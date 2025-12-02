Kroměříž odkládá opravu bazénu. Projektant neodevzdal práci, město hledá nového

Autor: jar
  9:12aktualizováno  9:12
Stavbaři v Kroměříži dokončili úpravy prostoru před krytým plaveckým bazénem v Obvodové ulici. Práce přišly zhruba na 6,6 milionu korun. Zahrnovaly předláždění, úpravu parkovacích ploch i zeleně. Město chystá také rekonstrukci vnitřních prostor bazénu. Musí ale hledat nového projektanta.
Fotogalerie4

Opravená fasáda a okolí kroměřížského krytého plaveckého areálu. (listopad 2025) | foto: Město Kroměříž

„Vybudována byla nová reprezentativní zpevněná plocha s mobilní zelení,“ uvedl mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek. „Dlážděná plocha byla doplněna propojovacími chodníky, které nahradily již nevyhovující asfaltové chodníky, a také novými osmi parkovacími místy z drenážní dlažby.“

Přístupové chodníky k bazénu jsou napojeny na chodník v ulici, postavený loni. Součástí stavebních prací bylo také doplnění veřejného osvětlení, osazení laviček, košů nebo informačního panelu.

V létě řemeslníci dokončili rekonstrukci vnější části krytého plaveckého bazénu. Náklady činily zhruba 85 milionů korun. Práce, kvůli nimž byl bazén více než rok zavřený, zahrnovaly rekonstrukci střechy či zateplení budovy. Na střeše vznikla fotovoltaická elektrárna. Díky těmto úpravám je provoz bazénu energeticky výrazně úspornější.

Kroměříž otevře krytý bazén až v květnu. Stavbaři musejí odstranit azbest

Město připravuje také rekonstrukci vnitřních prostor bazénu. Bude ale hledat nového projektanta, protože radnice vypověděla smlouvu s firmou, která měla projektovou dokumentaci přibližně za 9,5 milionu korun vypracovat. Chystá se zakázku vypsat znovu. Zástupci města to zdůvodnili tím, že společnost Atelier 99 smlouvu nedodržovala.

„Hlavní inženýr projektu, jehož osoba byla pro zisk zakázky důležitá, již pro společnost nepracuje. Zástupci Atelier 99 se neúčastní výrobních výborů, jejich komunikace je laxní, a přestože měli termín odevzdání 20. listopadu 2025, dosud nic nepředložili,“ popsal starosta Tomáš Opatrný.

V létě se stavět nezačne

Společnost Atelier 99 získala veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vnitřních prostor plaveckého bazénu zejména díky kvalitám a zkušenostem hlavního inženýra projektu, přestože nenabídla nejnižší cenu.

„Tento člověk ale záhy po podpisu smlouvy společnost opustil a dalších jednání už se účastnili pouze subdodavatelé projekční firmy, což je u tak významné zakázky neakceptovatelné a ze smlouvy nepřípustné,“ doplnil vedoucí odboru investic Libor Pecháček.

Vypovězení smlouvy a výběr jiného projektanta, který je naplánovaný na příští rok, ovlivní termín uskutečnění investice. „Určitě stavbu nezahájíme v létě příštího roku, jak jsme si přáli,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Počasí komplikuje opravu bazénu v Kroměříži, protáhne se možná až do září

Podle něho se ale nyní otevírá možnost pro základní školy, aby příští rok absolvovaly všechny plavecké kurzy. „Ze škol máme pozitivní odezvu, je to pro ně výhodné,“ doplnil Holík.

