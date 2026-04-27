Po prodeji Ovečkárny se pustil do dalšího byznysu, zaměřil se na zdraví

Petr Skácel
  15:02aktualizováno  15:02
Od nuly vybudoval úspěšnou firmu Ovečkárna, která prodávala výrobky z ovčí vlny a dalších přírodních materiálů. Dostal se s ní na obrat 300 milionů korun ročně. Před čtyřmi lety ji Martin Bernátek prodal a jako podnikatel se teď zaměřil na jiné téma. Týká se dlouhověkosti a zdravého života.
Podnikatel Martin Bernátek je známý především jako zakladatel a dlouholetý majitel úspěšné zlínské firmy Ovečkárna. (březen 2026)

„Pokud chcete něco budovat, nevydržíte dlouho nic nedělat,“ usmívá se muž, který stojí za e-shopem OlaOla a pustil se do cestovního ruchu ve Velkých Karlovicích.

Jak vám pomohla zkušenost s Ovečkárnou?
Když jsem v roce 2014 začínal s podnikáním, neuměl jsem psát ani mluvit, nerozuměl jsem ani ekonomice. Měl jsem na kontě asi 15 tisíc korun a můj první cíl byl vydělat si na vlastní byt. Bylo mi čtyřiadvacet, byl jsem trochu nevybouřený, ale dokázal jsem se nakopnout k lepšímu životu. Postupně si člověk buduje jméno a začne mít úspěchy. A uvědomí si, že podnikání je cesta, na kterou může naskočit prakticky kdokoliv a mít díky tomu úspěšný život. To ale není jen o tom, že jste bohatý. Úspěšný život znamená žít v klidu a být spokojený s tím, co mám. Chodím do práce, zaplatím složenky, něco ušetřím, mám byt a práci a snažím se hledat životní rovnováhu.

Ovečkárna získala strategické investory. Získal ji fond Hartenberg a eRockets

Proč vás zaujalo zrovna téma dlouhověkosti?
Chtěli jsme s manželkou vytvořit firmu, která lidem umožní žít lépe. Sám na sobě vidím, jak moc mi změna životního stylu pomohla. Zhubl jsem, cítím se lépe fyzicky i mentálně. Nejde jen o doplňky stravy. Nabízíme životní styl. A když se k němu lidé dostanou, začnou pak hledat další cesty, třeba je začne daleko víc zajímat kvalitní jídlo, spánek nebo pohyb. Z hlediska byznysu je to segment, který rychle roste.

Jak se to projevuje na číslech?
Když jsem projekt rozjížděl, říkal jsem, že první meta je asi dvacet milionů korun ročně. To pravděpodobně splníme už první rok. Jenže mým cílem není mít větší firmu, než byla Ovečkárna. Důležitější je spokojený zákazník. A když se projekt opravdu chytí, může z toho být klidně firma s obratem tři sta milionů korun.

Zatímco v některých evropských zemích se lidé těší plnému zdraví až do 70 let, v Česku je to pouze necelých 62 let. Co se s tím dá podle vás dělat?
Myslím, že většina lidí zdravý životní styl vůbec neřeší. Žiju mezi Prahou, Zlínem a Velkými Karlovicemi, takže mám s čím porovnávat. Vypozoroval jsem, že obyvatelé ve městech dnes často žijí zdravěji než na vesnicích. Víte, jak to na dědině bývá, panák alkoholu nebo pivo jsou večer skoro automatické. Zároveň jsme v Česku zvyklí, že zdravotní péče bude vždy zdarma. Jenže to podle mě za dvacet let nemusí platit. Na Západě už dnes lidé vědí, že když onemocní, může to pro ně být finančně velmi náročné. Proto běhají maratony, sportují a víc se o sebe starají.

Zlín je na mapě malé město, ale skvělé místo pro život. Za pět minut jste z centra v přírodě.

Co jste poznal na vlastní kůži, že funguje?
Velké téma je spánek, jehož kvalitu lidé hodně podceňují. Důležitý je pravidelný režim a minimálně sedm hodin spánku. Já jsem například výrazně omezil alkohol a cítím se mnohem lépe. Taky jsem zjistil, že vzývané „pivo před spaním“ vůbec nefunguje. Další věc je trávení, s nímž má řada lidí problém, ale stydí se to přiznat. Doporučuju kysané zelí nebo kimchi, které jsou pro nastartování trávení skvělé.

Podnikáte i v turistickém ruchu, ve Velkých Karlovicích jste rozjel pronájem chalup.
Původně jsme se tam jeli podívat s tím, že bychom si koupili jednu chalupu. Nakonec jsme odjížděli s šesti. (směje se) Začali jsme proto přemýšlet, jak celý projekt uchopit. Roli přitom hrálo, co cítím ke Zlínskému kraji. Mohl jsem si koupit apartmán třeba na Lipně, ale nemám k tomu místu vztah. Naopak tady jsem doma. Je to pro mě trochu poslání, chci vrátit regionu něco z toho, co jsem se během podnikání naučil.

Jakou máte ambici?
Viděl jste film S tebou mě baví svět?

Jasně.
Chceme tam mít takovou atmosféru. Jsou to staré chalupy, které prošly opravou a člověk se v nich cítí fakt dobře. Zajímavé je, že jedni z nejlepších zákazníků jsou prarodiče s vnuky. Jsou skromní, vděční a opravdu si to užívají. Cílíme i na firmy a nejen z Prahy.

