VIDEO: Zbytek budovy 34 se při demolici sám zhroutil, kolaps zachytila kamera

Autor: jar, ČTK
  14:42aktualizováno  15:13
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Ještě ve čtvrtek ráno se tyčila vysoká ohořelá železobetonová kostra budovy 34 nad zlínským továrním areálem. Postupně mizela a kolem půl druhé odpoledne, když se mohutné kleště bagru zakously do konstrukce, se najednou celá zřítila. Zůstala jen hromada trosek.
Definitivní konec budovy 34, z dominanty města je hromada trosek. (10. září 2026)
Definitivní konec budovy 34, z dominanty města je hromada trosek. (10. září 2026)
Definitivní konec budovy 34, z dominanty města je hromada trosek. (10. září 2026)
Definitivní konec budovy 34, z dominanty města je hromada trosek
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Tím ale práce nekončí. Namísto budovy je nyní obří, několik metrů vysoká hromada sutin. Odhadem jde o 140 tisíc tun materiálu. Ty musí zmizet do poloviny prosince. Nebude to jednoduché, protože může jít o nebezpečný materiál, jehož likvidace podléhá přísným pravidlům.

Společnost Cream jako majitel objektu bude řešit její odvoz. „Firmu na likvidaci odpadu chceme vybrat do konce září,“ řekl ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt.

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Bourání začalo 7. srpna a 25. srpna bylo přerušeno, protože majitel chtěl jako symbolickou architektonickou památku zachovat severovýchodní roh budovy. To ale statici z bezpečnostních důvodů zakázali. V úterý se tak demoliční bagr znovu rozjel.

Tým architektů a umělců, k nimž patří Vít Máslo, Petr Janda, Adam Gebrian, Evžen Dub a Vladimír 518, už začal pracovat na revitalizaci místa pro firmu Cream. Chtějí co nejvíce respektovat typické rysy budovy 34, protože vnímají odkaz baťovské architektury jako velmi důležitý.

19. srpna 2026

„Chceme vyvážit historickou hodnotu s tou budoucí, aby si areál zachoval svůj charakter, ale zároveň se mohl stát živou součástí města,“ zdůraznil architekt a zlínský rodák Petr Janda, který stojí například za úspěšným projektem revitalizace pražské náplavky u Vltavy.

„Nejprve připraví urbanistickou studii, která bude řešit celou širší lokalitu, tedy nejen místo vyhořelé budovy, ale také přiléhající prostranství. Budou tedy přemýšlet nad celým územím, nejen izolovaně o jedné budově. Především jde o plochu dosavadního parkoviště směrem k Baťovu institutu,“ doplnil Schmidt.

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Požár v budově číslo 34 vypukl 9. července ráno. Hasiči oheň likvidovali téměř dva týdny. Definitivní uhašení ohlásili 22. července, objekt předali společnosti Cream o pět dní později. Stavební úřad rozhodl o neodkladném odstranění stavby.

Oheň vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. V objektu byly zejména sklady a kanceláře. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstala před začátkem demolice stát přibližně polovina.

Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Podle policistů to může trvat i několik měsíců.

9. července 2026

KRIMI

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