Od chystané rekonstrukce vnitřních prostor si město slibuje proměnu bazénu v moderní sportoviště. „Vše uvnitř bude nové, obklady, podlahy, rozvody i šatny,“ naznačil Vondrášek. „Jinak uspořádány budou vstupní prostory pro návštěvníky, upraven bude prostor pro spolek Plavecké sporty Kroměříž.“

Krytý plavecký bazén byl zprovozněn v roce 1986. Město již v minulých dvou letech vyměnilo přepadové kanálky i napouštěcí trysky velkého plaveckého bazénu a také dětského bazénu. Vyměněny byly i startovací bloky na kraji velkého bazénu, ze kterých plavci skáčou do vody.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

U počátku zednářů v Ostravě byl i Alfons Mucha, říkají autoři výstavy o místní lóži

Výstava Světlo v temnotách připomíná 90 let od vzniku ostravské lóže svobodných...

Světlo v temnotách je název výstavy připomínající devadesát let od vzniku ostravské lóže svobodných zednářů Lux in tenebris. K vidění je v podkroví Ostravského muzea na Masarykově náměstí. Expozice...

2. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Z Vysočiny až k Severnímu moři. Vánoční strom urazí 1100 kilometrů napříč Evropou

Pracovníci havlíčkobrodských Technických služeb vypravili vánoční strom na...

Po dálnicích se napříč Evropou přepravuje nejrůznější zboží. Ale aby se na cestu dlouhou bezmála 1100 kilometrů, z Vysočiny až k Severnímu moři, vydal vánoční strom, se zas tak často neděje. Přesně...

2. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Zlínský kraj dokončil stavbu domova pro seniory v Liptále za 250 mil. Kč

ZlĂ­nskĂ˝ kraj dokonÄŤil stavbu domova pro seniory v LiptĂˇle za 250 mil. KÄŤ

Zlínský kraj dokončil stavbu domova pro seniory v Liptále na Vsetínsku. Jeho kapacita je 58 lůžek, k dispozici jsou převážně jednolůžkové pokoje. První klienti...

2. prosince 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Jako každoročně, na Veronském náměstí v Horních Měcholupech, mms děti z místních škol a školek zdobí své smrčky.

vydáno 2. prosince 2025  12:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nadace Historický Cheb dokončuje opravu zastavení křížové cesty v Hrozňatově

ilustrační snímek

Nadační fond Historický Cheb, který je v likvidaci, dokončuje projekt rekonstrukce dvou zastavení křížové cesty u poutního místa Maria Loreto v Hrozňatově u...

2. prosince 2025  10:50,  aktualizováno  10:50

Havelský trh

Havelský trh

Vánoční výzdoba na Havelském trhu v Praze 1 na Starém Městě.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Ve vánočně vyzdobeném autobuse je odkaz na možnost pomoci Dětským domovům.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Ve vánočně vyzdobeném autobuse je odkaz na možnost pomoci Dětským domovům.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Na vánočních trzích na Andělu na pěší zóně v Praze 5, Smíchově je kromě stánků s občerstvením, vánočního stromku u pódia pro vánoční program na nich, postaráno i o informaci jak se bránit před...

vydáno 2. prosince 2025  12:28

Na vánočních trzích na Andělu na pěší zóně v Praze 5, Smíchově je kromě stánků s občerstvením, vánočního stromku u pódia pro vánoční program na nich, postaráno i o informaci jak se bránit před...

vydáno 2. prosince 2025  12:28

Objevte zimní Val di Non. Klidné údolí ticha, tradic, poutních míst a výjimečné jablečné produkce

Chystáte se do Trentina?

Kdo přijede do Trentina v lednu či únoru kvůli zimním olympijským hrám, často zjistí, že region nabízí mnohem víc než sportovní dění. Stačí ujet pár kilometrů od hlavních center a krajina se promění...

2. prosince 2025,  aktualizováno  13:18

V Teplicích u zříceniny hradu Škvárovník našel kolemjdoucí mrtvolu v rozkladu

Hrad Škvárovník v Teplicích na Letné.

V lese u zříceniny hradu Škvárovník na Letné v Teplicích policie prošetřuje nález mrtvoly ve značném stupni rozkladu. Příčinu úmrtí má určit nařízená soudní pitva.

2. prosince 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.