Město řeší podmínky soutěže, aby mohlo podobu nové zástavby ovlivňovat, případně aby mu zůstal podíl z prodaného majetku. „Na konci května soutěž asi schválíme, pak ale někdy trvá až měsíc a půl, než se výběrové řízení zveřejní. V červnu bychom ho nicméně chtěli vyhlásit,“ nastínil primátor Jiří Korec.
„Budeme řešit prodej pozemku s takovými podmínkami, abychom byli u následné architektonické soutěže a mohli do ní zasahovat. Chceme mít váhu padesát procent, abychom nebyli přehlasováni a nevzniklo tam něco, co se nám nebude líbit,“ doplnil.
To znamená, že když město vybere investora, mělo by s ním společně vypsat architektonickou soutěž. To je jiný postup než v případě lokality Březnická, kde město nejdříve zorganizovalo soutěž a teprve potom pozemky nabídlo k prodeji.
Polyfunkční městský blok
Podle Korce by měla být rozhodujícím kritériem cena. Kancelář architekta města Zlína zpracovala objemovou studii, která posoudila, co by na místě mohlo vyrůst. Pokud by byl výsledný dům větší, investor městu doplatí další peníze. „Zvažujeme formu aukce. Musíme to ještě odladit,“ poznamenal Korec.
Pokud by investor chátrající budovu zboural, nový objekt by mohl mít podobu velkého polyfunkčního městského bloku, který by měl až šest pater.
„Bude to velká stavba, v níž můžou být desítky bytů, kanceláře, komerční prostory, terasy i podzemní parkoviště. Dovedu si tam představit ještě sedmé, ustupující podlaží,“ předestřel náměstek primátora Pavel Brada, který má na starost majetek města a jeho územní rozvoj.
Chtěl by také, aby tam byly gastroprovozy, které by navázaly na sousední tržiště Pod Kaštany, zámek a sad Svobody. Podle něho by měla být v soutěži podmínka, aby městu zůstala část budovy, případně pozemku. „Chceme oživit centrum Zlína a přivést do něho další lidi,“ zmínil Brada.
Zájemce komunikuje s městem
Samohýl je jednatelem společnosti Rezidence Soudní, která má o prostor velký zájem. Před časem koupila pozemky kolem budovy od firmy Eko-Unibau, což se předtím městu nepodařilo.
„Určitě bychom do soutěže šli, ale ještě neznáme její podmínky. S městem komunikujeme,“ sdělil Samohýl. „Vím, že by měl být nejdříve tendr na developera a pak architektonická soutěž, aby budoucí zástavba měla nějakou koncepci. S tím souhlasím. Bavili jsme se o tom, že by v komisi soutěže byli zástupci investora i města,“ přiblížil.
Samohýl doplnil, že by architektonickou soutěž zaplatil s tím, že podle něho může soukromý investor povolovací a další procesy urychlit.
Klíčové bude, zda investor bude moci budovu zbourat, neboť památkáři to odmítají zejména kvůli zachovalým klenbám v přízemí. Podle Brady jednání ke kompromisu nevedla.
Národní památkový ústav (NPÚ) v Kroměříži vydává však jen doporučující stanovisko, závazné je na radničním odboru kultury a památkové péče. A potom na stavebním úřadě, který by mohl odstranění povolit i přes nesouhlas NPÚ.
„Může se to stát, ale musí to být legislativně v pořádku,“ naznačil Brada. „A musí to být obhajitelné v rámci kontextu. Jde o to, aby tady byla určitá intenzita zástavby v dobré kvalitě, a stávající budova stěžuje využití území.“
Budova je druhou nejstarší ve Zlíně
Podle něho by byla rekonstrukce nákladnější a komplikovanější. Samohýl sdělil, že si nedovede představit, že by objekt s ohledem na jeho špatný technický stav opravoval.
Budova z roku 1565 není památkově chráněná, ale je druhou nejstarší ve Zlíně. Její hodnota podle památkářů spočívá i v přestavbě z 20. let minulého století podle návrhu baťovského architekta Františka Lýdie Gahury. Původně šlo o pivovar, který byl součástí sousedního zámku.
Od odstěhování okresního soudu v roce 2023 dům chátrá. NPÚ se k záměru demolice vyjádřil odmítavě v roce 2024.
„Na základě předložených odborných posudků tehdy NPÚ konstatoval, že objekt je navzdory dlouhodobému chátrání ve stavu, který umožňuje jeho celkovou nebo alespoň částečnou rekonstrukci. Návrh na kompletní demolici proto nebyl považován za odborně odůvodněný,“ sdělila mluvčí NPÚ Petra Zelinková.