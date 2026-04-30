Celníci letos ve Zlínském kraji odhalili šest nelegálních pálenic, loni jednu

Celníci ve Zlínském kraji odhalili od začátku letošního roku šest nelegálních pálenic. Zatím poslední objevili minulý týden v přístavbě rodinného domu v obci nedaleko Uherského Hradiště, sdělil dnes ČTK mluvčí Celního úřadu v Ostravě David Kubenz. Loni v regionu celníci zjistili jednu takzvanou černou pálenici, předloni žádnou. V poslední době však zintenzivnili kontroly, které jsou na nelegální výrobu alkoholu zaměřené.
V nejnovějším případě zadrželi celníci na Uherskohradišťsku kompletní destilační zařízení určené k výrobě alkoholu a 87 litrů neznačeného lihu. "Třicetiletá osoba, která byla při kontrole na místě, uvedla, že zařízení mělo v minulosti patřit prarodiči, který je již po smrti, a že se na něm mělo pálit naposledy před dvěma lety," uvedl mluvčí. Okolnosti případu nyní celníci prověřují, zajímají se mimo jiné o původ zadrženého lihu.
Na Uherskohradišťsku odhalili celníci v letošním roce čtyři nelegální pálenice, dvě nedaleko Uherského Hradiště a dvě poblíž Uherského Brodu. Další objevili u Luhačovic na Zlínsku a v Holešově na Kroměřížsku. Loni v prosinci narazili na ilegální palírnu také v Otrokovicích na Zlínsku. "Sedm odhalených pálenic během pěti měsíců je nezvyklá bilance i na region s tradičním vztahem k pálení alkoholu. Dosavadní zásahy celníků ukazují, že se nelegální výroba lihu v regionu objevuje opakovaně a není ojedinělou výjimkou," uvedl Kubenz.
Ze zákona může být líh vyráběn pouze ve schváleném lihovaru, případně v pěstitelské pálenici s povolením ministerstva zemědělství. Nelegální výrobci riskují nejen doplacení spotřební daně, ale také pokutu až deset milionů korun. "Celní správa ČR bude v cílených kontrolách pokračovat i v následujícím období," doplnil Kubenz.
Výroba alkoholu v domácích podmínkách má ve Zlínském kraji letitou tradici. Představuje však vážné riziko. Nekontrolovaná výroba může vést ke vzniku metanolu, který je při konzumaci nerozpoznatelný, i v malém množství však může vážně poškodit zdraví. Při neodborné manipulaci s destilačním zařízením navíc vzniká riziko požáru a výbuchu. V prosinci 2016 v Halenkově na Vsetínsku domácí pálenice explodovala, neštěstí si tehdy vyžádalo život dvou mužů.