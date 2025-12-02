Kroměříž odkládá opravu bazénu. Projektant neodevzdal práci, město hledá nového

„Vybudována byla nová reprezentativní zpevněná plocha s mobilní zelení,“ uvedl mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek. „Dlážděná plocha byla doplněna propojovacími chodníky, které nahradily již nevyhovující asfaltové chodníky, a také novými osmi parkovacími místy z drenážní dlažby.“
Přístupové chodníky k bazénu jsou napojeny na chodník v ulici, postavený loni. Součástí stavebních prací bylo také doplnění veřejného osvětlení, osazení laviček, košů nebo informačního panelu.
V létě řemeslníci dokončili rekonstrukci vnější části krytého plaveckého bazénu. Náklady činily zhruba 85 milionů korun. Práce, kvůli nimž byl bazén více než rok zavřený, zahrnovaly rekonstrukci střechy či zateplení budovy. Na střeše vznikla fotovoltaická elektrárna. Díky těmto úpravám je provoz bazénu energeticky výrazně úspornější.
Město připravuje také rekonstrukci vnitřních prostor bazénu. Bude ale hledat nového projektanta, protože radnice vypověděla smlouvu s firmou, která měla projektovou dokumentaci přibližně za 9,5 milionu korun vypracovat. Chystá se zakázku vypsat znovu. Zástupci města to zdůvodnili tím, že společnost Atelier 99 smlouvu nedodržovala.
„Hlavní inženýr projektu, jehož osoba byla pro zisk zakázky důležitá, již pro společnost nepracuje. Zástupci Atelier 99 se neúčastní výrobních výborů, jejich komunikace je laxní, a přestože měli termín odevzdání 20. listopadu 2025, dosud nic nepředložili,“ popsal starosta Tomáš Opatrný.
V létě se stavět nezačne
Společnost Atelier 99 získala veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vnitřních prostor plaveckého bazénu zejména díky kvalitám a zkušenostem hlavního inženýra projektu, přestože nenabídla nejnižší cenu.
„Tento člověk ale záhy po podpisu smlouvy společnost opustil a dalších jednání už se účastnili pouze subdodavatelé projekční firmy, což je u tak významné zakázky neakceptovatelné a ze smlouvy nepřípustné,“ doplnil vedoucí odboru investic Libor Pecháček.
Vypovězení smlouvy a výběr jiného projektanta, který je naplánovaný na příští rok, ovlivní termín uskutečnění investice. „Určitě stavbu nezahájíme v létě příštího roku, jak jsme si přáli,“ uvedl místostarosta Karel Holík.
Podle něho se ale nyní otevírá možnost pro základní školy, aby příští rok absolvovaly všechny plavecké kurzy. „Ze škol máme pozitivní odezvu, je to pro ně výhodné,“ doplnil Holík.
Od chystané rekonstrukce vnitřních prostor si město slibuje proměnu bazénu v moderní sportoviště. „Vše uvnitř bude nové, obklady, podlahy, rozvody i šatny,“ naznačil Vondrášek. „Jinak uspořádány budou vstupní prostory pro návštěvníky, upraven bude prostor pro spolek Plavecké sporty Kroměříž.“
Krytý plavecký bazén byl zprovozněn v roce 1986. Město již v minulých dvou letech vyměnilo přepadové kanálky i napouštěcí trysky velkého plaveckého bazénu a také dětského bazénu. Vyměněny byly i startovací bloky na kraji velkého bazénu, ze kterých plavci skáčou do vody.