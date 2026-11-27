Festival Holešovská Regata oznámil poslední hudební jméno z chystané sestavy na příští rok. Na 15. ročníku, který se uskuteční 18. a 19. června v zahradách zámku v Holešově na Kroměřížsku, vystoupí český rapper Calin. Doplní již dříve potvrzené české a slovenské muzikanty, mezi které patří Lucie Bílá, Richard Müller, Adam Ďurica, Kateřina Marie Tichá s Bandjeez a kapely Jelen, Vypsaná Fixa nebo O5 a Radeček. V dnešní tiskové zprávě to uvedla mluvčí přehlídky Martina Žáčková.
V roce 2022 se Calin stal objevem roku v anketě Český slavík, v následujících třech letech v ní vyhrál kategorii hip hop & rap. "Osobně Calina považuji za nejzajímavější hudební tvář nastupující muzikantské generace. Domluvit ho pro Regatu nebylo vůbec snadné, v současné době dává přednost vlastním velkým koncertním projektům. Jednali jsme s ním už od loňska, dávno předtím, než se letos na podzim objevil v porotě Superstar, díky které ho dnes zná nejen jeho mladé publikum, ale objevily ho i další generace," uvedl Michal Žáček, ředitel Agentury Velryba, která festival pořádá.
Spolu s muzikou Holešovská Regata opět nabídne i doprovodný program. Jeho tradiční součástí bude soutěž netradičních plavidel, mistrovství v přejezdu vodní lávky na jízdním kole, zábava pro děti nebo talkshow Sedm pádů Honzy Dědka.
Při příležitosti půlkulatého výročí si festival, který každoročně navštěvují tisíce lidí, k názvu tentokrát přidal podtitul Roztančená. "Chceme se s návštěvníky bavit a roztančit celou zámeckou zahradu, abychom to náležitě oslavili. V tomto duchu ladíme nejen line-up, ale i další program a tematická překvapení. V zámeckých zahradách mimo jiné vyroste velký taneční stan s parketem, na němž budou v čase mezi koncerty další vystoupení a příležitosti pro diváky užít si tanec ve všech podobách," doplnil Žáček.
Vstupenky na festival jsou v prodeji v síti Ticketportal, do konce roku za zvýhodněnou cenu. Jednodenní pro dospělé stojí 800 korun, dvoudenní 1100 korun, rodinná sobotní vstupenka pro dva dospělé a dvě děti je za 1600 korun. Děti do sedmých narozenin mají vstup zdarma. Více informací je na webu přehlídky.