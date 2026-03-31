Byty v někdejší dělnické kolonii patří městu. Ty po pravé straně za Thonetovou vilou nechala radnice postupně zrekonstruovat. Řada šesti neudržovaných domů na protější straně ulice je určená ke zbourání.
Má tady vzniknout 30 nových městských bytů, od jednopokojových až po třípokojové. Hotové by mohly být v roce 2028 nebo 2029. Předpokládané náklady na výstavbu jsou 130 milionů korun. Plus demolice stávajících objektů a vypracování projektu.
„Máme už hotovou studii, která bude sloužit jako podklad pro výběr dodavatele pro projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a na realizaci stavby,“ uvedl starosta Zdeněk Rolinc.
Projektová dokumentace přijde celkem na devět milionů korun. Pro letošní rok má město v rozpočtu peníze na její první fázi za 4,5 milionu. „Letos bychom tak mohli mít hotovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, možná i stavební povolení,“ doplnil Rolinc.
Byty v někdejší dělnické kolonii z konce 19. století jsou připomínkou počátků éry nábytkářského podniku Thonet v Bystřici pod Hostýnem. Řada šesti neudržovaných domů je určená k demolici. (březen 2026)
Loni město oslovilo pět architektů kvůli vypracování architektonické studie. Pak vybralo dvě cenově nejvýhodnější nabídky a v červenci dostalo návrhy. První vznikl ve slavičínském architektonickém Ateliéru Mur Romana Belžíka, druhý vytvořil brněnský architekt a bystřický rodák Jan Rolinc. Shoda jmen přitom není náhodná, jedná se o syna starosty.
Nové byty mají být atraktivní s velkými prosklenými plochami. Některé dokonce díky ustupujícím podlažím s možností venkovních teras, tam budou samozřejmě vyšší nájmy. O tom, kdo byty dostane, rozhodne na základě žádostí bytová komise. V únoru se uskutečnila veřejná prezentace záměru, kde zazněly i kritické hlasy.
Bývalý starosta: Projekt je megalomanský
Bývalý starosta a opoziční zastupitel Zdeněk Pánek projekt považuje za zbytečně megalomanský. Svými parametry odpovídá spíše komerčním developerským projektům ve velkých městech. Podle Pánka má být prioritou rekonstrukce zchátralé budovy bývalého hotelu Podhoran na bystřickém náměstí.
„Máme tady dvě velké investice, každou za téměř 200 milionů korun. To si město nemůže dovolit, aby to nezpůsobilo vážné problémy,“ řekl Pánek. „Bude velmi obtížné prostředky získat, dotace jsou krajně nejisté a ani úvěr není cesta. Jen demolice stávajících domů může stát desítky milionů.“
V současné době má Bystřice pod Hostýnem 230 městských bytů, což je podle Pánka vzhledem k velikosti města solidní počet. Kritizuje také fakt, že plánované bytové domy neodpovídají charakteru místa. V době, kdy byl starosta, město opravilo původní domy dělnické kolonie na pravé straně Přerovské ulice.
„V podobném duchu měla být opravena i protější strana ulice. Měli jsme na to už vytvořenou studii od architekta Ladislava Pastrnka. Bylo by to výrazně levnější a respektovalo by to původní charakter lokality,“ dodal bývalý starosta.
Celá tato část města včetně kolonie dělnických domků, továrnou Ton a Thonetovou vilou podle Pánka reprezentuje důležitou epochu rozvoje města. Stejně tak jako navazující ulice Samostatnost s malým náměstíčkem, které má takřka vesnickou atmosféru.
„Oblast je charakteristická malými domky. Teď tady mají vyrůst třípodlažní bytové domy. Krásná čtvrť ztratí svůj ráz,“ míní Pánek.
Kritika směřuje také k tomu, že autorem studie na novou výstavbu je syn starosty, architekt Jan Rolinc. Starosta namítá, že návrhy posuzovala nezávisle na něm stavební komise, která tuto studii vyhodnotila jako nejvhodnější. Při hlasování rady města, která výběr komise posvětila, se Rolinc zdržel.