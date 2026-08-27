Do roku 2035 bude hotovo, říká o čtvrti v Březnické ředitel developerské firmy

Milan Libiger
  9:22aktualizováno  9:22
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Do roku 2035 bude hotovo, říká o Březnické ředitel developerské firmy Trikaya...

Do roku 2035 bude hotovo, říká o Březnické ředitel developerské firmy Trikaya Petr Vaněček. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či...
Území pod sportovní halou (na snímku vpravo) ve Zlíně se zastaví budovami.
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů,...
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či...
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Společnost Trikaya si chce do svých referencí přidat další výrazný zápis, jímž má být vznik nové čtvrti v centru Zlína u Březnické ulice. Uspěla v soutěži, kterou město vypsalo, když nabídla za pozemky 365 milionů korun. Postavit na nich má osm několikapatrových domů, v nichž budou byty, kanceláře a komerční prostory.

Developerská skupina Trikaya vznikla v Brně v roce 2010. A kromě realizace rozsáhlých rezidenčních projektů dnes provozuje i tamní obchodní centrum Futurum, jež zrekonstruovala.

„Jsme za výsledek soutěže rádi a vnímáme ho jako velký závazek,“ řekl ředitel developerské skupiny Trikaya Petr Vaněček. „Lokalita Březnická je poslední rozvojová plocha tohoto rozsahu v centru Zlína.“

V roce 2022 byl finalistou soutěže Manažer roku v kategorii Vizionář. Co pro vás tento fakt znamenal?
Od začátku jsme věděli, že nejde o běžný developerský projekt, ale o příležitost pomoci vytvořit novou městskou čtvrť, která bude sloužit obyvatelům na desítky let dopředu. Vážíme si toho, že vedení města zachovalo podmínky soutěže v původní podobě. Umožňuje nám to připravit projekt jako jeden ucelený urbanistický celek se společnou veřejnou vybaveností, jednotným standardem veřejného prostoru a promyšleným rozdělením na etapy. To by při rozdělení na menší pozemky s různými vlastníky nebylo možné zajistit.

Hrálo roli i to, že Zlín je architektonický unikát?
Ano, máme příležitost zanechat ve Zlíně současnou architektonickou stopu v podobě čtvrti, která bude splňovat požadavky na moderní městské prostředí. A přitom citlivě naváže na baťovskou architekturu sousední Letné i nedalekého areálu bývalého Svitu.

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Proč jste se do soutěže přihlásili, když to řada developerů neudělala, protože je mělo omezovat zadání, jež vzešlo z urbanistické soutěže?
Zadání z urbanistické soutěže vnímáme spíš jako výhodu než jako omezení. Definuje jasný urbanistický rámec – tedy kombinaci rezidenční, kancelářské a maloobchodní funkce. A také důraz na kvalitní veřejný prostor. Tím se snižuje riziko, že by lokalita skončila jako nesourodá směsice dílčích projektů od různých investorů. Právě zachování celistvosti území bylo z našeho pohledu klíčovou podmínkou.

A po ekonomické stránce? Pozemky by se přece daly zastavět více, kdyby neexistovala závazná studie, ne?
V tomto případě je to spíše naopak. Územní studie umožnila v lokalitě vyšší intenzitu zástavby, než je dnes pro Zlín obvyklá. Vyšší počet obyvatel ale zároveň znamená vyšší nároky na dopravní infrastrukturu a parkovací kapacity. Ty jsou umístěny výhradně v podzemí, což je samozřejmě investičně náročnější řešení. Díky tomu ale nemusíme vyšší intenzity zástavby dosahovat na úkor prostoru mezi domy. Na povrchu může zůstat kvalitní veřejný prostor a dostatek zeleně, což považujeme právě ve Zlíně, který je tradičně vnímán jako zahradní město, za velmi důležité. Ekonomika projektu tedy stojí na určité rovnováze mezi vyšší intenzitou využití území a vyššími náklady na řešení, která zachovávají jeho urbanistickou kvalitu.

Lokalita Březnická je poslední rozvojová plocha
tohoto rozsahu v centru Zlína.

Petr Vaněčekředitel developerské skupiny Trikaya

Jak složité bude celý projekt přenést z papíru do reality?
Ekonomicky je projekt náročný, protože jde o víceletou investici v řádu jednotek miliard korun. Jak už jsem řekl, realizovat se bude po etapách s tím, že hotovo by mělo být do první poloviny příštího desetiletí. Zároveň jde však o jedinečnou příležitost: srovnatelně velký pozemek v centru krajského města dnes na trhu prakticky neexistuje. Zlín navíc dlouhodobě vykazuje omezenou nabídku nových bytů i moderních kancelářských ploch, takže věříme, že poptávka po takto koncipovaném projektu bude silná.

Kolik bytů a kolik nebytových prostor by mělo v osmi domech vzniknout?
V plánu je přibližně 400 bytů, tři tisíce metrů čtverečních komerčních prostor a 2 193 metrů čtverečních kanceláří.

