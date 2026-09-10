Tím ale práce nekončí. Namísto budovy je nyní obří, několik metrů vysoká hromada sutin. Odhadem jde o 140 tisíc tun materiálu. Ty musí zmizet do poloviny prosince. Nebude to jednoduché, protože může jít o nebezpečný materiál, jehož likvidace podléhá přísným pravidlům.
Společnost Cream jako majitel objektu bude řešit její odvoz. „Firmu na likvidaci odpadu chceme vybrat do konce září,“ řekl ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt.
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Bourání začalo 7. srpna a 25. srpna bylo přerušeno, protože majitel chtěl jako symbolickou architektonickou památku zachovat severovýchodní roh budovy. To ale statici z bezpečnostních důvodů zakázali. V úterý se tak demoliční bagr znovu rozjel.
Tým architektů a umělců, k nimž patří Vít Máslo, Petr Janda, Adam Gebrian, Evžen Dub a Vladimír 518, už začal pracovat na revitalizaci místa pro firmu Cream. Chtějí co nejvíce respektovat typické rysy budovy 34, protože vnímají odkaz baťovské architektury jako velmi důležitý.
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19. srpna 2026
„Chceme vyvážit historickou hodnotu s tou budoucí, aby si areál zachoval svůj charakter, ale zároveň se mohl stát živou součástí města,“ zdůraznil architekt a zlínský rodák Petr Janda, který stojí například za úspěšným projektem revitalizace pražské náplavky u Vltavy.
„Nejprve připraví urbanistickou studii, která bude řešit celou širší lokalitu, tedy nejen místo vyhořelé budovy, ale také přiléhající prostranství. Budou tedy přemýšlet nad celým územím, nejen izolovaně o jedné budově. Především jde o plochu dosavadního parkoviště směrem k Baťovu institutu,“ doplnil Schmidt.
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Požár v budově číslo 34 vypukl 9. července ráno. Hasiči oheň likvidovali téměř dva týdny. Definitivní uhašení ohlásili 22. července, objekt předali společnosti Cream o pět dní později. Stavební úřad rozhodl o neodkladném odstranění stavby.
Oheň vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. V objektu byly zejména sklady a kanceláře. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstala před začátkem demolice stát přibližně polovina.
Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Podle policistů to může trvat i několik měsíců.
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9. července 2026