vzhled. Jiné možnosti, než jaké jsou uvedené v zásadách, ale úřady nepovolí.

Město připravuje i nové dopravní řešení, které je pro baťovské čtvrti možná ještě důležitější. Domy vznikaly v první polovině minulého století, kdy jejich obyvatelé auta neměli. Tomu odpovídají i šířky cest. Chystané řešení se má zaměřit na parkování. „Bude buď podélné, anebo příčné s tím, že by zasahovalo i do pozemků,“ předestřel Nový. „Jasno o tom ještě není.“