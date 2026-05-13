Cenu Martina Porubjaka na zlínském divadelním festivalu získal Ivan Trojan

Autor: ČTK
  12:54aktualizováno  19:35
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Cenu Martina Porubjaka na zlínském divadelním festivalu Setkání Stretnutie získal herec Ivan Trojan. Převzal ji dnes večer před představením Dejvického divadla Krkavci. Cena Martina Porubjaka se na festivalu uděluje za mimořádný přínos česko-slovenským vztahům v divadelním umění. Trojan při převzetí ceny označil Porubjaka za výjimečného člověka, který udělal mnoho pro česko-slovenské divadlo. Festival, který se letos koná 30. rokem, začal v úterý a potrvá do soboty.

"Já si ceny velice vážím, protože Martina Porubjaka považuju za skvělého člověka, který udělal mnoho nejen pro česko-slovenské divadlo, ale byla to významná osobnost, co se týká občanského a společenského života. Poznávali jsme se od 90. let, protože on s velkým zájmem sledoval vývoj od počátku Dejvického divadla," řekl Trojan po ocenění. Vzpomněl, že na začátku své kariéry měl možnost hrát ve hře Goldoniáda, kterou Porubjak napsal. Převzetí Ceny Martina Porubjaka v době, když "se kariéra uzavírá", proto Trojan považuje za symbolické.

"Ivan Trojan je mimořádná osobnost, která přirozeně propojuje české a slovenské kulturní prostředí. Cena Martina Porubjaka mu bude udělena za to, že svou tvorbou a osobní angažovaností dlouhodobě rozvíjí společný kulturní prostor založený na vzájemném respektu, otevřenosti a sdílených hodnotách," uvedla před udílením ceny ředitelka Městského divadla Zlín Irena Pelková.

Trojan patří k nejvýraznějším osobnostem českého divadla, filmu i televize. "Absolvent DAMU spojil většinu své profesní dráhy s pražským Dejvickým divadlem, kde vytvořil řadu rolí. Jeho herectví je charakteristické civilností, inteligentním humorem i hlubokou emocionalitou, díky nimž si získal respekt odborné veřejnosti i širokého publika," uvedla mluvčí.

Trojan se také věnuje projektům se společenským a kulturním přesahem. Významné místo v jeho profesním i osobním životě zaujímá také Slovensko, kde opakovaně spolupracuje s divadelními i filmovými tvůrci a podporuje česko-slovenský kulturní dialog, založený na společné tradici, otevřenosti a vzájemné inspiraci, uvedla mluvčí.

Cena Martina Porubjaka nese jméno slovenského dramaturga, dramatika, scenáristy, překladatele, divadelního a filmového režiséra. Byl dlouholetým návštěvníkem festivalu, českou a slovenskou dramatikou se intenzivně zabýval. Zemřel v roce 2015 v Brně. Cena se na festivalu uděluje od roku 2016. Dosud ji dostali herci Martin Huba a Boleslav Polívka, herečka Emília Vášáryová, režisér Jan Antonín Pitínský, in memoriam herec Milan Lasica i dramaturg a pedagog Miroslav Plešák, herečka Jana Oľhová, režisér Jozef Gombár, loni ji obdržela herečka Zuzana Kronerová.