Z jakého důvodu?
V budoucnu budou společnosti stále víc řešit wellbeing (osobní pohodu, pozn. red.) zaměstnanců a pořádat pro ně různé výjezdy, pracovní pobyty nebo nabízet benefity spojené s odpočinkem. V tomhle máme v Česku rezervy.

Má Zlínský kraj turistům co nabídnout?
V cestovním ruchu má daleko větší potenciál. V jiných regionech třeba stavějí mnohem rychleji cyklostezky. Velké Karlovice mají obrovskou výhodu v nádherné přírodě, kde se dá najít zábava v létě i zimě. Lidé sem jezdí z celé republiky, často říkají, že tady nikdy předtím nebyli a jsou úplně unešení. Čeladná je možná známější, ale v Karlovicích vydrží déle sníh, jsou tady lepší trasy na běžkování a celkově pro turistiku. Když sednete do auta, jste odsud za chvíli na Buchlově, v Kroměříži nebo ve Zlíně. Dá se to pojmout jako výlet po celém kraji. Mimochodem, když cestujete po republice, uvědomíte si, že Morava je mnohonásobně hezčí než Čechy.

Legendární „prestiže“ budou poprvé i vlněné. Ovečkárna spojila síly s Moledou

V čem?
Jsme více Slovani, máme pohostinnost v krvi. Nikdy jsme nebyli jako Sudety, historie osídlování je tady dlouhá a lidé odsud často neodcházejí.

Jste rodák ze Zlína, jak se vám ve městě podniká a žije?
Můj životní styl je hodně spojený se sportem. Jezdím na kole a Zlín je v tomhle směru skvělý. Procestoval jsem hodně míst na světě, ale Zlín má v jednom obrovskou výhodu: když sednete do auta, jste za pět minut z centra v přírodě. V Praze chcete z Vinohrad vyrazit na kolo a dostanete se z města za hodinu. Tady je to nepředstavitelné. Zlín je na mapě malé město, ale skvělé místo pro život. Jen mu chybí jedno velké místo, kde se lidé pravidelně potkávají. Třeba moderní tržiště s food trucky a stánky.

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Cheb letos začne s rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva

ilustrační snímek

Město Cheb letos začne s rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva. Dlouho připravovaná přestavba začne výměnou trávníků na fotbalovém hřišti a stavbou...

Milovice budou podávat připomínky k návrhu akcelerační zóny na bývalém letišti

ilustrační snímek

Město Milovice na Nymbursku podá připomínky k návrhu takzvaných akceleračních zón, které mají přispět k urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie. Oblast...

Národní divadlo moravskoslezské chystá 14 premiér pro novou sezonu

ilustrační snímek

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) připravuje pro další sezonu 14 premiér. Pět jich bude mít operní i činoherní soubor, po dvou novinkách nabídne balet a...

Běhání s vyhlídkou na město. Horácká aréna otevřela neobvyklý atletický ovál

Na střeše Horácké areny v Jihlavě už veřejnosti slouží běžecký a atletický...

Běžci v Jihlavě se dočkali neobvyklého sportoviště. V pondělí 27. dubna v šest hodin ráno se pro veřejnost slavnostně otevřel běžecký ovál na střeše nové Horácké arény. Jde o poslední část komplexu,...

Most zmodernizuje tramvajovou trať. Bude uživatelsky přívětivá, říká architekt

Přestupní uzel „Most, 1. náměstí“ při pohledu ze severu

Centrum Mostu čeká po více než čtyřiceti letech rozsáhlá modernizace tramvajové tratě. Tamní dopravní podnik a magistrát vybraly zhotovitele, který tříkilometrový úsek za zhruba 600 milionů korun...

Pobočka ČS v Karlových Varech vyhrála Bank Branch of the Year za 1. kvartál 2026

27. dubna 2026  15:04

VIDEO: Potřebuju svézt a klidně trubte. Strážník honil prchající auto, stopl si civilistku

Strážník si cestou k případu stopl civilistku. (26. dubna 2026)

Jako scéna z akčního filmu vypadá sestříhané video, které zveřejnila pražská městská policie. Strážník s pistolí v ruce se marně snaží zastavit ujíždějícího řidiče, aby o pár sekund později požádal o...

Na zlínském festivalu Talentinum se představí mladí sólisté a dirigenti

ilustrační snímek

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů připravila festival mladých koncertních umělců Talentinum, který dává prostor mladým sólistům a dirigentům. Letos se...

Vražda ženy na ubytovně. Zřejmě ji ubil opilý partner, pak sám zavolal pomoc

ilustrační snímek

Ostravští kriminalisté obvinili jednačtyřicetiletého muže z vraždy jeho o tři roky mladší partnerky. Tragická událost se stala začátkem dubna v jedné z ostravských ubytoven. Podle policie muž pod...

V čele nové éry rodinné mobility! CHERY TIGGO V, rodinný vůz tři v jednom, má premiéru na veletrhu AutoChina 2026

27. dubna 2026  14:36

Varnsdorf hledá dodavatele bronzové kašny, ústředního prvku obnovovaného náměstí

ilustrační snímek

Varnsdorf na Děčínsku hledá zhotovitele bronzové kašny, ústředního prvku obnovovaného náměstí Edvarda Beneše, zjistila ČTK z věstníku veřejných zakázek....