O jak velké byty půjde a na jaké cenové úrovni budou? Mluví se o tom, že s ohledem na lokalitu na střední a vyšší. Je to tak?
Skladbu bytů chceme namíchat tak, aby čtvrť oslovila širší spektrum kupujících – od menších bytů vhodných například pro mladé lidi nebo investiční nákup, až po větší rodinné jednotky. Jak je projekt rozdělen do několika etap, může se konkrétní skladba bytů lišit podle aktuální poptávky i způsobu využití jednotlivých budov. V tuto chvíli proto nechceme celý projekt zařazovat do jedné cenové kategorie.

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Kromě kupní ceny za pozemky máte zaplatit i kolem 80 milionů korun za úpravu veřejných prostranství okolo domů. Lze upřesnit, co tam vznikne?
Základní podoba veřejného prostoru je už poměrně podrobně definována územní studií. Počítá s rozsáhlými plochami zeleně, pěší prostupností celého území, městským mobiliářem, dvěma dětskými hřišti i vodními prvky. Výsledné krajinářské řešení navíc budeme konzultovat s krajinářským architektem. Parkování bude řešeno pod povrchem, takže prostor mezi domy může skutečně sloužit především lidem – pro pohyb, pobyt, zeleň a volnočasové aktivity. Součástí řešení bude také propojení nové čtvrti s okolím a návaznost na Letnou.

Jaký máte časový harmonogram?
Naším nejbližším cílem je dokončit a podepsat smluvní dokumentaci s městem, tedy smlouvu o smlouvě budoucí kupní včetně související plánovací smlouvy a smlouvy o zřízení práva stavby. K tomu by mělo dojít nejpozději do konce srpna letošního roku. Následovat bude projektová příprava a povolování jednotlivých částí záměru. Současně začneme připravovat zadání architektonické soutěže na objekt číslo jedna, který tvoří výškovou dominantu celého území. Výstavba je plánovaná po etapách tak, aby postupně vznikala celá nová čtvrť včetně odpovídající infrastruktury a veřejných prostranství.

Petr Vaněček (53)

  • Od června 2026 zastává pozici generálního ředitele (CEO) v developerské skupině Trikaya.
  • Absolvoval Vysoké učení technické v Brně a vystudoval MBA se zaměřením na automatizaci, robotizaci a digitalizaci.
  • Více než osm let působil jako generální ředitel (CEO) tradiční české značky Remoska, kde řídil její transformaci pro 21. století, modernizaci produktového portfolia i výstavbu nového automatizovaného výrobního závodu v Kopřivnici.

Může se stát, že vyroste třeba jen polovina domů, když nebude o byty zájem?
Naším záměrem je realizovat celou lokalitu ve všech osmi objektech. Právě proto je projekt rozdělen do několika etap a tempo výstavby je tak možné přizpůsobit aktuálnímu vývoji poptávky, aniž by se měnila výsledná koncepce celé čtvrti. Vzhledem k centrální poloze lokality očekáváme zájem o různé formy bydlení. Vedle standardního rezidenčního trhu prověřujeme také možnosti spolupráce s veřejnými a institucionálními partnery, například v oblasti nájemního a zaměstnaneckého bydlení. Projekt tak není založen pouze na jednom typu budoucího uživatele nebo jednom modelu bydlení.

Ve smlouvě s městem jsou uvedené termíny zahájení a ukončení výstavby pod sankcemi. Můžete je upřesnit?
Co se týče smluvních termínů a sankcí, jejich konkrétní nastavení je stále součástí probíhajících jednání s městem. Bylo by proto předčasné prezentovat jednotlivé parametry jako konečné. Podrobnosti bude možné zveřejnit po dokončení jednání a podpisu smluv.

Nová brněnská čtvrti Pod Hády. (2025)

Můžete uvést hlavní referenční investice z poslední doby?
Mezi nejvýznamnější projekty skupiny Trikaya patří rezidenční projekt čtvrť Pod Hády v severovýchodní části Brna, kde společnost od roku 2023 transformuje rozsáhlý brownfield na moderní čtvrť s již více než tisícovkou bytů. Velmi významnou referencí jsou také tři úspěšně dokončené a kompletně vyprodané etapy projektu Ponavia rezidence v brněnském Králově Poli. Ve výstavbě a v prodeji je aktuálně čtvrtá etapa tohoto projektu s dalšími 70 bytovými jednotkami. Portfolio úspěšně dokončených staveb doplňuje bytový komplex Rezidence Erasmus a architektonicky výjimečné Bytové domy Neumanka.

Je Březnická vaším zatím největším projektem?
Tento projekt patří k větším projektům naší společnosti, i když výše zmíněná čtvrť Pod Hády pracuje s přibližně dvouapůlnásobnou zastavěnou plochou a více než dvojnásobným počtem domů. Rozhodně však tento projekt považujeme za mimořádně zajímavý jak z urbanistického pohledu, tak z pohledu developera.

10. června 2026
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