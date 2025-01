Místo bývalého soudu chce Zlín postavit šestipatrový dům, památkáři jsou proti

Vedení města už se rozhodlo, že budovu odstraní. Kdy dojde k bourání, ale zatím není jasné. Mimo jiné i proto, že památkáři jsou proti, protože v budově jsou cenné klenby, které chtějí zachovat. Proto požadují rekonstrukci. Město to s nimi v rámci konzultací řeší.

Na místě starého objektu hodlá radnice postavit nový se šesti patry, v němž by mělo asi čtvrtinu, zbytek jeden či více investorů. Mohly by v něm být byty, gastroprovozy, kanceláře či ordinace.

Město už zažádalo o demoliční výměr, pak žádost stáhlo. „Ale budeme v tom pokračovat, abychom budovu mohli v nějakém čase zbourat. V ideálním případě bychom rádi měli demoliční výměr letos,“ potvrdil náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města v kompetenci. „Další termíny ještě nedokážu říci, ale je to pro nás důležité a řešíme to prioritně,“ doplnil.

Budova není památkově chráněná, nicméně město by se na jejím odstranění mělo domluvit s památkáři, kteří jsou proti.

„Komplexní demolice objektu by znamenala nevratnou ztrátu cenných historických konstrukcí, pro území města již velmi ojedinělých. Doporučujeme hledat úspory nad záměrem rekonstrukce s důrazem na zachování historicky cenných konstrukcí,“ vzkázala mluvčí Národního památkového ústavu v Kroměříži Petra Zelinková.

Dům byl postavený v roce 1565

Podle památkářů je budova výjimečným dokladem kvalitní součásti hospodářského zázemí významného panského sídla, kterým byl zámek.

„Je pozůstatkem pivovaru, jehož význam v moderním, průmyslovém Zlíně spočívá i v tom, že představuje velmi starý doklad barokní, výrobní stavby,“ poznamenala Zelinková.

Zmiňuje klenuté přízemí „odrážející dobová tvarosloví, stavební postupy, ale i velmi solidní řemeslnou úroveň“, dále i to, že jde o druhý nejstarší dům v centru města z roku 1565. Jeho hodnota podle památkářů spočívá i v přestavbě z 20. let minulého století podle návrhu baťovského architekta Františka Lýdie Gahury. Zejména pak kubisticky zalomená římsa a linie letopočtu 1922 na fasádě. Po přestavbě se dochovalo také hodně původních oken a dveří.

Brada ale mluví o tom, že po opravě je klenba méně pevná a příliš zatížená, a kdyby se do konstrukce domu zasáhlo, byla by její záchrana složitá a drahá. Navíc by se omezovalo využití objektu.

„Kdybychom v tom viděli hodnotu, nebránili bychom se tomu. Měli jsme plán na to, jak budovu zachránit, ale jde i o faktickou realitu,“ míní.

S památkáři se chce dál potkávat a zmiňuje, že by se části domu, například cihly z klenby, daly zachránit a použít jinde. „Památkově chráněná budova není, takže bude záležet i na tom, jak to projde mechanismy města,“ poznamenal Brada.

Nová stavba má být výhodnější

Kroměřížští památkáři vydávají jen doporučující stanovisko, to závazné je na odboru kultury a památkové péče zlínského magistrátu. Kdyby se budova zbourala, tak by se podle Brady také zhodnotil celý pozemek, protože by byl snadněji přístupný. Ze tří stran ho totiž obklopují plochy firmy Eko-Unibau, která kvůli nim vede soudní spory. Podle Brady by se nová zástavba mohla podařit, aniž by byly vyřešeny.

„Ideální by bylo, kdyby se to vyřešilo, ale vydírací potenciál se tím eliminuje. To je přidaná hodnota zbourání budovy,“ domnívá se Brada.

Kolik by oprava stála, město vyčísleno nemá. Nová výstavba ale má být ekonomicky výhodnější. V plánu je šestipodlažní objekt s více funkcemi, mohl by mít i vyhlídkovou terasu.

„Chceme, aby vznikl městský blok, z něhož bychom si nechali třeba čtvrtinu zástavby pro městské účely. Zbytek bychom pustili za nějakých podmínek soukromému sektoru v rámci investorské soutěže,“ nastínil Brada.

Nové provozy by podle něj mohly během zimy doplňovat sousední tržiště Pod Kaštany, takže by byly věnovány gastru. „Bude to malá rozvojová plocha uprostřed města,“ naznačil Brada. „Bavili jsme se i o pobočce pošty. Mohly by tam být prostory pro hlídání dětí, spolky, městské firmy.“

Město opraví i další budovy

U soukromého investora by radnice preferovala byty, kanceláře, ordinace, podzemní parkování. „Ideálně pak ještě vyhlídkovou terasu, což by zatraktivnilo centrum města,“ podotkl Brada.

Střed Zlína projde v nejbližších letech velkou proměnou. Město má už demoliční výměry na budovy číslo 10 a 15, které stojí po stranách radnice. Jsou také ve velmi špatném stavu. Ze strany od náměstí Míru stojí objekt 10, který by měl jít k zemi už letos. Nahradí ho nový, v němž budou hlavně kanceláře magistrátu.

„Bývalý soud je stejný případ. Budovy byly nějak technologicky postavené, ale šetřilo se a toto je důsledek,“ dodal Brada.

