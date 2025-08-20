„Není to hezký pohled a kolikrát ani děti nechápaly, že u cedule zakazující pití alkoholu jsou evidentně lidé, kteří jsou opilí,“ vysvětluje.
Podobně mluví i další obyvatelé Oskolu. „Kolikrát dělali takový bordel, že jsem kolem nich měla strach projít, když jsem šla z obchodu,“ popisuje seniorka Milada, která chodí o francouzských holích a bydlí v domě u zmíněného hřiště.
„Když řvou večer, tak se musí zavřít okna, jinak nic nepomůže. V létě si kvůli tomu ani nemůžete vyvětrat,“ kroutí hlavou.
Na zemi po nich navíc zůstávají válející se odpadky. Lidé ale chválí technické služby, že je uklízejí včas.
Kontroly nezabírají
Problémy s bezdomovci se v lokalitě hromadily dlouhodobě a město proto na konci července nechalo odstranit čtyři lavičky u hřiště.
„Lidé si stěžovali na chování nepřizpůsobivých osob, zejména na hluk a na znečišťování veřejného prostranství. Městská policie již proto v lokalitě instalovala mobilní kameru,“ uvedl místostarosta Karel Holík s tím, že radnice také pro příští rok plánuje oplocení dětského hřiště.
Obyvatelé se však obávají, že bezdomovci se jednoduše přesunou na lavičky o kus dál. „Zrušit pár laviček není řešení,“ říká rázně prodavačka v nedalekém obchodu. „Dlouho nám sedávali na rampě, museli jsme je odsud vyhazovat. Městská policie by sem měla jezdit daleko častěji a dělat kontroly,“ je přesvědčená.
Podobný názor má i Mokrošová. „Odsud se jim nebude chtít. Je to frekventované sídliště a mají přímo tady supermarket, kam si chodí pro alkohol,“ uvažuje a zrak jí sklouzne na dva od pohledu podivně se chovající mladé muže s batohem na zádech, kteří se pohybují kousek od hřiště.
Sama má zkušenost s tím, že ani zavolat policii nepomůže. „Jednou jsme řešili problém s agresivními bezdomovci v nedalekém parku u Moravy a hlídka přijela až za půl hodiny. To je strašně pozdě, nemáme s dětmi čas čekat tak dlouho a pak to řešit na místě.“
Nainstalované kamery pomáhají
Strážníci argumentují, že proti nepřizpůsobivým lidem mohou zakročit, jen pokud porušují zákon či městskou vyhlášku. Park a dětské hřiště mezi ZŠ Oskol a hlavní poštou patří mezi lokality, ve kterých je vyhláškou zakázána konzumace alkoholu a kouření. Jenže potrestat pachatele bývá problém.
„Uložené pokuty neplatí a při přestupcích předávaných správnímu orgánu se městští policisté často potýkají s důkazní nouzí,“ sdělil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
Právě kamerový systém je při dokazování přestupků velkou pomocí. „Co se sídliště Oskol týče, na odstraněné lavičky zde instalovaná mobilní kamera ‚neviděla‘. Městská policie tady kromě instalace zmíněné kamery zintenzivnila pochůzkovou činnost,“ dodal Vondrášek.
Přitom pokud někdo spáchá opakovaně přestupky, lze mu až na jeden rok zakázat pohyb na veřejně přístupném místě, kde se jich dopouštěl.
„Před uložením tohoto správního trestu je ale samozřejmě nutné prokázání viny. Například v případě veřejného pohoršení je potřeba, aby ho dosvědčili alespoň tři lidé,“ řekla již dříve Radka Sedláková, vedoucí radničního oddělení občanskosprávních přestupků.
Chybí účinná legislativa
V Kroměříži se nyní pohybuje kolem dvaceti bezdomovců, kteří často mění místa. Pro policii už to jsou „známé firmy“. Část z nich ale ve městě nemá trvalý pobyt, s čímž souvisí fakt, že zde funguje protialkoholní záchytná stanice a Psychiatrická nemocnice.
„Část propuštěných osob ze záchytné stanice se ve městě několik dnů či týdnů zdržuje, a to přesto, že do této doby neměli na Kroměříž žádné vazby. Obvykle se jedná o osoby bez přístřeší se závislostí na alkoholu,“ popsal Vondrášek.
Tito lidé navíc většinou nemají motivaci k žádné změně ve svém životním stylu a nabídku sociální práce odmítají.
Radnice také už dříve začala obyvatelům rozdávat letáky s vysvětlením, proč bezdomovcům nedávat peníze. Lidé bez přístřeší v něm pak našli informace, kde se jim dostane pomoci, kde se mohou zdarma umýt, dostat čisté prádlo či strávit noc.
Stejně jako dalším městům i Kroměříži by výrazně pomohly hlavně nové legislativní možnosti, jak s bezdomovci bojovat. V letech 2012 až 2017 zákon umožňoval městům vykázat ze svého území problémové lidi, kteří se opakovaně dopouštěli vybraných přestupků a v daném městě nebo obci neměli trvalé bydliště. Podle odborníků to však problém neřešilo, ale pouze přesunulo jinam.