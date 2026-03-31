Proměna dělnické čtvrti budí v Bystřici vášně. Studii vytvořil starostův syn

Pavel Stojar
  16:52aktualizováno  16:52
Nepřehlédnutelným pozůstatkem počátků slavné éry nábytkářského podniku Thonet v Bystřici pod Hostýnem je čtvrť dělnických domků z konce 19. století. Nachází se po obou stranách Přerovské ulice. Čeká ji demolice, aby místo ní mohly vzniknout nové bytové domy.

Byty v někdejší dělnické kolonii patří městu. Ty po pravé straně za Thonetovou vilou nechala radnice postupně zrekonstruovat. Řada šesti neudržovaných domů na protější straně ulice je určená ke zbourání.

Má tady vzniknout 30 nových městských bytů, od jednopokojových až po třípokojové. Hotové by mohly být v roce 2028 nebo 2029. Předpokládané náklady na výstavbu jsou 130 milionů korun. Plus demolice stávajících objektů a vypracování projektu.

Byty v někdejší dělnické kolonii z konce 19. století jsou připomínkou počátků éry nábytkářského podniku Thonet v Bystřici pod Hostýnem. Řada šesti neudržovaných domů je určená k demolici. (březen 2026)
Byty v někdejší dělnické kolonii z konce 19. století jsou připomínkou počátků éry nábytkářského podniku Thonet v Bystřici pod Hostýnem. Řada šesti neudržovaných domů je určená k demolici. (březen 2026)
Byty v někdejší dělnické kolonii z konce 19. století jsou připomínkou počátků éry nábytkářského podniku Thonet v Bystřici pod Hostýnem. Řada šesti neudržovaných domů je určená k demolici. (březen 2026)
Byty v někdejší dělnické kolonii z konce 19. století jsou připomínkou počátků éry nábytkářského podniku Thonet v Bystřici pod Hostýnem. Řada šesti neudržovaných domů je určená k demolici. (březen 2026)
8 fotografií

„Máme už hotovou studii, která bude sloužit jako podklad pro výběr dodavatele pro projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a na realizaci stavby,“ uvedl starosta Zdeněk Rolinc.

Projektová dokumentace přijde celkem na devět milionů korun. Pro letošní rok má město v rozpočtu peníze na její první fázi za 4,5 milionu. „Letos bychom tak mohli mít hotovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, možná i stavební povolení,“ doplnil Rolinc.

Byty v někdejší dělnické kolonii z konce 19. století jsou připomínkou počátků éry nábytkářského podniku Thonet v Bystřici pod Hostýnem. Řada šesti neudržovaných domů je určená k demolici. (březen 2026)

Místo zbořených domů v dělnické kolonii v Bystřici pod Hostýnem má vzniknout 30 nových městských bytů. Hotové by mohly být v roce 2028 či 2029. Předpokládané náklady na výstavbu jsou 130 milionů korun. (březen 2026)

Loni město oslovilo pět architektů kvůli vypracování architektonické studie. Pak vybralo dvě cenově nejvýhodnější nabídky a v červenci dostalo návrhy. První vznikl ve slavičínském architektonickém Ateliéru Mur Romana Belžíka, druhý vytvořil brněnský architekt a bystřický rodák Jan Rolinc. Shoda jmen přitom není náhodná, jedná se o syna starosty.

Nové byty mají být atraktivní s velkými prosklenými plochami. Některé dokonce díky ustupujícím podlažím s možností venkovních teras, tam budou samozřejmě vyšší nájmy. O tom, kdo byty dostane, rozhodne na základě žádostí bytová komise. V únoru se uskutečnila veřejná prezentace záměru, kde zazněly i kritické hlasy.

Jak se české židle z Bystřice dostaly na vrchol, kde jsou dodnes

Bývalý starosta: Projekt je megalomanský

Bývalý starosta a opoziční zastupitel Zdeněk Pánek projekt považuje za zbytečně megalomanský. Svými parametry odpovídá spíše komerčním developerským projektům ve velkých městech. Podle Pánka má být prioritou rekonstrukce zchátralé budovy bývalého hotelu Podhoran na bystřickém náměstí.

„Máme tady dvě velké investice, každou za téměř 200 milionů korun. To si město nemůže dovolit, aby to nezpůsobilo vážné problémy,“ řekl Pánek. „Bude velmi obtížné prostředky získat, dotace jsou krajně nejisté a ani úvěr není cesta. Jen demolice stávajících domů může stát desítky milionů.“

Neprodávejte Podhoran, spílají lidé radnici. Bojí se, že tam bude ubytovna

V současné době má Bystřice pod Hostýnem 230 městských bytů, což je podle Pánka vzhledem k velikosti města solidní počet. Kritizuje také fakt, že plánované bytové domy neodpovídají charakteru místa. V době, kdy byl starosta, město opravilo původní domy dělnické kolonie na pravé straně Přerovské ulice.

„V podobném duchu měla být opravena i protější strana ulice. Měli jsme na to už vytvořenou studii od architekta Ladislava Pastrnka. Bylo by to výrazně levnější a respektovalo by to původní charakter lokality,“ dodal bývalý starosta.

