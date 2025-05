Baťův kanál se otevřel turistům. Znovu proplují pod mostem v Napajedlích

„Řeka Morava má pro nás potenciál rozvoje do budoucna,“ nepochybuje starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. Zatím alespoň fungují turistické vyjížďky po Moravě mezi Kroměříží a Kvasicemi.

Jinde v kraji už se těší z kanálu delší dobu. Podstatného vylepšení se výletníci na lodích dočkali v Uherském Hradišti. Město ve spolupráci s Ředitelstvím vodních cest vybavilo tamní přístaviště u Svatojiřského nábřeží novým plovoucím molem, kde mohou turisté pohodlně odstavit své lodě.

Slavnostní otevření se uskuteční 24. května, lodě ho ale mohou využívat už nyní. U 50 metrů dlouhého a 1,5 metru širokého mola typu Jetfloat je možné nechat malé plavidlo bezplatně až po dobu 24 hodin. Kolik se k němu vejde lodí, záleží na jejich rozměrech.

Představuje dočasné řešení před plánovaným rozšířením pevného betonového přístaviště a celého zázemí. K přístavní hraně bude umísťováno sezonně.

„Rozšířením stávajících možností se zkvalitní infrastruktura oblíbené vodní cesty,“ poznamenal starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. „Nové plovoucí molo přinese nejen vyšší komfort pro uživatele rekreační vodní dopravy, ale zároveň nabídne novou motivaci pro všechny, kteří se dosud s plavbami po řece Moravě a Baťově kanálu teprve seznamují.“

Projet se dá i pod mostem v Napajedlích

V Hradišti věří, že s novými možnostmi se zvýší nejen atraktivita vodní cesty, ale i města samotného, což napomůže rozvoji turistického ruchu.

„Město bude dostupnější většímu počtu lidí připlouvajících k nám po vodě. Ze samotného přístaviště je to do historického centra pouhých pár minut pěšky,“ upozornil starosta.

Komplikovanější může být plavba v úseku mezi Napajedly a Otrokovicemi, kde se staví nový úsek dálnice D55. S prací na novém dálničním mostě ale silničáři pokročili natolik, že se průjezd pod ním mohl pro lodě opět otevřít.

„Úsek mezi Napajedly a Otrokovicemi je od 30. dubna opět průjezdný,“ potvrdil provozovatel půjčovny lodí ve Spytihněvi a Starém Městě Michal Hampala.

Naopak výletníci na kolech si na zprovoznění cyklostezky na tomto místě ještě počkají. Stále musejí stavbu objet po nadjezdu nad dálnicí a přes kruhový objezd směrem na křižovatku v Kvítkovicích.

Modernizované komory ve Spytihněvi a Veselí

Přípravy Baťova kanálu na letošní rok negativně ovlivnily povodně ze září 2024. „Od konce minulé plavební sezony jsme veškerou naši činnost zaměřili především na odstraňování následků povodně, až poté na každoroční opravy a údržbu,“ podotkl ředitel Povodí Moravy David Fína.

V prvních měsících roku se jednalo především o likvidaci poškozených nebezpečných stromů a náletových dřevin. „Před zahájením sezony jsme vyčistili všech třináct plavebních komor a provedli seřízení jejich technologií. Ze dna vodní cesty jsme odtěžili sedimenty,“ přiblížil ředitel.

Povodí Moravy loni dokončilo modernizaci komory ve Spytihněvi, letos ve Veselí nad Moravou. Další plavební komory, které v nejbližší době čeká kompletní oprava, jsou Vnorovy I a Nedakonice.

Proplutí komorami je bezplatné

Baťův kanál, původně vybudovaný pro přepravu uhlí v letech 1934 až 1938, měří 58 km a dnes je z něj významná turistická atrakce a centrum rekreační plavby. V roce 2024 sem přijelo 85 tisíc návštěvníků.

„Je to unikátní záležitost. Nikde jinde se nerozvíjí rekreační plavba tak, jako tady na Moravě kolem Baťova kanálu,“ poznamenal při startu sezony v Kroměříž ministr dopravy Martin Kupka.

Hlavní plavební sezona potrvá až do konce září. V květnu a v září budou komory v provozu od pátku do neděle. Výjimkou jsou svátky na začátku května, kdy jsou v provozu už od čtvrtka. Od června do konce srpna lze komorami projet od úterý do neděle, otevřeny jsou od 9.30 do 18 hodin. Proplutí komorami je pro veřejnost i provozovatele plavby bezplatné. Veškeré náklady na provoz, obsluhu a údržbu zajišťuje z vlastních zdrojů Povodí Moravy.