Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravila výstavu věnovanou spisovatelce Boženě Němcové. Návštěvníci uvidí také originální autorčiny rukopisy. ČTK to sdělila mluvčí galerie Zuzana Bílá. Němcová (1820 až 1862) patří mezi nejznámější české spisovatelky, byla autorkou Babičky, Divé Báry i sběratelkou českých pohádek. Výstava Božena Němcová: A bez té lásky co bych byla? potrvá do 7. března příštího roku.
"Ústředními obrazy jsou portrét Boženy Němcové od Josefa Vojtěcha Hellicha z uměleckých sbírek Pražského hradu a Josefa Šímy z majetku Národní galerie v Praze. Na výstavě se objeví rovněž vzácné předměty z osobního majetku spisovatelky jako například zlaté náušnice s růžovým korálem z majetku Národního muzea v Praze a také drobný náramek z českých granátů spjatý s tragickým pobytem Boženy Němcové v Litomyšli," uvedl kurátor výstavy Pavel Petr.
Výstava věnovaná Němcové patří do volného cyklu představujícího zejména rukopisy českých básníků s přesahem do českého výtvarného umění. "Tak jako u předchozích výstav tohoto cyklu byli opět osloveni současní tuzemští umělci k jejich vlastnímu vyjádření osobnosti Boženy Němcové a mezi hosty budou Filip Černý, Eva Jiřičná, Kurt Gebauer, Anežka Kovalová, Radim Hanke, František Petrák, Hana Puchová, Petr Válek a Miroslav Huptych," uvedla mluvčí.
Doprovodný program výstavy nabídne 11. prosince komponovaný večer Už bude líp... můj sokolíku!, kde vystoupí herec Igor Bareš. Součástí programu bude přednáška a představení nové monografie o životě a díle Boženy Němcové od spisovatele Jaroslava Čechury. Nebudou chybět komentované prohlídky výstavy s kurátorem.