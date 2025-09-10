Pět radarů v Chřibech. Cesta, kde je nejvíce smrtelných nehod, bude bezpečnější

Milan Libiger
  13:52aktualizováno  13:52
Na silničním průtahu Buchlovskými kopci na silnici I/50 stále umírají lidé při haváriích. Letos v červenci se tam stala zatím poslední tragická nehoda. U Starých Hutí se srazil muž na motorce s osobním autem a dodávkou. Motorkář zemřel, žena z dodávky byla zraněná.

Jedna z dopravních nehod v Buchlovských horách | foto: HZS Zlínský kraj

„Další čtyři vážné nehody motocyklistů se zde staly v průběhu tohoto roku, v jednom případě se dokonce střetli dva motorkáři,“ upozornil mluvčí policie Radomír Šiška.

Za pět let došlo jen v úseku u Starých Hutí k pětadvaceti bouračkám aut i motocyklů. „Buchlovské hory jsou lákadlem především pro milovníky motocyklů. Rychlost je tady jedna z hlavních příčin vážných dopravních nehod, které zde každoročně evidujeme,“ potvrdil Šiška.

Že široká cesta s táhlými zatáčkami svádí řidiče, zejména pak motocyklů, k příliš rychlé jízdě, se dlouhodobě ví. Silničáři se tomu snažili zabránit reflexními prvky na svodidlech, hrubým červeným nátěrem asfaltu v zatáčkách i dopravními značkami, které nařizují snížení rychlosti. Nic však nezabralo.

Rychlá jízda jako zabiják. Od roku 2010 vzala ve Zlínském kraji 182 životů

Proto nyní na celém silničním průtahu Buchlovskými kopci umísťují pět radarů na měření rychlosti.

„Je tam potřeba snížit rychlost, protože jde o komunikaci, kde je v kraji nejvíce smrtelných nehod. Hlavně mezi motorkáři,“ konstatoval šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek. „Navíc občané z okolních obcí si stěžují na hluk, a to hlavně v neděli, kdy si z tamní cesty motorkáři dělají závodní trať. Hlavním důvodem pro umístění radarů je ale snížit počty nehod. Každý rok se tam stane alespoň jedna tragická,“ doplnil.

Měření rychlosti bude úsekové i okamžité

Silničáři již začali budovat první dvě na sebe téměř navazující úseková měření, jež začnou u bistra Tramp a skončí nedaleko od Stupavy a Starých Hutí.

Motorkář naklopil stroj a podklouzlo mu kolo, při střetu s autem zemřel

„Současně nainstalujeme radar, tedy okamžité měření rychlosti, u křižovatky na Stupavu,“ upřesnila mluvčí zlínské ŘSD Lucie Trubelíková.

Řidiči budou nucení jet tak, aby jejich průměrná rychlost nepřesáhla povolenou. Tyto radary budou spuštěny do provozu do tří měsíců. Další dvě zařízení se zatím projektují a budou během příštího roku umístěna u křižovatky u Střílek. „Jedno bude na měření okamžité rychlosti a druhé na úsekové měření rychlosti,“ popsala Trubelíková.

Pak se ukáže, jak moc jsou řidiči ochotni za příliš rychlou jízdu platit.

Radary vítá policie i řidiči

„Nová stanoviště úsekového měření rychlosti v Buchlovských horách by měla být předána Uherskému Hradišti, které by je jako obec s rozšířenou působností mělo provozovat a také řešit případné přestupky,“ sdělil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. „Zvýšení bezpečnosti na trase přes Buchlovské hory samozřejmě velmi vítáme,“ zdůraznil.

Podobně to vnímá policie, obyvatelé okolních měst a obcí, ale také další motoristé, kteří jezdí podle předpisů.

Řidič autobusu Josef Gajdošík si na sociální síti nedávno postěžoval, že při průjezdu zatáčkou v Buchlovských kopcích motorkář jel téměř uprostřed cesty, dokonce až v protisměru.

„Klopil zatáčku v mém jízdním pruhu. Zablikal jsem na něho dálkovými světly. Musím říct, že moc nechybělo. Ještě mi stačil ‚poděkovat‘ prostředníčkem, který jsem zahlédl ve zpětném zrcátku,“ líčil Gajdošík.

