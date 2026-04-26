Děti Země neuspěly se žalobou. Přístav Slovácko na Baťově kanále dostal zelenou

Milan Libiger
  13:32aktualizováno  13:32
Ekologický spolek Děti Země loni napadl žalobami tři plánované přístavy na Baťově kanále. V Hodoníně, Veselí nad Moravou a ve Starém Městě. Tvrdil, že stát u všech nedostatečně prokázal veřejný zájem, který by převážil nad tím, že se zasahuje do území, kde žijí chránění živočichové.
Nový přístav Slovácko na řece Moravě ve Starém Městě pojme až padesát rekreačních lodí. Má se začít stavět během roku 2025. (červenec 2024) | foto: Vizualizace: Ředitelství vodních cest

Aktivisté však uspěli jen v jednom případě ze tří. V případě Veselí nad Moravou soud uznal jeho argument. V případě Hodonína a Starého Města rozhodl opačně a žalobu zamítl, protože byl podle něho veřejný zájem prokázán.

„Mimo jiné prostřednictvím strategických dokumentů a údajů o návštěvnosti,“ sdělila mluvčí brněnského krajského soudu Klára Belkovová k přístavu Slovácko ve Starém Městě.

Soud v tomto případě vydal pouze zkrácené znění rozsudku, protože účastníci řízení se nedostavili k ústnímu jednání.

„Soud zároveň potvrdil veřejný zájem na vybudování nového přístavu, který přinese řešení nedostatečné kapacity stávajících přístavišť, zvýšení bezpečnosti lodí při povodních, doplnění chybějící infrastruktury,“ sdělila Belkovová. „A to včetně možnosti čerpání pohonných hmot a také zajištění stálého kotevního místa pro plavidlo policie,“ doplnila.

Podobně argumentovalo také Ředitelství vodních cest (ŘVC) jako investor, když záměr prosazovalo.

„Zlepšení podmínek pro rekreační plavbu na Baťově kanále uvádějí celostátní i regionální dokumenty. Bylo o tom rozhodnuto na politické úrovni. Jsou to iniciativy, které podporují kraje i obce,“ shrnul mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

Přístav za zhruba 200 milionů korun má vzniknout za železničním mostem na pravém břehu Moravy. Z řeky se lodě dostanou kanálem do „bazénu“, kde má kotvit padesát menších plavidel. Bude tam servisní centrum umožňující čerpání pohonných hmot, doplnění pitné vody či odevzdání odpadu. Také parkoviště a hygienické zázemí.

Lokalita přístavu není biologicky cenné území

Na vjezdu do přístavu budou protipovodňová vrata, takže v případě velké vody bude sloužit jako ochrana pro lodě. Přínosy takového projektu podle soudu převažují nad zájmy ochrany přírody.

„Lokalita plánovaného přístavu není biologicky cenným územím a realizace záměru povede naopak ke zvýšení rozmanitosti biotopů,“ sdělila Belkovová.

V místě žije dvanáct chráněných živočichů: užovka, ještěrka či rosnička. Děti Země podaly žalobu proti udělení výjimky, že se do jejich území může zasahovat. Když ji vydal zlínský krajský úřad, odvolaly se proti tomu. Ministerstvo životního prostředí ji pak potvrdilo, což se spolek snažil zvrátit soudně.

S rozhodnutím soudu nesouhlasí a může proti němu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

„Zvážíme kasační stížnosti, aby se naše argumenty o zbytečném utrácení státních dotací do soukromé vodní zábavy na kanálu na úkor místní přírody a krajiny znovu posoudily,“ nastínil předseda spolku Miroslav Patrik.

Obce investice do rozvoje Baťova kanálu vítají

Pro vybudování přístavu jsou naopak starostové měst a obcí. „Přístav nabídne nová pracovní místa a přitáhne do regionu další turisty,“ míní starosta Starého Města Martin Zábranský. „Máme to podložené analýzou. Z našeho pohledu je to investice do rozvoje malé lodní dopravy na Baťově kanále.“

Podle něho nemá území velkou ekologickou hodnotu a po doprovodných opatřeních, v jejichž rámci tam město vybuduje také mokřady a močály, by se měla jeho kvalita naopak zlepšit.

Vizualizace nového přístavu v Kroměříži

„Jsme připraveni tam investovat do odpočinkové relaxační zóny, kde budou dětská hřiště, promenády a výsadba zeleně. Spousta občanů města volá po parku a tady může vzniknout pěkné odpočinkové místo,“ domnívá se Zábranský.

Připustil jen, že někteří lidé z blízkého okolí záměr kritizují, protože naruší jejich soukromí. Město plánuje jeho veřejné projednání, kde se budou moci vyjádřit.

„Baťův kanál, ale i síť cyklotras s ním spojených přivádějí na Uherskohradišťsko nezanedbatelné procento turistů. Přístav Slovácko proto vnímám jako další možnost, jak výletníkům na lodích poskytnout vysoký komfort a přivést je do města,“ sdělil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

ŘVC chtělo mít stavební povolení už loni, žádat o něho bude letos. Soud naopak nedal zelenou rozšíření přístavu ve Veselí nad Moravou a vyhověl spolku. Argumenty ŘVC v tomto případě označil za obecné, povrchní a nedostatečné.

Podle Patrika nebyl převažující veřejný zájem prokázán ani u chystaného nového přístavu v Hodoníně, který má být po splavnění kanálu na jihu koncovou zastávkou a zázemím pro posádky až osmdesáti lodí. V tomto případě mu však soud za pravdu nedal.

„Zřízení chráněného přístavu na jižním konci rozšířeného Baťova kanálu je důležité, a to kvůli bezpečnosti plavby, ochraně majetku i životního prostředí,“ odůvodnil rozhodnutí soud. Příprava tohoto projektu může pokračovat.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

