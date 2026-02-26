Zlín chce budovat nové bytové domy, lidé z okolí mají k výstavbě výhrady

Milan Libiger
  9:12aktualizováno  9:12
Zlínská radnice chystá výstavbu třinácti bytových domů, každý o přibližně dvaceti bytech v lokalitě Boněcký rybník v Přílukách. Obyvatelé sousední Bartošovy čtvrti však mají k zástavbě výhrady. Obě strany proto vytvořily pracovní skupinu, v níž řeší neshody. Daří se jim to ale jenom částečně.
Fotogalerie4

Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník. | foto: Vizualizace: Pavel Chládek

Spolek Naše Bartoška aktuálně požaduje, aby se cesta, jež má vést mezi novými pětipatrovými domy, posunula blíž k Dřevnici, tedy za zástavbu. Podle spolku není bezpečné, když půlí bytovou zónu, a vhodnější místo ní bude zeleň.

Dále navrhuje, aby se jeden dům odstranil a na dalších se přidalo odsunuté patro, protože prostor je maximálně vytěžený, nebo aby se kvůli tamním potížím se spodní vodou udělal hydrogeologický průzkum.

Radnice považuje rozpracovaný návrh za velmi kvalitní a zásadní změny v něm už dělat nehodlá, protože by ji to stálo další peníze i čas. Letos chce vypsat investorskou soutěž na developera, který domy postaví a který k tomu bude mít stanovené i závazné termíny.

Snižte počet domů. Ve Zlíně se město pře s občany kvůli výstavbě bytovek

„Kdybychom začali projekt předělávat, nedávalo by nám to smysl. S občany jsme se potkali už třikrát a teď přišli s dalšími požadavky, přičemž některé se opakují,“ zmínil primátor Jiří Korec.

„Nejde jen přesunout cestu nebo vypustit jeden dům. Všechno má své souvislosti, všude vedou inženýrské sítě. Je to složitá stavba,“ poznamenal náměstek primátora Pavel Brada, který má v kompetenci majetek města a jeho územní rozvoj.

„Myslím si, že návrh, který vzešel ze soutěže, je smysluplný. Po změně územního plánu by tam mohl soukromý investor budovy navýšit na deset pater,“ upozornil.

Požadují druhou variantu

Předseda spolku Naše Bartoška Jan Suchý podle svých slov radnici navrhl, aby se vedle současné vytvořila i druhá varianta návrhu zástavby, která bude odpovídat požadavkům občanů.

„A dal bych investorovi na výběr: buď boj, když půjde cestou města, anebo to bude se souhlasem Naší Bartošky,“ vzkázal Suchý. Radnice se tomuto řešení nebrání, takže případnou změnu přenáší na investora.

„Chceme záměr dotáhnout do konce a zároveň na základě požadavků občanů otevřít možnost, aby se s nimi mohl o těchto věcech bavit investor,“ předestřel Korec.

Nový rodinný dům ve Zlíně stojí i 20 milionů. Přesto je zájem o bydlení velký

„Uvedeme v zadání soutěže, že odchylky od studie v míře těchto požadavků jsou možné. Nebudeme investorovi bránit, aby jim vyšel vstříc,“ doplnil. „Jsem skeptik, že to někdo udělá, ale tuto možnost mít bude,“ poznamenal Brada.

To by znamenalo, že v písemných podkladech zadání soutěže bude varianta spolku Naše Bartoška popsaná, ovšem nebude už zpracovaná do vizualizace graficky. To však spolek požaduje.

„Chtěli bychom, aby to bylo do soutěže zpracované graficky i textově. Stačí, aby projektant udělal ještě jeden obrázek,“ míní Suchý. Podle něho je grafické zpracování vhodnější a jasnější než mnoho stran textu a investor z něho pak nebude moci uhnout.

Podá spolek žalobu?

Město se tomu brání. „Nedává nám smysl, abychom s péčí řádného hospodáře platili další verzi návrhu,“ sdělil primátor Korec.

Pokud se spolek Naše Bartoška s městem nedohodne, má podle Suchého připravené krajní řešení, která však zatím nechtěl prozradit. Nabízí se třeba možnost žaloby.