V obcích slyší kvílení brzd i houkání sanitky

„Pomůže to bezpečnosti a mrtvých bude méně. Ale určitě nepatřím k těm, kteří nad měřením rychlosti jásají,“ reagoval starosta Stupavy Zdeněk Havlíček.

Upozornil, že vyjíždění od obce do táhlé zatáčky na hlavní cestu ve směru na Brno bývá problematické a ještě komplikovanější pak z opačné strany od Starých Hutí.

Řidič nepřežil noční srážku s kamionem, dva spolujezdce vezl vrtulník

Také přejít hlavní tah je riskantní počin, zejména kvůli zmíněným motorkářům. Do obou obcí přitom spolehlivě doletí zvuk vysokootáčkových motorů silných motocyklů. Slyšet jde hlavně o víkendech, kdy je jinak relativní klid.

„Je to slyšet mohutně. A čím hezčí je počasí, tím lépe se zvuk nese,“ všiml si Havlíček.

„Slyšíme také kvílení brzd, pak sanitky, někdy i vrtulník. Většinou jsou to motorkáři,“ podotkla starostka Starých Hutí Sylvia Kočířová, která radary vítá. Netroufá si však odhadnout, jak na ně zareagují řidiči.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stvrzeno podpisy. V pražské letecké záchrance budou létat armádní lékaři

Armádní lékaři budou od roku 2029 létat v pražské posádce letecké záchranné služby (LZS), jejíž vrtulníky bude dál provozovat policie. Ministryně obrany Jana Černochová a pražský primátor Bohuslav...

10. září 2025  13:42,  aktualizováno  14:53

Oprava lázní i školní jídelny. Škoda v kauze zmanipulovaných zakázek činí 22 milionů

Rekonstrukce budovy městských lázní v Plzni na Denisově nábřeží a opravy domažlické školní jídelny se podle všeho týká zátah Národní centrály proti organizovanému zločinu, který v úterý na žádost...

10. září 2025  13:22,  aktualizováno  14:48

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídne k prodeji své nepotřebné kostýmy

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla příští týden provětrá divadelní fundus a nabídne do prodeje své nepotřebné divadelní kostýmy z opery, baletu, činohry i muzikálu....

10. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Loňské povodně způsobily v Jihočeském kraji škodu přibližně půl miliardy korun

Povodně v loňském září způsobily v Jihočeském kraji škodu přibližně půl miliardy korun. Voda v řekách začala stoupat po deštích od 11. září. Nakonec na řadě...

10. září 2025  13:06,  aktualizováno  13:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chystá se omezení dopravy na silnici I/50 u Uherského Hradiště - Vésky

10. září 2025  14:42

Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....

10. září 2025  14:42

Hazard na dálnici. Podívejte se, jak skrytá kamera natočila řidiče kamionů

V pravé ruce za jízdy drží telefon, do něhož se co chvíli dívá. Vedle řidiče kamionu mezitím jedou policisté, kteří jej po celou dobu natáčejí. Hlídky si šofér všímá až po minutě, kdy spustila...

10. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Návrh památníku příslušníkům RAF z Mladoboleslavska přinese umělecká soutěž

Podoba památníku příslušníkům RAF z Mladoboleslavska u Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi má vzejít z umělecké soutěže. Její podmínky a zadání...

10. září 2025  12:57,  aktualizováno  12:57

V Lesním parku Klimkovice bude fotografická instalace Bílé koule

V Lesním parku Klimkovice u Ostravy bude od soboty k vidění fotografická instalace Bílé koule, kterou připravilo pět studentů Institutu tvůrčí fotografie v...

10. září 2025  12:47,  aktualizováno  12:47

Koupaliště Flošna v H. Králové mělo letos druhou nejnižší návštěvu v historii

Městské koupaliště Flošna ve stotisícovém Hradci Králové mělo letos druhou nejnižší návštěvu ve své šestnáctileté historii. Od otevření 31. května do ukončení...

10. září 2025  12:45,  aktualizováno  12:45

Face Your Fear: OKTAGON staví svou budoucnost na odvaze čelit strachu

10. září 2025  14:26

Konírna jako luxusní garáž. V jičínském zámku objevili niky na uvazování koní

Vzácné pozůstatky zdobených výklenků pro uvazování koní ze 17. století se povedlo odkrýt při rekonstrukci obřadní síně na zámku v Jičíně. Stavbaři objevili deset nik s bohatou štukovou výzdobou, na...

10. září 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.