Po železnici z Hulína do Bystřice pod Hostýnem jezdí vlaky už 140 let

Celá tato část města včetně kolonie dělnických domků, továrnou Ton a Thonetovou vilou podle Pánka reprezentuje důležitou epochu rozvoje města. Stejně tak jako navazující ulice Samostatnost s malým náměstíčkem, které má takřka vesnickou atmosféru.

„Oblast je charakteristická malými domky. Teď tady mají vyrůst třípodlažní bytové domy. Krásná čtvrť ztratí svůj ráz,“ míní Pánek.

Kritika směřuje také k tomu, že autorem studie na novou výstavbu je syn starosty, architekt Jan Rolinc. Starosta namítá, že návrhy posuzovala nezávisle na něm stavební komise, která tuto studii vyhodnotila jako nejvhodnější. Při hlasování rady města, která výběr komise posvětila, se Rolinc zdržel.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v krasobruslení 2026 předvededli své krátké programy. Do soutěže zasáhl i český reprezentant Georgii Reshtenko....

„Výlukonoce“ v Praze jsou opět tady. Část trasy metra C nepojede, nahradí ji autobusy

Takto probíhala výměna pražců v roce 2014 ve stanici Dejvická.

Pražskou MHD čekají během velikonočních svátků omezení. Dopravní podnik využije prodloužený víkend k opravám, což znamená výluku na lince metra C i další komplikace pro cestující. Pražský dopravní...

Vědci: Změna klimatu nutí města sáhnout po odolnějších, ale rizikových stromech

ilustrační snímek

Klimatická změna nutí česká města měnit skladbu stromů v ulicích, dosavadní domácí druhy totiž stále častěji nezvládají kombinaci sucha, horka a znečištění....

Český pomlázkový brutalismus zahraniční turisty neláká. Za kolik koupíte pletenou švihačku?

Tihle chlapci pomlázky na internetu zcela jistě nekupovali. Pro mnohé je taková...

Máte kupovanou? Pozor, mohli byste se někoho dotknout. Toho totiž bohdá nebude, aby český chlapík ke stánku pro zapletené velikonoční pruty pospíchal! Vyznavači tradičního velikonočního šlehání totiž...

Rozhoduje se o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích, přišly podporovatelky

Soud rozhoduje o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích. (31. března...

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne rozhoduje, zda pošle do vazby pátého podezřelého z úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding. Policie ho obvinila z teroristického útoku a účasti na...

Divadlo J. K. Tyla v Plzni vyhlásilo soutěž na nové české komediální muzikály

ilustrační snímek

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla (DJKT) popáté hledá nejlepší nové původní české muzikály. V soutěži Intro mohou letos autoři posílat svoje komediální muzikály....

Zámek v Holešově vystaví stovky modelů ze stavebnice Merkur

Zámek v Holešově na Kroměřížsku vystaví od pátku 3. dubna stovky modelů ze stavebnice Merkur, která je na trhu více než 100 let. Výstava vznikla ve spolupráce...

31. března 2026  15:40,  aktualizováno  15:40

Liberecký kraj pošle dalších pět mil. Kč partnerské Vinnycké oblasti na Ukrajině

ilustrační snímek

Liberecký kraj pošle dalších pět milionů korun do partnerské Vinnycké oblasti na Ukrajině, rozhodli dnes zastupitelé Libereckého kraje. Peníze z krajského...

31. března 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Masarykův onkologický ústav otevírá vstupní bránu, pacienta provede krok za krokem

Masarykův onkologický ústav v Brně otevře po Velikonocích Centrum inovativní a...

Masarykův onkologický ústav v Brně konečně získá důstojnou a přehlednou vstupní bránu. Stane se jí Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které spolu s aktuálně...

31. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Tesco a ČEZ společně postavili přes 60 dobíječek pro elektroauta a budují další

31. března 2026  16:59

Proměna dělnické čtvrti budí v Bystřici vášně. Studii vytvořil starostův syn

Byty v někdejší dělnické kolonii z konce 19. století jsou připomínkou počátků...

Nepřehlédnutelným pozůstatkem počátků slavné éry nábytkářského podniku Thonet v Bystřici pod Hostýnem je čtvrť dělnických domků z konce 19. století. Nachází se po obou stranách Přerovské ulice. Čeká...

31. března 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Mladoboleslavská nemocnice otvírá nový domov se zvláštním režimem s 39 lůžky

Mladoboleslavská nemocnice dnes slavnostně otevřela nový domov se zvláštním režimem pro nesoběstačné seniory s různými typy demencí. Zařízení s kapacitou 39...

31. března 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Za vraždu manželky si muž z Písecka odpyká 17 let, potvrdil Nejvyšší soud

ilustrační snímek

Za vraždu manželky, která se od něj odstěhovala, si muž z Písecka s konečnou platností odpyká 17 let ve vězení. Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání, řekla ČTK...

31. března 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

