Celníci ve Zlínském kraji odhalili letošní pátou černou pálenici, loni jednu

Celníci ve Zlínském kraji odhalili od začátku letošního roku pátou nelegální pálenici. Tentokrát to bylo v hospodářském objektu nedaleko Uherského Brodu na Uherskohradišťsku, sdělil dnes ČTK mluvčí Celního úřadu v Ostravě David Kubenz. Loni v regionu celníci zjistili jednu takzvanou černou pálenici, předloni žádnou. V poslední době však zintenzivnili kontroly zaměřené na nelegální výrobu alkoholu.
Zatím poslední ilegální pálenici objevili celníci v regionu koncem března. "Ukrytá byla ve sklepních prostorách hospodářského stavení u rodinného domu. Jedná se již o šestý případ od prosince roku 2025, kdy se ve Zlínském kraji daří odkrývat doslova jeden nelegální provoz za druhým," uvedl Kubenz.
Při zásahu podle něj příslušníci celní správy zadrželi 260 litrů lihu a kompletní zařízení sloužící k nelegální výrobě alkoholu. "Dvaačtyřicetiletý majitel pálenice se na místě k nelegální činnosti přiznal," uvedl mluvčí.
Jinou nelegální pálenici odhalili celníci nedaleko Uherského Brodu letos v lednu. Následovaly černé pálenice poblíž Uherského Hradiště, Luhačovic na Zlínsku a v Holešově na Kroměřížsku. Loni v prosinci narazili na ilegální palírnu také v Otrokovicích na Zlínsku.
Ze zákona může být líh vyráběn pouze ve schváleném lihovaru, případně v pěstitelské pálenici s povolením ministerstva zemědělství. "Nelegální výrobci riskují nejen doplacení spotřební daně, ale také pokutu až deset milionů korun. Celní správa ČR bude v intenzivních kontrolách pokračovat i nadále, aby omezila nelegální výrobu alkoholu, která poškozuje poctivé podnikatele, státní rozpočet a může ohrozit zdraví občanů," doplnil Kubenz.
Výroba alkoholu v domácích podmínkách představuje vážné riziko. Neodborná manipulace s destilačním zařízením představuje riziko požáru a exploze. Nekontrolovaná výroba může vést ke vzniku metanolu, který je při konzumaci nerozpoznatelný, i v malém množství však může vážně poškodit zdraví.
Výroba domácí pálenky má ve Zlínském kraji letitou tradici. V prosinci 2016 v Halenkově na Vsetínsku domácí pálenice explodovala, při výbuchu tehdy zahynuli dva muži.