Cenu města Uherské Hradiště dostanou spisovatel Jiří Jilík a středisko Junáka

Cenu města Uherské Hradiště za rok 2025 dostane spisovatel, novinář, publicista a folklorista Jiří Jilík. Spolu s ním ji obdrží také uherskohradišťské středisko Junáka pojmenované Psohlavci. O ocenění dnes rozhodli zastupitelé města, slavnostní udílení bude 15. října. Laureáty navrhuje speciální komise, následně je rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu. Na cenu byli nominováni čtyři lidé a skautské středisko.
Cenu laureáti získávají za mimořádný přínos městu Uherské Hradiště a jeho rozvoji, za významné zásluhy v kultuře, společenském životě, vzdělávání, vědě či občanské angažovanosti. "Jiří Jilík je významná osobnost kulturního dění nejenom v našem městě, ale řekl bych na celém Slovácku a v širším okolí. Středisko Psohlavci je taktéž významná instituce, která v našem městě působí řadu let a podílí se na výchově mladé generace," řekl starosta Stanislav Blaha (ODS).
Nyní osmdesátiletý Jilík působil v regionálních médiích, uplatnil se i ve filmové a televizní tvorbě. Věnuje se též dokumentaci a popularizaci kulturního dědictví regionu. Je autorem a spoluautorem desítek knih, které se věnují historii, národopisu, krajině Chřibů, regionálním osobnostem i lidovým tradicím. Má dlouhodobý podíl na organizaci a dramaturgii folklorních akcí, zejména Jízdy králů ve Vlčnově na Uherskohradišťsku.
Skauting v Uherském Hradišti má více než stoletou tradici. Středisko Psohlavci se po roce 1990 rozvinulo v jednu z největších skautských organizací v Česku. Nyní sdružuje stovky dětí a podílí se na veřejném a kulturním životě města.
Za rok 2024 dostaly cenu knihovnice Miroslava Čápová a Hana Hanáčková. Na přelomu tisíciletí byly u nápadu a zrodu Noci s Andersenem, při které děti nocují v knihovně, aby mohly poslouchat čtení pohádek. Před nimi ocenění obdrželi pedagožka a folkloristka Jana Polášková, folkloristka Štěpánka Tománková a někdejší pilot Stanislav Sklenář. Cenu získala také Uherskohradišťská nemocnice a dále herec Vladimír Doskočil, akademický sochař Jindřich Martinák a lékařka Eva Dokoupilová.
V dřívějších letech se laureáty ceny města stali například někdejší dlouholetý ředitel Slováckého divadla Igor Stránský, bývalý starosta města Ladislav Šupka a skladatel a primáš Hradišťanu Jiří Pavlica. Držiteli ocenění se stali i lékař Igor Stancl, sbormistr pěveckého sboru Svatopluk Karel Dýnka, historička Blanka Rašticová, hudebníci František Ilík a Jan Maděrič nebo trenér házené Jiří Zerzáň.