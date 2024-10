Neprodávejte Podhoran, spílají lidé radnici. Bojí se, že tam bude ubytovna

Záměr vedení města prodat bývalý hotel Podhoran soukromníkovi čelí kritice. Znát to bylo i na pondělním večerním veřejném projednávání, které naplnilo společenský sál kulturního domu Sušil. Zatímco se starosta Zdeněk Rolinc a místostarosta Mojmír Heryán snažili před veřejností záměr obhájit, museli čelit emotivním vystoupením i nesouhlasným výkřikům.

Není divu, že osud chátrající budovy na náměstí, městem tolik rezonuje. Bývalý hotel už v minulosti v soukromých rukách byl a fungoval jako ubytovna pro nepřizpůsobivé, kteří jej vybydleli. Aby město situaci vyřešilo, v roce 2017 objekt za 17 milionů korun odkoupilo. Přestože radnice představila studie, jak budovu opravit a využít, do nákladného projektu se dosud nepustila. A současné vedení Bystřice změnilo kurz.

„Mohli jsme se vydat třemi cestami. Zavrhli jsme možnost, že necháme budovu v centru města dál chátrat. Zbývala tak varianta rekonstrukce nebo prodeje,“ nastínil na projednávání místostarosta Heryán.

Město má k dispozici studii, která počítala s využitím Podhoranu pro knihovnu, úřad či infocentrum za zhruba 160 milionů. Druhá, velkorysejší varianta přestavby kalkuluje s cenou ještě o 100 milionů vyšší.

Radnice se nechce příliš zadlužit

Podle Heryána je hlavní úskalí v tom, že na rekonstrukci aktuálně nelze čerpat žádný dotační titul. „Znamenalo by to vysoké zadlužení,“ upozornil s tím, že město by kvůli tomu mohlo přijít až o čtvrtinu rozpočtu na investice.

Bývalý starosta Zdeněk Pánek, který se staví proti prodeji Podhoranu, tvrdí, že město by na financování získalo mnohem výhodnější úvěr, než tvrdí současné vedení. „Je objektivní říct, že to město zatíží. Ale zůstane nám třetina náměstí v majetku města a můžeme ji nabídnout občanům tak, aby byli spokojení,“ domnívá se Pánek.

Bystřice však oslovila soukromou developerskou společnost JTH Holding. Ta už ve městě koupila chátrající věžový dům, kde v budoucnu plánuje vybudovat bytové domy. Do proměny Podhoranu by se pustila ještě předtím. Záměr je mít tam byty vyšší kategorie, podzemní parkoviště i komerční prostory. Jedno patro by pak využívali úředníci městského úřadu, za což by ale město platilo nájem.

Kritici se obávají návratu ubytovny

Firma se do výběrového řízení přihlásila jako jediná a budovu má odkoupit za 19 milionů. „Je to podnikatelský záměr jako jakýkoliv jiný. Je na městě, že s tím chce něco pozitivně udělat,“ řekl při projednávání zástupce investora Vojtěch Koudela s tím, že za firmou je řada úspěšných projektů v jiných městech v Česku.

Odpůrce záměru straší představa, že město nad důležitou budovou na náměstí ztratí kontrolu, a v budoucnu by mohlo dojít k situaci, kdy by se sem opět nastěhovali sociálně slabí občané. To však developer i vedení radnice jednoznačně odmítli.

„Straší se tu, že se zhorší podmínky ve městě. Skutečnost je ale jiná. Návrh dispozičního řešení přímo ekonomicky vylučuje postup vedoucí ke zneužití dávek. Jedná se o byty vyšší kategorie bydlení,“ uvedl Heryán.

Zastupitelé rozhodnou za dva týdny

V diskuzi se však lidé stavěli kriticky i k dalším věcem. „Investor tu chce primárně vydělat. Bystřice ale lidem nemá tolik co nabídnout. To místo má génius loci, může tam být kultura, objekt podle mě měl zůstat městu a našim dětem,“ zmínil ve svém projevu jeden z občanů Jaromír Šallé.

„Hotel má potenciál. Základní otázka zní: Chci si prodat vlastní barák a pak jít k němu do nájmu? Udělali byste to?,“ tázal se bývalý místostarosta Jiří Ott. Odpůrci také přicházeli s rozdílnými nápady, co v by v Podhoranu mělo být. Zazněla však kritika, že město nereagovalo na petici proti prodeji, neuspořádalo referendum a padl požadavek, aby mezi občany radnice udělala alespoň anketu.

„To nebude fungovat. Kdybychom udělali anketu, odpoví třeba 200 lidí, to nebude reprezentativní výsledek. Nebude to mít vypovídající hodnotu,“ odmítl starosta Zdeněk Rolinc.

O osudu Podhoranu mají rozhodnout zastupitelé hlasováním 21. října. Část lidí chtěla tento termín ještě odložit. „Tlačí nás čas, řešíme to od dubna. Nebudeme se rozhodovat pod tlakem. Stanovili jsme si harmonogram a rozhodli se, že v říjnu tuto záležitost posuneme,“ reagoval Rolinc.

„Domnívám se, že každý zastupitel si bude stát za svým názorem a ruku zvedne otevřeně,“ komentoval starosta požadavek na transparentnost hlasování.