„Ať to dají k soudu. Když se dvě strany nemůžou dohodnout, tak není jiná cesta, než aby o tom rozhodl někdo třetí,“ podotkl Korec.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Nymburk spustí opravy mostků v Tyršově ulici, část bude několik měsíců uzavřená

ilustrační snímek

V Nymburce začnou v březnu opravy dvou mostků přes Malé a Velké Valy v Tyršově ulici v centru města. Část ulice kvůli tomu bude od 9. března do konce listopadu...

26. února 2026  10:13,  aktualizováno  10:13

Z Hustopečí n.B. od havárie odstranili 150 tun benzenu, vyšetřování pokračuje

ilustrační snímek

Zhruba 150 tun benzenu již odstranili dborníci z kontaminované lokality v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde před rokem vykolejil vlak naložený...

26. února 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Po povodni zůstaly z knihovny jen holé stěny. Rok a půl nato znovu otvírá

Ředitelka Knihovny Petra Bezruče Markéta Beyerová v obnovených prostorách...

Před rokem tam ve dne v noci hučela trojice vysoušečů a vlhkosti bylo tolik, že z nich bylo potřeba vylévat vodu několikrát denně včetně víkendů. Teď se pobočka opavské Knihovny Petra Bezruče v...

26. února 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Podmínky ve velkých skiareálech v Libereckém kraji jsou i přes oblevu výborné

ilustrační snímek

Podmínky pro lyžování ve velkých skiareálech v Libereckém kraji jsou přes oblevu výborné. Do hor mohou stále, i když s opatrností, vyrazit také běžkaři....

26. února 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

EdgeLabs rozšiřuje evropskou a globální distribuci prostřednictvím partnerství s Hub88

26. února 2026  11:27

Češi letos vyrazí na paralympiádu v rekordním počtu. V medaili doufá mladá lyžařka i hokejisté

Čeští parahokejisté do turnaje v Ostravě vstoupili utkáním s Čínou, které...

Zimní paralympiáda 2026 v Itálii začne už 6. března a český tým na ni vyráží v rekordním počtu 24 sportovců. Hry se uskuteční v Miláně, Cortině a Val di Fiemme a potrvají do 15. března. Češi mají...

26. února 2026  11:24

Konec šedých popelnic. Žďár zavádí společný sběr kovů, plastů i nápojových kartonů

Žďár nad Sázavou nabízí obyvatelům širokou škálu možností, jak naložit s...

Takzvaný multikomoditní sběr se teď prosazuje i ve Žďáře nad Sázavou. Lidé mohou nově kovové odpadky, tedy například konzervy, alobal či plechovky, házet do žlutých kontejnerů na plasty a nápojové...

26. února 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Tesco je druhým největším dárcem potravin. Potravinové banky zveřejnily zprávu

26. února 2026  11:15

Zarážející okolnosti a šance na plné odškodnění mizivá, míní senátorka o benzenu

Hasiči na místě pracovali několik dní v kuse, uniklý benzen ohrozil i okolní...

Už rok nemohou vlastníci pozemků u Hustopečí nad Bečvou zasažených následky havárie vlaku s benzenem hospodařit na své půdě, na jakékoliv odškodnění ale čekají marně. Podle státu by měl platit viník...

26. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Společnost SINEXCEL byla uznána jako výrobce střídačů energie Tier 1 ze strany BloombergNEF pro 1. čtvrtletí 2026

26. února 2026  11:04

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Muž chtěl ve třináctém patře skočit z balkonu, strážníci ho překvapili

Muž v Pardubicích chtěl skočit z třináctého patra, zabránili mu strážníci

Pardubičtí strážníci ve středu nejspíš zachránili život muži, který chtěl vyskočit z třináctého patra paneláku na sídlišti Závodu míru. Hlídku na místo zavolal svědek. Muže si pak převzali záchranáři.

26. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Oceněný podnikatel Šulc začínal s alarmy, teď čipy dodává celému světu

EY Podnikatelem roku Královéhradeckého kraje je Vladimír Šulc (25. února 2026).

Vítězem krajského kola EY Podnikatel roku v Královéhradeckém kraji je Vladimír Šulc, zakladatel jičínské technologické firmy Microrisc. Porotu zaujal svým vizionářským přístupem i rodinnou atmosférou...

26. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.